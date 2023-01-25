Как один «Поцелуй» парижского аутсайдера покорил Матисса и весь мир: Константин Бранкузи

Стиль Константина Бранкузи был чем-то совершенно новым в мире искусства. Художественная сцена нуждалась в возрождении скульптуры, освобождении от наследия великих мастеров прошлых веков. Решение Бранкузи покинуть студию Родена ознаменовало начало нового пути в его художественной карьере. Устранение реальности и фигурации в его работе позволило ему предложить духовное измерение, глубоко укоренившееся в румынской народной культуре. Он не только стал пионером нового вида трёхмерного изображения, но и дал новое определение модернистской скульптуре.
Краткая биография
Константин Бранкузи.
Он родился в живописной деревне в западной части Румынии 19 февраля 1876 года. Константин был пятым из семи детей в бедной крестьянской семье. В возрасте семи лет он начал работать пастухом в Карпатах. Он также провёл часть своего детства, работая подмастерьем в различных небольших студиях. Там он научился вырезать куски дерева и делать посуду и инструменты.
Дом-музей Константина Бранкузи. \ Фото: stiridinlume.ro.
В возрасте восемнадцати лет Константин решил оставить столярную мастерскую и поступить в школу искусств и ремёсел в Крайове. Позже он поступил в Бухарестскую школу изящных искусств и окончил её пять лет спустя. В 1903 году Константин решил покинуть Бухарест и отправиться в Париж. Поскольку он был крайне беден, его путешествие заняло довольно много времени. Его путешествие длилось почти восемнадцать месяцев с более длительными остановками в Вене и Мюнхене. Этот опыт вдохновил его на более поздние работы. Он продолжил учёбу в Париже, в Национальной школе изящных искусств, где пытался изобразить сущность своих предметов, чтобы достичь их истинной идеальной формы.
Париж
Студия Константина Бранкузи в Париже. \ Фото: blogspot.com.
В 1906 году Константин провёл свою первую персональную выставку. Художник был вдохновлён стилем Огюста Родена. Год спустя он поступил учеником в студию Родена, но пробыл там недолго, так как решил проложить свой собственный путь. Он перешёл к абстракции. На самом деле примитивизм сыграл центральную роль в современных скульптурах Константина и его карьере художника. Он решил покинуть студию Родена, потому что ему нужно было расти самостоятельно. «Ничто не может расти в тени великих деревьев», - сказал Бранкузи. Его стиль отличался от классических методов скульптуры, подчёркивая так называемую примитивную культуру. Однако вскоре после 1907 года начался его зрелый период. В Париже он присоединился к кругу художников-авангардистов и подружился с Марселем Дюшаном, Фернаном Леже, Анри Матиссом, Амедео Модильяни и Анри Руссо.
Слева направо: Марсель Дюшан. \ Фернан Леже.
Несмотря на то, что Константин вошёл в мир парижского авангарда, он никогда не терял своего рода крестьянского образа жизни. Он по-прежнему был привязан к традиционным материалам, и считался аутсайдером в мире искусства Парижа, так как тоже был румынским иммигрантом. В отличие от классических скульптур, которые вырезаны до мельчайших деталей для создания идеализированных фигур, современные скульптуры Бранкузи концентрируются на сути формы. Его работы характеризуются геометрической элегантностью, превосходным мастерством и инновационным использованием различных материалов, таких как дерево, мрамор, сталь и бронза.
Поцелуй
Поцелуй, Константин Бранкузи, 1916 год.
В 1908 году Константин создал одну из своих самых известных современных скульптур «Поцелуй». Эта работа ознаменовала конец влияния Родена и начало примитивистской фазы Бранкузи. В попытке сохранить материальность скульптуры он изобразил две обнимающиеся фигуры. Эта современная скульптура сделана из цельного куска известняка. Размещая фигуры непосредственно на земле, а не на основании, Константин хотел избежать изощрённости более высокой платформы и вместо этого искал истину в природе. Он попытался выйти за рамки поверхностных проявлений, чтобы уловить суть духа этой пары. Цель этой скульптуры состояла в том, чтобы выразить концепцию целостности двух отдельных существ, которые пришли как одно целое, символизируемое поцелуем. В разных музеях есть похожие версии этой работы. Идея союза, выраженная в этих двух мужских и женских фигурах, сходящихся вместе, имеет примитивный инстинкт. Именно упрощённая геометрия, ставшая главной особенностью работ Бранкузи, напрямую повлияла на его друга, художника Амедео Модильяни.
Вдохновнеие
Слева направо: Данаида, Константин Бранкузи, 1918 год. \ Мадемуазель Погани, Константин Бранкузи, версия I, 1913 год.
Во время своего пребывания в Париже Константин испытал глубокое влияние африканского и индейского искусства. Возможно, он был вдохновлён полуабстрактными формами искусства, которые вышли за рамки западной традиции. Константин стремился упростить выбранные им темы и пытался найти самые простые и элегантные способы выразить суть выбранных им тем.
Двумя основными источниками вдохновения для него были румынская народная культура и африканское искусство. В первом была представлена резьба по дереву, которую он включил в свои скульптуры. Румынские народные мифы, сказки и архаичные символы также повлияли на его выбор сюжетов. Что касается африканского искусства, то его некоторые фигуративные работы имеют сходные черты с африканскими фигуративными скульптурами, такими как упрощённые черты лица, геометрические узоры и непропорционально длинные туловища. Ещё одним важным художественным влиянием были работы Родена. Французский мастер оказал на него глубокое влияние. Роден научил Бранкузи, как использовать материалы, чтобы оживить свои предметы. Он также научил румынского скульптора относиться к работе с огромны терпением.
Публичные современные скульптуры
Бесконечная колонка, Константин Бранкузи. \ Фото: pinterest.co.kr.
Один из самых важных общественных памятников Румынии, скульптура «Бесконечная колонна», является достаточно масштабной. Её высота составляет почти тридцать метров, и она расположена в городе Тыргу-Жиу. Памятник является частью ансамбля из трёх скульптур наряду с двумя другими памятниками, называемыми «Вратами поцелуя» и «Столом молчания». Константин завершил это произведение искусства 27 октября 1938 года. Ему было поручено создать эти общественные скульптуры в память о румынских героях, погибших во время Первой мировой войны. Эту работу можно интерпретировать по-разному.
Стол молчания, Константин Бранкузи. \ Фото: pikist.com.
В ней сосредоточена вся философия Бранкузи. Скульптуру можно охарактеризовать как лестницу в небо, которая соединяет землю с небом. В 1950 году, во времена коммунистического режима в Румынии, правительство сочло эту работу «реакционной» и предложило снести памятник. В конце концов, эта духовная общественная скульптура выжила. В период с 1998 по 2000 год проводились некоторые ремонтные работы в сотрудничестве с правительством, Всемирным фондом памятников и Всемирным банком.
Птица в космосе
Слева направо: Майастра, Константин Бранкузи, 1912 год. \ Птица в космосе, Константин Бранкузи, 1932-40 гг.
С 1920-х по 1940-е годы Константин создал серию важных скульптур, все под названием «Птица в космосе». Птица и животные в целом представляют собой общую тему в его творчестве. В 1912 году он создал свою первую абстрактную форму птицы из бронзы.
Румынская сказочная птица Майастра (Мэйастрэ), что означает «главная птица», была главным источником вдохновения. До 1940 года он завершил двадцать восемь вариаций, вдохновлённых этой первой версией. Константин сосредоточился на движении птицы, выделив эллиптические линии, которые придают суть быстрому полету. Тот факт, что он поместил птицу на известняковое основание, демонстрирует его полное неприятие Родена на этом этапе его карьеры. Что касается поверхности, он отверг тактильный способ работы Родена с глиной и ощущение прикосновения художника, присущее его работам.
Фотограф Эдвард Стейхен.
Фотограф Эдвард Стейхен купил одну из этих работ в 1926 году и попытался перевезти её в Соединённые Штаты. Однако американские официальные лица не приняли птицу как произведение искусства и ввели высокие тарифы на её импорт в качестве промышленного продукта. Затем Бранкузи решил подать в суд на чиновников, и он, наконец, добился справедливости. Судья по делу вынес решение в его пользу. В конце концов работы Константина получили тёплый отклик у многих коллекционеров в Соединённых Штатах. Это было в то время, когда он столкнулся с резкой критикой в Европе.
Наследие
Мисс Маргит Погани III, Константин Бранкузи.
Константин изменил природу современной скульптуры ХХ века. Он освободил скульптуру от предвзятых представлений о реализме и репрезентации, сформировав свой собственный язык упрощённой абстракции. В 1952 году Бранкузи получил французское гражданство, а пять лет спустя, 16 марта 1957 года, он скончался. В своём завещании Константин завещал своё искусство Музею современного искусства в Париже. Он подарил музею более восьмидесяти скульптур при условии, что вся его мастерская будет передана музею в первоначальном виде.
На торгах Christies в Нью-Йорке бронзовый шедевр Константина Бранкузи «Спящая муза» был продан за 57,3 млн.долларов. \ Фото: pinterest.com.
Сегодня ателье Константина Бранкузи было реконструировано в открытом пространстве Центра Жоржа Помпиду в Париже и функционирует как музей. Коллекции его работ хранятся в самых известных музеях мира, включая Музей современного искусства в Нью-Йорке, Художественный музей Филадельфии, Тейт Модерн в Лондоне и Национальный музей в Бухаресте.
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