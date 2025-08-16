Кухонные тренды, которые скоро выйдут из моды

Как известно, ремонт на кухне — один из самых трудоемких и затратных. И естественно, его делают не каждый год. Для того, чтобы кухня оставалась стильной и функциональной долгое время, нужно учитывать несколько факторов. Если вы решили делать ремонт кухни в этом году, то наши советы помогут в выборе соответствующего дизайна.
1. Встроенная микроволновая печь
Встроенная микроволновая печь. /Фото: neo.aleshamusic.com Встроенная техника была популярным трендом долгое время. Особенно это было актуально для кухонь с небольшой площадью. Среди неоспоримых достоинств такой планировки недостаток только один — невозможность впоследствии изменить конфигурацию и расстановку мебели и техники. Так что для микроволновой печи лучше найти место на столешнице.
2. Размещение посуды на крючках над разделочным столом
Размещение посуды на крючках над разделочным столом. /Фото: kingsofsro.com Не так давно было модно создавать «остров» посередине кухни и над столом располагать крючки для посуды. Такой дизайн вносил некую креативность в оформление. Новые веяния моды диктуют иные условия. Сейчас в моде минимализм. Всю посуду лучше размещать в специально отведенных шкафчиках или ящиках. Если места для посуды на полках недостаточно, то можно к внутренней стороне дверей шкафчиков прикрепить крючки и вешать на них кухонную утварь.
3. Кухонный стол
Кухонный стол. /Фото: kvartblog.ru В течение десятилетий центром кухни был кухонный стол. На нем готовилась пища, за ним собиралась вся семья во время еды.приема пищи. А для домашнего офиса использовать другое место.
4. Латунная или медная отделка
Латунная и медная отделка. /Фото: pixball.com В наступающем году в тренде металлическая отделка мебели. В моде медные и латунные оттенки. Вместе с тем качественная медная или латунная фурнитура стоит немалых денег. Мода быстро меняется, и дорогая отделка в скором времени может стать неактуальной. Строительные магазины предлагают достойную и недорогую замену — фурнитуру из атласного никеля. Такую отделку в случае необходимости можно легко заменить.
5. Застекленные шкафы
Застекленный шкафы — устаревший тренд. /Фото: s3-production.bobvila.com Неотъемлемая часть кухонь многих стран — застекленные и многоярусные шкафы. Последние десятилетия это был актуальный и популярный тренд. Однако современные дизайнеры предлагают другой вариант оформления кухни. Вместо громоздких шкафчиков — навесные полки со стеклянными дверцами. Это оформление очень актуально для небольших кухонь. Пространство визуально увеличивается, полки как-будто парят в воздухе.
6. Керамическая раковина для мытья посуды
Керамическая раковина для мытья посуды. /Фото: s3-production.bobvila.com Сантехника из керамики вносит особое очарование в интерьер. Создается впечатление об уютном домике в деревне. Однако, для кухни керамическая раковина уже неактуальна. Более стильно и практично в современной кухне будет смотреться раковина из нержавеющей стали. В случае необходимости такую раковину без труда можно демонтировать и заменить на новую.
7. Оформление искусственными материалами
Оформление искусственными материалами. /Фото: huntskitchendesigns.com Отделка гипсокартоном уходит в прошлое. На смену сложным в оформлении материалам приходят простые. Минимализм царит во всем. Если вы хотите обновить кухню, то используйте обычную покраску или чистый дизайн обоев. Натяжные потолки также бюджетный вариант оформления, не требующий сложного монтажа и больших денежных затрат.
8. Небольшой по размерам плинтус
Установка плинтуса не только имеет практическое значение, но и декоративное. /Фото: s3-production.bobvila.com При установке раковины пространство между ней и столешницей обычно заделывают плинтусом. С одной стороны это эстетично, а с другой — вода не попадает на стык и не просачивается внутрь шкафа. До недавнего времени кухонным плинтусом обрабатывали только пространство вокруг раковины. Но новые тенденции кухонного дизайна допускают использование плинтуса по всем краям столешницы. Тем более что плинтус можно подобрать в любой цветовой гамме, как в монохромной, так и контрастной.
9. Окна без штор
Окна без штор - не самое лучшее решение для кухни. /Фото: ambitenergy.com В дословном переводе слово «лофт» означает помещение под крышей. Это и обусловило общее направление данного стиля. Минимализм, граничащий с аскетизмом. Ничего лишнего. Оформление окон в стиле лофт также минималистичные. Однако, практика показывает, что открытые окна не самое лучшее решение. Через них проникает солнечный свет, который в летнее время нагревает помещение. Поэтому дизайнеры советуют подобрать для этого стиля простые шторы в монохромных оттенках или жалюзи.
10. Столешницы из керамической плитки
Столешницы из керамической плитки — не лучшее решение для кухни. /Фото: tessonsk.ru Мода имеет циклические периоды, она возвращается через определенные промежутки времени. Так, в моду опять вернулись столешницы из керамики, популярные в 70-х годах прошлого столетия. С одной стороны они дешевле, чем гранитные или другие твердые природные аналоги. Но при обслуживании керамические плитки могут доставить вам массу хлопот. Вспомните, как сложно чистить вертикальную керамическую поверхность в душе. А в случае со столешницей — это будет горизонтальная поверхность, где в линиях затирки постоянно будут собираться крошки от еды. Для столешниц лучше выбирать монолитную поверхность, без стыковочных швов.
11. Мебель ярких цветов
Мебель ярких цветов предпочтительнее размещать в загородном домике, а не на кухне. /Фото: s3-production.bobvila.com Море нержавеющей стали потеснила мебель ярких оттенков. Дань моде — это хорошо. Но следует учитывать, что кухонную мебель вы покупаете не на один год. И со временем яркие оттенки выйдут из моды, да и пестрота очень скоро может надоесть. Так что привычный стальной минимализм — это лучшее решение для современной кухни.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии