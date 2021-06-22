Военная форма: грубые ляпы в фильмах, которые выводят из себя офицеров

В любом фильме внимательные зрители находят десятки нестыковок. Однако лидируют в этом плане современные картины о Второй мировой войне. Если не упоминать тот факт, что в битвах сражаются современные танки, а в кадре то и дело мелькают детали из другой эпохи, больше всего «достается» военным формам. О том, какие фильмы и режиссеры больше всего провинились в этом вопросе, читайте в статье Novate.ru.
Герой Шварценеггера в фильме «Красная жара». / Фото: s3.eu-central-1.amazonaws.com
В 90-х годах прошлого века, когда к нам стали массово завозить видеокассеты с зарубежными фильмами, люди откровенно смеялись над американскими режиссерами, настолько неумело они снимали фильмы о «нашей» войне. Для них было в порядке вещей нарядить солдат в клоунскую форму и повесить на них нелепые ордена и медали. Но их можно понять. Зарубежные режиссеры не видели смысла тратить деньги на консультанта и вдаваться в подробности формы людей, воюющих в другой стране. Самым главным для них была сюжетная линия и актерская игра.
Сцена из фильма «Красная жара». / Фото: Id.pinterest.com
Кадр из голливудского фильма «Пилот реактивного самолета» (1957). / Фото: i.pinimg.com.
А вот россиян, которые пошли по тому же пути, что и американцы, оправдать нельзя. Они снимают фильмы о своей армии для своих соотечественников, поэтому обязаны понимать, что люди, которые разбираются в званиях, наградах и в том, как должна выглядеть военная форма, сразу заметят грубые ошибки. Пытаясь сэкономить на консультантах или приглашая для сотрудничества «липовых» специалистов, создатели картин подписывают себе приговор, провоцируя появление большого количество негативных отзывов в свою сторону и в сторону самого фильма.
Причем эта проблема в основном возникает у современных режиссеров. Фильмы, снятые во времена СССР, гораздо грамотнее и ответственнее подходили к этому вопросу. Лишнее тому подтверждение – нижеприведённый пример.
Сцена из фильма «Следствие ведут ЗнаТоКи». / Фото: Kinobaza.online
В 70-х годах прошлого века очень популярным был сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи», в котором главные герои в лице следователя Знаменского, инспектора уголовного розыска Томина и эксперта-криминалиста Кибрита занимались расследованием самых запутанных дел. Если внимательно присмотреться к их форме, то можно понять, что она идеальна во всех смыслах – справа расположились знаки об окончании учебных заведений, слева – орденские планки. Что касается погонов и петлиц, то они также пришиты правильно, так что придраться не к чему. Это говорит о том, что режиссер Вячеслав Сорокин либо сам хорошо разбирался в этих вопросах, либо пригласил на съемочную площадку военного консультанта, который смог указать на ошибки и помог исправить их.
А вот кадры из современных сериалов «Мертвое море» и «Гадалка», снятых в 2019 году. Несмотря на то, что режиссером первого фильма выступил Роман Прыгунов, а второго – Илья Казанков, они допустили одни и те же ошибки, когда наряжали своих героев в форму.
Сцена из фильма «Мертвое озеро». / Фото: Premier.one
В фильме «Мертвое озеро» на груди начальника УВД Чангадана Михаила Ивановича Ганича, роль которого исполнил Александр Робак, нет ни одной медали. Согласитесь, выглядит странно, что человек, который получил звание подполковника, не заработал ни одной медали. Кроме того, у него нет нагрудных знаков на кителе. А это означает лишь одно: Михаил Иванович не закончил высшее учебное заведение. Либо он попросту считал лишним носить знаки отличия.
Сцена из сериала «Гадалка». / Фото: teleprogramma.pro
Что касается Михаила Игнатьевича Бахтина, полковника полиции и начальника УВД из сериала «Гадалка», то у него медалей и орденов полным-полно. Однако есть один нюанс: планки на кители должны располагаться слева, а нагрудные знаки – справа. А в фильме все наоборот. Вот с таким ляпом актер Василий Бочкарев ходит на протяжении всех 16 серий и даже не догадывается об этом.
Сцена из фильма «В зоне особого внимания». / Фото: aif.ru
Еще один пример, но уже связанный непосредственно с армией. В 1977 году вышел фильм «В зоне особого внимания» режиссера Андрея Малюкова. В основе сюжета – учения советских десантников. Внимательно посмотрите на форму майора Морошкина, роль которого исполнял Анатолий Кузнецов, и капитана Зуева, которого сыграл Александр Пятков. Погоны, планки, петлицы, фуражка – все на месте и полностью соответствует заявленному времени. Однако и здесь нашелся «ляп»: ни у одного, ни у второго нет знаков об окончании высшего учебного заведения. Промах, товарищ Малюков.
Сцена из фильма «Обратная сторона луны». / Фото: Tst.spb.ru
Однако, данный нюанс – ничто по сравнению с ошибками, которые допустил Александр Котт – режиссер сериала «Обратная сторона луны», вышедшего на экраны в 2012 году. Действия фильма происходят в тот же период, что и в картине «В зоне особого внимания». То есть форма должна быть одинаковая. Однако на деле все совсем не так. На форме полковника, командира части, который наверняка служит в армии не менее 25 лет, нет ни одной награды. Хотя за это время ему должны быть вручить не менее 5-6 медалей, а может и орденов, ведь летчики в то время выполняли боевые задачи. А если так, то на кителе должно быть хотя быть 5-6 планок. Что касается самой формы, то там тоже есть огрехи – фуражка на герое фильма офицерская, с «золотым» ремешком, а петлицы прапорщика – без данной детали.
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