Кухонные тренды, которые скоро выйдут из моды

Как известно, ремонт на кухне — один из самых трудоемких и затратных. И естественно, его делают не каждый год. Для того, чтобы кухня оставалась стильной и функциональной долгое время, нужно учитывать несколько факторов. Если вы решили делать ремонт кухни в этом году, то наши советы помогут в выборе соответствующего дизайна.

1. Встроенная микроволновая печь

2. Размещение посуды на крючках над разделочным столом

3. Кухонный стол

4. Латунная или медная отделка

5. Застекленные шкафы

6. Керамическая раковина для мытья посуды

7. Оформление искусственными материалами

8. Небольшой по размерам плинтус

9. Окна без штор

10. Столешницы из керамической плитки

11. Мебель ярких цветов