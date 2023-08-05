Осторожно! 5 важнейших признаков того, что дальше ехать нельзя

Олег Радул — опытный путешественник. Недавно в автомобильной аварии он потерял своих друзей. И написал очень хороший текст-предупреждение для всех нас, который мы публикуем ниже. Сохраните его себе. И поделитесь с друзями, это действительно важно.



40 дней назад мои друзья разбились насмерть по дороге в горы из-за того, что все в машине уснули, включая водителя. Когда разбивается кто-то незнакомый, то часто думаешь: «Наверное, парень был лихач / неопытный / излишне самоуверенный и т. п. С нами такого не случится».







Но в этот раз был прямо противоположный случай. Здесь погибли ребята, которые постоянно, в течение последних 10–15 лет чуть ли не каждый месяц гоняли то в горы, то на море, наматывая тысячи километров без остановок. Опыта дальнобоя у них — хоть отбавляй! Что Вадим, который сам себя называл «профессиональным балаболом»: мог сутками напролет болтать с любым водителем, даже незнакомым. Что Смолин, который ездил аккуратнее меня, всегда внимательно следил за своим состоянием. Все они прекрасно умели бороться со сном, чувствовать наступление усталости, и понимать тот момент когда уже пора водителю меняться… Узнав об аварии, многие даже поверить не могли, что кто-то из них мог банально заснуть за рулем. И тем не менее, это случилось. Всего один раз, но так, что хватило всем троим.



Глядя на их изуродованную машину, побывав на месте аварии, просматривая записи с регистратора, я совершенно четко осознал для себя такую простую, в общем-то, логичную вещь: «Я не могу сказать, что я умнее или опытнее кого-то из них. Что возраст, что опыт, что манера вождения у нас у всех плюс-минус одинаковая. А значит и я, точно так же как они, могу легко умереть на трассе подобным образом».



И здесь я снова возвращаюсь к своему давнему вопросу: как же этого избежать. Начав кататься на дальние расстояния, лет еще десять назад, я первым делом стал искать для себя самые действенные методы борьбы со сном. Помнится, у меня был целый арсенал разных способов взбодриться: кофе, семечки, энергетики, прогулки, зарядки и т. п.



А потом я догадался, что ищу-то совсем не то! Ни один из них не может мне гарантировать безопасность. Ведь вот в чем парадокс: все это ни что иное, как способы продолжить движение, а главное — уметь вовремя остановиться! И здесь не канает народная мудрость «Устал — отдохни», которую я слышал миллион раз. Что значит устал? Вон вся Москва домой после работы уставшая едет, и чего? Где объективные критерии, когда усталость еще можно спокойно потерпеть, а когда уже точно пора на обочину? И эти критерии должны быть явными и однозначными.



В общем, у меня таких критериев пять. Они проверены сотнями бессонных ночей что на машине, что на яхте. И правило очень простое: лучше до такого состояния вообще себя не доводить. Но если вдруг наступает хоть один из этих признаков, я тут же сменяюсь без раздумий. Либо, если меняться не с кем, встаю на обочину спать. Потому что дальше ехать нельзя.



Итак, пять объективных признаков того, что вот-вот заснешь:



1. Замечаешь момент моргания

2. Обман зрения

3. Зрение не успевает фокусироваться

4. Лень напрягать мозг

5. Мелкие нарушения