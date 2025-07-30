В каких случаях затрудненный пуск двигателя не страшен, и это легко можно исправить

Есть ситуации, при которых затрудненный пуск мотора легко объясним/ Фото: koleso-master.ru
Не многие водители могут оставаться спокойными, если не получается завести двигатель с первого раза. Большинству кажется, что проблема с запуском вызвана серьезной поломкой. А ведь неуверенный запуск может вызвать небольшой сбой или мелкая неисправность, которую легко устранить своими руками. Тем более, что причины проблемы давно изучены и имеют способы решения. Для этого совсем необязательно отправляться в автосервис. Мы подготовили обзор наиболее распространенных неисправностей, которые можно устранить самостоятельно.
1. Аккумулятор
Севший автомобильный аккумулятор/ Фото: lat.spb.ru
Чаще всего причиной затрудненного пуска является севшая батарея или ее низкий заряд, который и не дает завестись двигателю. О том, что аккумулятору нужна подпитка, подскажут показания глазка на АКБ, мерцающий или гаснущий свет, вялая прокрутка стартера при запуске и снижение оборотов.
Зарядите батарею и попробуйте еще раз завести двигатель. Если получилось – проблема решена. Если мотор не реагирует, разбираемся дальше.
Если аккумулятор относительно новый и не требует замены, то проблему могут вызывать окислы и налет на клеммах и наконечниках проводов. Именно они препятствуют нормальному запуску двигателя. Убрать их можно с помощью содового раствора и щетки. После очистки проверьте, насколько крепко затянуты гайки клемм. При необходимости подкрутите их потуже.
2. Утечка тока из бортсети
Автомобильные гаджеты сильно нагружают бортовую сеть/ Фото: avto-flot.ru
Аккумулятор нередко разряжают всевозможные девайсы, установленные автовладельцем. Это могут быть охранные системы, подогреватели, адаптеры питания для телефона и пр. Такие гаджеты облегчают жизнь водителю, но сильно нагружают бортовую сеть, поскольку изначально не предусмотрены конструкцией.
Во время стоянки современные автомобили никогда полностью не обесточиваются. Небольшая часть электроэнергии, накопленная аккумулятором, поддерживает их жизнеспособность. Расход батареи увеличится, если девайсы неправильно подключены к бортсети или нарушена целостность проводки.
В этом случае разобраться в причинах довольно просто. О том, что заряд подходит к катастрофическому уровню, сообщит какой-нибудь гаджет. Поэтому если в стоящем на парковке автомобиле начала орать сигнализация, проверьте, нет ли утечки тока.
3. Некачественное топливо
Помешать запуску мотора может плохое топливо/ Фото: pikabu.ru
Контрафактная смесь – одна из распространенных причин проблемы запуска двигателя. Дело в том, что плохое горючее способствует образованию нагара на свечах. Причем налет покрывает их настолько толстым и плотным слоем, что электроды оказываются заблокированными. В результате АКБ резво вращает стартер, но ничего не происходит. Двигатель не реагирует. В этом случае единственный выход – замена свечей и заправка качественным топливом. А для профилактики можно залить в бак присадку для удаления грязи из топливопровода.
А в зимнее время причиной затрудненного запуска может стать разбавленный бензин. Причем вода в нем может оказаться изначально или образоваться из-за сильного конденсата. Жидкость опускается на дно бензобака, попадает в бензонасос или замерзает в магистралях.
Та же проблема встречается и в дизельных автомобилях. Некачественная солярка загустевает, становясь похожей на желе, поэтому не поступает в форсунки.
4. Система впуска
Система впуска автомобиля БМВ/ Фото: spbtuning.ru
Проблемы с запуском двигателя могут появиться, если повредилась впускное устройство. Например, воздушный фильтр закрыт неплотно, поэтому воздух выходит. А в зимнее время в него может попасть влага и замерзнуть. В результате пропускная способность сильно падает, процесс смесеобразования нарушается, о чем сигнализирует загоревшаяся кнопка Check Engine. Чтобы устранить проблему, достаточно снять и просушить фильтр.
5. Низкое давление в топливной рампе
Форсунки, отвечающие за подачу топлива/ Фото: autonews.ru
Если давление упало, форсунки не смогут нормально подавать топливо в камеру сгорания. Обратившись в автосервис, вы получите совет заменить топливный насос. Не торопитесь соглашаться, ведь услуга дорогая, а мастерам выгодно уговорить вас на нее. Лучше проверьте сначала электроцепь – точнее, предохранитель. Не исключено, что после его замены бензонасос заработает.
6. Низкий уровень искрообразования
Проверка проводки/ Фото: voditeliauto.ru
Пропуски зажигания нередко вызывает пробивание высоковольтных проводов. От этого двигатель запускается крайне неуверенно, глохнет, подрагивает или работает на холостом ходу с перебоями.
Проблему с искрообразованием решит замена проводов. Процедура несложная, поэтому с ней справится даже начинающий водитель. Чтобы помочь двигателю завестись, можно потянуть на себя подсос либо постоянно жать на педаль акселератора.
7. Стартер
Автомобильный стартер тоже может «отвечать» за затрудненный пуск двигателя/ Фото: techinsider.ru
Если двигатель не реагирует на поворот ключа в замке зажигания или слышен скрежет в подкапотном пространстве, виновником проблемы может оказаться стартер. Причин, почему он барахлит, множество. Как серьезных, так и самых элементарных.
Например, окислились контакты тягового реле, закисли втулки или замкнуло в обмотках. Если у автомобиля механическая трансмиссия, можно попробовать выжать сцепление при запуске. Это облегчит работу стартера и решит проблему.
8. Активизация блокировки запуска
Блокировка иммобилайзера может помешать запуска мотора в холода/ Фото: 130.com.ua
Многие современные автомобили оснащены программой управления блокировкой двигателя. При резком снижении напряжения в бортовой сети электронный блок не может активизировать форсунки и катушки. Поэтому стартер будет вхолостую крутить коленчатый вал. Источником проблемы обычно бывает севший аккумулятор.
Затрудненный запуск в холода может случиться из-за включившейся блокировки иммобилайзера. Из-за этого автомобиль не считывает электронный код и потому блокирует запуск двигателя. Обычно это случается из-за разрядившейся батарейки в брелоке нештатной сигнализации. Замените ее, и проблема решится.
9. Плохое масло
Быстрота запуска мотора зависит и от качества автомобильного масла/ Фото: avtosklad24.ru
Слишком вязкая или неправильно подобранная смазка также способна создать проблемы для запуска. Особенно часто это происходит в зимнее время. Масло загустевает так сильно, что стартер не может провернуть двигатель. Больше всего рискуют водители, которые пользуются дешевыми полусинтетическими или минеральными смазками. Чем они гуще, тем сильнее масляный голод мотора и поломка.
Мы описали самые распространенные причины затрудненного запуска двигателя, которые не так страшны, как кажутся. Справиться с такими неполадками может даже водитель с небольшим опытом.
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