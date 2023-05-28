Почему в Советском Союзе городские автобусы были покрашены в «охру»

Изначально производители автобусов красили выпускаемую продукцию в удобный цвет / Фото: yandex.ua

Все городские автобусы начали красить в охру, мог отличаться только оттенок / Фото: yandex.ua

Цвет был выбран неслучайно, благодаря яркости автобус было легко заметить в потоке / Фото: yandex.ua

Даже знаменитые Икарусы красили в охру / Фото: uk.wheelsage.org

Автобусы ЛАЗ первое время не красили в желтый, так как они предназначались для пригородных рейсов / Фото: twitter.com

Как только ЛАЗ сделали городским общественным транспортом, он тут же стал желтым / Фото: yandex.com

Сегодня городские автобусы тоже красят в один цвет, но у каждого населенного пункта он свой / Фото: vtambove.ru