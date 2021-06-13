С нами не соскучишься!

7 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    То что "самый страшный ЗВЕРЬ на планете Земля человеческая самка" известно. Как известно и то, что НИ ОДНО матриархал...Женщины-воины: яр...
  • Wlad Wlad
    Угу, если бы еще хоть один современный "ученый" привел определение термину "деньги" - цены бы им не было.Как древние майя ...
  • Wlad Wlad
    На данный момент все мысли Будды являются БЕЛЫМ ШУМОМ для современных людей имеющих "образование без образованности" ...Восемь уроков Буд...

Великие советские изобретения, которые изменили весь мир


Великие советские изобретения, которые изменили весь мир

В развитии нашей цивилизации огромную роль играют различные изобретения, которые и выступают двигателем, помощником для всего человечества. Как и во многих других государствах мира, в СССР были таланты, много изобретателей, инженеров, конструкторов, подаривших человечеству полезные продукты и технологии, позволившие сделать прорыв в том или ином направлении. Все это обеспечивает прогрессивное развитие цивилизации.

1. Персональный компьютер


Исаак Брук и его изобретение / Фото: www.ugra.kp.ru

Исаак Брук и его изобретение / Фото: www.ugra.kp.ru

 

Принято считать, что все электронно-вычислительные машины, как и другая «умная» техника, появилась в Америке. Но на самом деле, и это является историческим фактом, персональный компьютер был изобретен в Советском Союзе. Исаак Брук, советский ученый, совместно с Баширом Рамеевым задолго до того, как Стив Джобс в США основал свою легендарную корпорацию Apple, разработал проект инновационной цифровой машины. Разработка на то время была уникальной. После презентации идеи Бруком в 1948 г. ученой коллегии, были начаты работы инженерно-конструкторского характера по созданию первой чудо-машины – персонального компьютера. После четырех лет работы, в 1952 г., наконец-то, в СССР появилась ЭВМ.

2. Телевещание и телевизор


Владимир Зворыкин изобрел телевизор / Фото: dimitri.moseparh.ru

Владимир Зворыкин изобрел телевизор / Фото: dimitri.
moseparh.ru

 

Для нас, современных людей, наличие «информационного ящика» – это обычное дело. Многие от него просто не могут оторваться, но мало кто знает, что он был изобретен советским физиком Владимиром Зворыкиным. Анонсировал он свое детище еще в 1931 г. Уже спустя год было выпущено в Ленинграде двадцать первых телевизоров. Через какое-то время появилось телевещание. Естественно, техника стала выходить с заводов тысячными партиями. Стоит упомянуть, что несмотря на предложение того же Зворыкина сделать телевещание цветным, целых 35 лет, до шестьдесят седьмого года, население СССР смотрело телепередачи в черно-белом формате. В столице, возле Останкино, был установлен памятник великому физику и его детищу – первому в мире телевизору.

3. Атомная электростанция


Курчатов И.В. / Фото: regnum.ru

Курчатов И.В. / Фото: regnum.ru

 

В настоящее время именно на атомные электростанции выпадает большой процент выработки электроэнергии. Но не все в курсе того, что именно в СССР и была изобретена электростанция атомного типа. Правительство государства в 1951 г. дало И. Курчатову важное задание – приступить к исследованиям возможностей эффективного применения атомной энергии. Ученый с задачей справился достаточно оперативно. В итоге в Обнинске спустя два года начала функционировать первая АЭС. Она в течение 48 лет находилась в активной эксплуатации.

Это интересно! В 2002 году, 29 апреля в 11 часов 31 минуту (московское время) был заглушен навсегда реактор этой атомной станции. С того времени и по сегодня АЭС является отраслевым мемориальным комплексом.

4. Искусственное сердце


Демихов В.П. создал искусственное сердце / Фото: родина-моя.рф

Демихов В.П. создал искусственное сердце / Фото: родина-моя.рф

 

Знаменитый советский хирург-трансплантолог Владимир Демихов в 1936 г. стал первым в мире человеком, создавшим искусственное сердце. Это был пластиковый электронасос. Ученым был проведен опыт по замене сердца на прибор на собаке. Животное смогло прожить на аппарате несколько часов. В мировой практике эксперимент был первым в своем роде. Но он поселил в людях надежду, что спустя время именно подобное устройство позволит излечить людей с серьезными заболеваниями сердечной системы. В течение нескольких десятилетий методика усовершенствовалась Демиховым. Вскоре, благодаря ей хирурги смогли спасти тысячи человеческих жизней. В наше время сложная операция, которая уже является рядовой, позволяет больным жить долгие годы полноценной нормальной жизнью.

Можно с уверенностью сказать, что изобретатели СССР – одни из лучших. Это не удивительно, так как развитие науки в стране и ее поддержка всегда были приоритетными для правительства государства.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Великие советские изобретения, которые изменили весь мир

И не забудьте:
Великие советские изобретения, которые изменили весь мирПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх