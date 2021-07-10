Как укрепить стеклянные банки для закаток так, чтобы они не разбивались

Стеклянные несколько литровые банки являются одном из наиболее популярных видов тары в хозяйстве. Несмотря на множество достоинств, стеклянные банки имеют и очевидные недостатки. Они хрупкие и достаточно легко трескаются и бьются, при приложении уже даже самого незначительного физического воздействия. Благо, существует один проверенный способ укрепления стеклянной тары.
Что понадобится: стеклянная тара, пластиковая бутылка (лучше несколько), мощный фен (лучше всего строительный, если есть).
Укрепляем крупные банки
Сочетаем две емкости. /Фото: youtune.com.
Данный метод лучше всего подходит для трехлитровых банок. Итак, берем пластиковую бутыль на 5-6 литров, отрезаем у нее верхнюю часть, после чего опускаем стеклянную емкость в пластиковую емкость. Теперь нужно хорошенько «продуть» горячим воздухом обе тары так, чтобы пластиковая в конечном итоге прилипла к стеклянной. Осуществлять процедуру нужно в хорошо проветриваемом помещении. Также можно срезать остатки пластиковой тары с основания банки при помощи обычного ножа.
Обдуваем феном. /Фото: youtune.com.
Примечание: некоторые умельцы также вяжут из веревки ручки для банки и надевают их перед обдуванием тары при помощи фена.
Укрепляем мелкие банки
Можно добавить ручки. /Фото: youtune.com.
По сути, укрепление мелких баночек ничем не отличается от укрепления трехлитровой тары. Все что нужно сделать – это подобрать более-менее подходящую по размерам пластиковую бутылку, обрезать в ней горлышко, а затем повторить всю процедуру с феном. Не забываем о том, что помещение должно быть хорошо проветриваемым. Также следует помнить о технике безопасности при работе с феном. Не забываем отрезать оставшееся от пластиковой бутылки дно.
Метод рабочий. /Фото: youtune.com.
Примечание: если отрезать пластиковое дно, банка будет лучше стоять, однако жесткость конструкции сократится. А вместе с ней закономерным образом упадет и степень устойчивости к физическим воздействиям.
Отдельно следует добавить, что остывший и застывший пластик, является отличным основанием для художественного оформления посуды. При желании на банку можно нанести рисунок при помощи краски.
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