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Как укрепить стеклянные банки для закаток так, чтобы они не разбивались


Как укрепить стеклянные банки для закаток так, чтобы они не разбивались

Стеклянные несколько литровые банки являются одном из наиболее популярных видов тары в хозяйстве. Несмотря на множество достоинств, стеклянные банки имеют и очевидные недостатки. Они хрупкие и достаточно легко трескаются и бьются, при приложении уже даже самого незначительного физического воздействия. Благо, существует один проверенный способ укрепления стеклянной тары.


Что понадобится: стеклянная тара, пластиковая бутылка (лучше несколько), мощный фен (лучше всего строительный, если есть).

Укрепляем крупные банки


Сочетаем две емкости. /Фото: youtune.com.

Сочетаем две емкости. /Фото: youtune.com.

 

Данный метод лучше всего подходит для трехлитровых банок. Итак, берем пластиковую бутыль на 5-6 литров, отрезаем у нее верхнюю часть, после чего опускаем стеклянную емкость в пластиковую емкость. Теперь нужно хорошенько «продуть» горячим воздухом обе тары так, чтобы пластиковая в конечном итоге прилипла к стеклянной. Осуществлять процедуру нужно в хорошо проветриваемом помещении. Также можно срезать остатки пластиковой тары с основания банки при помощи обычного ножа.
Обдуваем феном. /Фото: youtune.com.

Обдуваем феном. /Фото: youtune.com.

 

Примечание: некоторые умельцы также вяжут из веревки ручки для банки и надевают их перед обдуванием тары при помощи фена.

Укрепляем мелкие банки


Можно добавить ручки. /Фото: youtune.com.

Можно добавить ручки.
/Фото: youtune.com.

 

По сути, укрепление мелких баночек ничем не отличается от укрепления трехлитровой тары. Все что нужно сделать – это подобрать более-менее подходящую по размерам пластиковую бутылку, обрезать в ней горлышко, а затем повторить всю процедуру с феном. Не забываем о том, что помещение должно быть хорошо проветриваемым. Также следует помнить о технике безопасности при работе с феном. Не забываем отрезать оставшееся от пластиковой бутылки дно.
Метод рабочий. /Фото: youtune.com.

Метод рабочий. /Фото: youtune.com.

 

Примечание: если отрезать пластиковое дно, банка будет лучше стоять, однако жесткость конструкции сократится. А вместе с ней закономерным образом упадет и степень устойчивости к физическим воздействиям.

Отдельно следует добавить, что остывший и застывший пластик, является отличным основанием для художественного оформления посуды. При желании на банку можно нанести рисунок при помощи краски.

Видео:


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Как укрепить стеклянные банки для закаток так, чтобы они не разбивались

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Как укрепить стеклянные банки для закаток так, чтобы они не разбивалисьПодписаться на мой Instagram
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