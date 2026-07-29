Жёлтые такси, но красные «пожарки»: почему знакомые вещи окрашивают в конкретный цвет



Вещи, цвет которых - это не просто совпадение. /Фото: supercarblondie.com, iaff.org Вещи, цвет которых - это не просто совпадение. /Фото: supercarblondie.com, iaff.org

Обычно люди придают вещам тот цвет, который хотят, но в отношении некоторых явлений такой свободы нет. Свет светофора, окраска такси или пожарной машины - в большинстве стран все они имеют одну цветовую схему. И далеко не всегда такой выбор - это дань традиции: нередко вещи часто имеют конкретные цвета по не менее конкретным причинам. Обычно люди придают вещам тот цвет, который хотят, но в отношении некоторых явлений такой свободы нет. Свет светофора, окраска такси или пожарной машины - в большинстве стран все они имеют одну цветовую схему. И далеко не всегда такой выбор - это дань традиции: нередко вещи часто имеют конкретные цвета по не менее конкретным причинам.

1. Светофор



Светофор не сразу стал таким, но именно этот путь делает его настолько универсальным. /Фото: listverse.com Светофор не сразу стал таким, но именно этот путь делает его настолько универсальным. /Фото: listverse.com

Изначально светофор изобрели для поездов, и был он с двумя цветами - красный для остановки, белый для разрешения движения. Но при эксплуатации стало понятно, что белый неудобен, потому что его сигнал путали со звездой или каком-то другим объектом. Тогда в железнодорожных компаниях светофоры произвели замену белого на зелёный, и лишь потом, при проникновении светофоров на улицы городов, появился жёлтый свет как предупреждающий.

2. Такси



Жёлтый цвет закрепился за такси по инициативе одного человека. /Фото: supercarblondie.com Жёлтый цвет закрепился за такси по инициативе одного человека. /Фото: supercarblondie.com

Сейчас такси красят в те цвета, которые присущи компании, что ими владеет, но стереотипным и традиционным остаётся жёлтый. А началась эта тенденция с одного человека, владельца проката автомобилей Джона Херца, который решил расширяться в Чикаго за счёт увеличения количества поездок. Добиться этого он задумал с помощью привлечения внимания потенциальных клиентов к такси на улице - дело было в начале ХХ века, и их ловили просто с тротуара. Для этого он провёл исследования на самый заметный цвет для автомобиля. Победил как раз жёлтый, а когда стратегия Херца сработала на практике, то и остальные стали окрашивать свои такси в этот цвет.

3. Пожарные машины



Почему пожарные машины красные, толком никто и не знает. /Фото: iaff.org Почему пожарные машины красные, толком никто и не знает. /Фото: iaff.org

В отличие от такси, пожарные машины ассоциируются с красным цветом. Но интересно, что происхождение этого выбора оттенка до сих пор неясна. Скорее всего, работает сразу несколько объяснений: самое раннее, например, говорит, что красная краска была самой дешёвой, а первые пожарные службы были, по сути, волонтёрскими, и много денег не имели. Другая версия гласит, что красный цвет был выбран, потому что заметен на улицах, хотя это несколько спорно, потому что он проигрывает некоторым другим оттенкам. Впрочем, красный цвет действительно работает даже сейчас, ведь им по-прежнему пользуются.

4. Самолеты



Куча причин, почему самолёты белые - и все рабочие. /Фото: cntraveler.com Куча причин, почему самолёты белые - и все рабочие. /Фото: cntraveler.com

Если только в дело не вступает брендирование, гражданские самолеты как были так, и остаются белыми. И вот на это есть сразу несколько вполне рабочих причин. Во-первых, белая краска не такая уж дорогая и не требует особо тщательного ухода. Во-вторых, банальная физика: белый цвет лучше всего отражает лучи Солнца, а это играет на руку авиакомпаниям, которым не нужно думать о лишнем перегреве самого самолёта и салона с пассажирами. В-третьих, на белом фоне лучше видно повреждения ли протечки, которые требуют ремонта. И в-четвёртых, он банально заметнее, как для птиц в воздухе, так и для спасателей, если лайнер потерпел крушение.

5. Туалетная бумага



Всё дело в отбеливании, без которого никуда. /Фото: serioustissues.com Всё дело в отбеливании, без которого никуда. /Фото: serioustissues.com

Туалетная бумага практически у всех производителей белого цвета, и это обычно объясняется отбеливанием сырья. Но у этого процесса, на который приходится тратить время и деньги, тоже есть причина. Так, именно отбеливание позволяет избавиться от лигнина, который придаёт целлюлозе жёсткости, так что белый цвет доказывает, что туалетную бумагу делал максимально мягкой. Но даже если производство другого типа, и сырьё не содержит лигнина, её всё равно отбелят, чтобы сделать цвет готового продукта однородным и таким, который ассоциируется с чистотой.