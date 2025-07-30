В каких случаях затрудненный пуск двигателя не страшен, и это легко можно исправить

Есть ситуации, при которых затрудненный пуск мотора легко объясним/ Фото: koleso-master.ru















1. Аккумулятор

Севший автомобильный аккумулятор/ Фото: lat.spb.ru

2. Утечка тока из бортсети

Автомобильные гаджеты сильно нагружают бортовую сеть/ Фото: avto-flot.ru

3. Некачественное топливо

Помешать запуску мотора может плохое топливо/ Фото: pikabu.ru

4. Система впуска

Система впуска автомобиля БМВ/ Фото: spbtuning.ru

5. Низкое давление в топливной рампе

Форсунки, отвечающие за подачу топлива/ Фото: autonews.ru

6. Низкий уровень искрообразования

Проверка проводки/ Фото: voditeliauto.ru

7. Стартер

Автомобильный стартер тоже может «отвечать» за затрудненный пуск двигателя/ Фото: techinsider.ru

8. Активизация блокировки запуска

Блокировка иммобилайзера может помешать запуска мотора в холода/ Фото: 130.com.ua

9. Плохое масло

Быстрота запуска мотора зависит и от качества автомобильного масла/ Фото: avtosklad24.ru