Чем заменить средства для мытья посуды

В жизни каждой хозяйки могут быть непредвиденные ситуации. Если у вас много гостей, гора немытой посуды и как назло закончился главный помощник в борьбе с налетом, то не спешите расстраиваться — у вас дома наверняка есть средства, которые придут на помощь.







На сегодняшний день на рынке бытовой химии представлено множество различных средств для мытья посуды: начиная от ароматных гелей и заканчивая гипоаллергенными порошками. Каждый может выбрать для себя идеальный вариант, который поможет до блеска отчистить столовые приборы и посуду. Но иногда случается так, что дома много гостей, в раковине гора вилок и тарелок, а средство для мытья предательски закончилось в самый неподходящий момент. Не спешите заказывать доставку и бежать в ближайший магазин — так вы лишь потеряете время. Присмотритесь к своему домашнему арсеналу. Наверняка у вас дома есть хотя бы одно подходящее средство из подборки ниже, которое выручит вас в этой неловкой ситуации.



Пищевая сода

Хозяйственное мыло

Горчица

Столовый уксус

Лимонная кислота

Кофейная гуща

Пищевая соль

Этот легендарный порошок выручал наших мам и бабушек, когда средства для мытья посуды как такового еще даже не существовало. У пищевой соды совершенно нет недостатков: она с легкостью позволяет избавить от остатков гари, налета от кофе и неприятного запаха, включая рыбный. Для этого приготовьте специальный раствор по следующему рецепту: вскипятите одну столовую ложку соды в одном литре воды. После дайте ему немного остыть и приступите к мытью посуды.Будьте осторожны с мытьем тефлона — агрессивное средство может поцарапать его поверхность.Безопасное и чистое средство, которое обладает мощными гипоаллергенным и антибактериальным свойствами. В составе хозяйственного мыла, которое наверняка найдется в запасе у каждого дома, содержится щелочь. Она не только на раз-два очистит до блеска посуду и приборы, но и хорошенько все продезинфицирует.Делайте акцент на коричневое мыло, а не современные цветные аналоги с лишними добавками.Сухая горчица — это полноценное суперсредство, которое наверняка притаилась у вас в шкафчике. Использовать ее можно разными способами. 1. Растворите пару чайных ложек порошка в теплой воде и замочите в этом растворе посуду. Оставьте ее на несколько минут, а затем приступайте к мытью. 2. А если посуды оказалось слишком много, то с помощью пробки закройте слив в раковине, наберите воду и добавьте в нее три столовые ложки горчицы. Опустите туда посуду и приступайте к мытью. Не забывайте в обоих случаях надевать перчатки, так как горчичный порошок сильно раздражает кожу.Столовый уксус — это легендарное народное средство, которое является идеальным вариантом для мытья кухонных приборов. Он прекрасно убирает жир, отбеливает посуду, убирает нагар со сковороды и уничтожает микробы. А еще никаких разводов — это ли не чудо? Никаких специальных приготовлений уксус не требует. Достаточно просто смочить в нем губку и приступить к мытью. Так же разрешается добавить стакан уксуса на литр воды и поставить кипятиться посуду в кастрюле с таким раствором на небольшом огне. После этого вам останется лишь насухо все протереть. Не переживайте за едкий запах, который уксус оставит на приборах, — он выветрится за пару часов.Лимонный сок или концентрированная лимонная кислота помогут избавиться от накипи, отбелить, устранить посторонний запах и жир. А для белой керамики так и вовсе вряд ли существует более эффективное очищающее средство. Растворите один пакетик в литре воды и приступите к мытью посуды с помощью этого раствора. К лимонной кислоте можно добавить пару капель столового уксуса и замочить в этом растворе кухонные приборы на полчаса. Затем вам останется только ополоснуть их водой.Если вы любитель кофе, то наверняка у вас дома всегда под рукой качественный очиститель посуды, о котором вы можете даже не знать. Паста на основе кофейной гущи прекрасно справляется с жиром и нагаром и отлично очищает не только посуду и столовые приборы, но и любые поверхности на кухне. Одно исключение — фарфор. Так как кофе обладает красящим эффектом, оно может испортить ваши драгоценные сервизы. Для того, чтобы улучшить консистенцию, разведите кофейную гущу в небольшом количестве воды.Соль — это прекрасный очиститель для тех предметов, которые не боятся появления царапин. Она помогает убрать жир, пригоревшую пищу и накипь. Для этого нужно всего лишь насыпать соль на посуду, добавить немного теплой воды, оставить на несколько минут, а затем приступить к мытью.