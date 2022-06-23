Firefly - автомобиль, за рулём которого может ездить 5-летний ребёнок

За руль с 5 лет - это реально!
Британская компания Young Driver Motor Cars Limited объявила о создании прототипа полностью электрического двухместного автомобиля, разработанного специально для детей в возрасте от 5 до 10 лет. Разработчики уверяют, что таким образом малыши уже в детстве приобретут навыки вождения. Недавно компания представила свой первый прототип, получивший название Firefly, в котором можно найти многие функции, которые есть во «взрослых» авто.
Учитывая, что мини-автомобиль оснащён гидравлическими дисковыми тормозами, кремальерой рулевого управления, рабочими фарами и поворотниками, а также независимой подвеской, Firefly не стоит рассматривать как игрушку.
Самые юные британские водители.
Что действительно отличает Firefly от "настоящего" автомобиля, так это его небольшой размер и очень ограниченная мощность, что вполне понятно, учитывая предполагаемый возраст водителя. Спаренные электродвигатели могут разогнать авто до максимальной скорости в 16 км/ч, и это только в режиме "опытный". А в режиме "юниор" авто сможет разогнаться только до 8 км/ч.
Два двигателя оснащены двумя раздельными 12-вольтовыми батареями, которые могут работать непрерывно до девяти часов без подзарядки. Дисплей на основе планшета при езде будет показывать текущую скорость, время и запас заряда батарей.
Самый электрический автомобиль.
Дополнительная система безопасности при работе в режиме "юниор" использует набор датчиков для обнаружения препятствий и остановки машины до столкновения с этими препятствиями. Эта система отключается в режиме "опытный".
Также по заказу родителей Firefly может быть оснащен удаленным выключателем, который может остановить автомобиль на расстоянии до 120 метров с помощью пульта дистанционного управления.
Всё лучшее - детям!
Позаботились Young Driver и о таких мелочах, как различные цвета окраски, обитые кожей сиденья и рулевое колесо, беспроводные индикаторы давления в шинах и аудиосистема.
Представители компании заявили, что тысячи юных водителей будут обкатывать четыре прототипа Firefly еще в течение некоторого времени, прежде маленький автомобиль появится в продаже в 2017 году по цене £ 5750. Пока же детям можно записаться на уроки вождения (цена 20-минутного занятия составит £ 19.95).
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