Как советский гипнотизер, который вдохновил Булгакова на сцену в варьете, стал сотрудником НКВД

Сцена с появлением Воланда в театре, описанная в романе "Мастер и Маргарита" Булгакова, до сих пор вызывает восторг у читателей. Однако немногие знают, что за «известным иностранным артистом мосье Воландом» скрывался реальный прототип. Этот "маг" был не кем иным, как знаменитым советским гипнотизером.
Загадка популярности Орнальдо
В тридцатых годах прошлого века был арестован известный маг Орнальдо. Во время процесса допроса он загипнотизировал следователя, конвоиров и охрану. Один из конвоиров так и не смог прийти в себя после гипнотического состояния и скончался. Орнальдо угрожал смертный приговор, но его талант как артиста был оценён, и ему предложили альтернативу — сотрудничать в раскрытии преступлений и заговоров. Так выглядит основная версия событий, который произошли с известным гипнотизером. А начиналось все очень красиво!
Весной 1920-х годов ленинградцы увидели на улицах города необычные афиши: "Прибывает Орнальдо!" Никто не знал, кто этот загадочный человек и чем он знаменит. . Но когда прошло первое выступление, город гудел от восторга: "Великолепно! Ошеломляюще! Феноменально!" Кем же был этот невероятный маг, который был способен жонглировать состоянием граждан словно фантиками от конфет?
Можно обратиться к воспоминаниям советского писателя Александра Бартэна, которыми он делится в книге “Под брезентовым небом”. Он рассказывает, как впервые увидел легендарного гипнотизера Орнальдо. А если быть точнее, то Николая Александровича Смирнова, сына бедных крестьян. Николай обладал редким даром погружать в гипнотический транс одновременно до полсотни человек.
Писатель Л. Пантелеев, которого миллионы читателей знают как автора книги «Республика ШКИД», побывавший на представлении Орнальдо, описывал, как один из участников сеанса (скромный интеллигент) вел себя, как буйный пьяница, ругался, орал, пел народные песни, танцевал. Некоторых гипнотизер заставлял удить рыбу на арене, сражаться с незримыми насекомыми, других людей, он "приклеивал" спинами, да таким образом, что у них не получалось «расклеиться» и после окончания выступления.
Началу сеанса гипноза предшествовала несложная процедура: ассистентка Орнальдо просила зрителей, желающих участвовать, поднять руку. После недолгой подготовки Орнальдо начинал свое волшебное представление, неспешно прогуливаясь между рядами зрителей и держа в руках непонятный хрустальный предмет. “Спать!” повторял он, и один за другим зрители погружались в глубокий транс.
На арене устанавливали удобные кресла, в которых безмятежно дремали загипнотизированные зрители. Орнальдо подходил к каждому, побуждая их выполнять самые разнообразные смешные задания: плясать, петь, преодолевать воображаемые бурные реки или прятаться от ливня.
Прототипы и слухи о НКВД
Судьба артиста после тридцатых годов окутана тайной. Некоторые утверждали, что он занимался медицинским гипнозом, в то время как иные обвиняли его в сотрудничестве с НКВД. Например, Варлам Шаламов в своем “Букинисте” рассказывает историю о некоем бывшем зэке Флеминге, который утверждал, что в НКВД использовали психотропные средства для воздействия на подследственных.
Флеминг упоминал и имя Орнальдо. Маг выступал до конца двадцатых годов, сохранились фото с его шоу в Москве и Баку, которые прошли в 1929 году. А в тридцатых годах чародей якобы оставил выступления и начал работать на НКВД.
Эти слова Шаламова заставили многих поверить в то, что Орнальдо действительно сотрудничал с НКВД и использовал свой гипнотический дар для достижения целей органов государственной безопасности. Но доказательств этой версии нет, и судьба Орнальдо остается загадкой.
Хотя некоторые факты помогают пролить свет на его жизнь и деятельность. Версия Шаламова о сотруlничестве Орнальдо с НКВД подтверждается тем, что его дочь, Антонина Смирнова, вышла замуж за министра госбезопасности СССР В.С. Абакумовыма. В пятидесятых годах Абакумова обвинили в участии в заговоре сионистов и впоследствии расстреляли. Антонина отбывала срок в Бутырке, но позже ее реабилитировали. Внук Орнальдо, И.В. Смирнов, продолжил дело деда, но в науке. Он возглавлял лабораторию психологической коррекции в Московском мединституте им.Сеченова. Им был разработан метод компьютерного психоанализа, который стал основой для создания специального оборудования и программ для изучения психики человека.
По некоторым сведениям, Орнальдо арестовали в середине тридцатых годов, возможно, в связи с делом Тухачевского. Но уже в 1935-36 году он, в сотрудничестве с женой Дорой Петровной он организовал в Ленинграде уникальный театр иллюзий под названием “Черный кабинет”. В нем ставили эксцентрические феерии, наполненные фокусами и необычными эффектами. Жизнь Орнальдо представляет собой увлекательную историю, полную тайны и неожиданных поворотов.
Скепсис и обман
Многие считают, что Орнальдо обманывал зрителей, как и известные экстрасенсы более поздних советских времен.
Существуют распространенные слухи, что НКВД сотрудничал с эксрасенсами, парапсихологами и гипнотизерами, но подтверждений почти нет.
Многие склонны верить в эти истории, базируясь на конспирологических теориях, в то время как другие настроены скептически. К примеру, тот же Александр Бартэн утверждал, что гипноз Орнальдо на него вообще не действовал! И что подчинялся приказам Орнальдо из-за ожиданий публики.
Л. Пантелеев в своих воспоминаниях упоминал что он и Маршак видели, как ассистентка Орнальдо договаривалась с группой мальчиков, которые затем вошли в транс во время представления. Писатели выдвинули артисту обвинения в обмане, но тот объяснил, что это была "страховка" на случай, если никто из зрителей не поддастся гипнозу.
Некоторые исследователи, оперируя мнением психиатра М.И. Буянова, считают, что “ментальная магия” неэффективна, так как парапсихология является лженаукой, действующей лишь на людей с повышенной внушаемостью. Тот же
Гипнологи заявляют, что массовый гипноз гораздо легче индивидуального,так как в группе люди более склонны поддаваться влиянию окружающих. На тех же принципах основан телегипноз, который стал популярным благодаря Чумаку и Кашпировскому. Расслабленное состояние зрителей под влиянием однообразных звуков и мерцающего экрана способствовало возникновению гипнабельного состояния.
