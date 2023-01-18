7 фактов о сексоголизме, после которых вам станет понятно, что это такое

Согласно определению, сексуальная зависимость — это прогрессирующее нарушение интимной сферы, характеризующееся навязчивыми мыслями и действиями сексуального характера. Фактрум нашёл собрал семь любопытных фактов об этом состоянии.







1. Разница между склонностью к неразборчивым сексуальным связям и зависимостью от них состоит в том, как человек себя чувствует после секса. Зависимый человек, как правило, использует секс как средство облегчения или отвлечения от других проблем. Часто такие люди чувствуют стыд от сексуального акта.



2. Две трети сексуально зависимых — это мужчины. Правда, пока сложно сказать является ли такой перевес биологическим или культурным по своей природе. С точки зрения генов, мужчины обладают большим сексуальным влечением, чем женщины и потому больше склонны к сексуальной зависимости. Но стоит учитывать тот факт, что многие женщины не захотят признаваться в сексуальной зависимости из страха осуждения.



3. Мысли о сексе навязчивы и нарушают нормальную жизнь. Всепоглощающие мысли о сексе, будь то мастурбация или половой акт, отвлекают страдальцев от повседневных дел и всех остальных интересов. При этом человек может не осознавать свою зависимость от секса.



4. Измена вовсе не всегда сопровождает сексуальную зависимость. Встречаются случаи, когда, например, муж сексуально зависим от собственной жены. Это приводило к проблемам, так как зависимость заставляет больного расценивать другого человека исключительно как объект для удовлетворения желаний.



5. Часто женщины-жертвы сексуального насилия в детстве склонны к сексуальной зависимости. Кажется, что это противоречит здравому смыслу, но при сексуальном насилии ребенок может путать границы сексуальности и не осознавать, что сексуальная зависимость — это нездоровое поведение.



6. Наркоманы также часто страдают от сексуально-зависимого поведения, как во время самой наркомании, так и после бросания, когда зависимость от секса становится заменой зависимостью от наркотика.



7. Люди с любовной зависимостью также могут страдать от сексуальной зависимости. В этом случае они используют секс, чтобы получить любовь и стать абсолютно зависимым от другого человека.



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