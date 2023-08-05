Осторожно! 5 важнейших признаков того, что дальше ехать нельзя

Олег Радул — опытный путешественник. Недавно в автомобильной аварии он потерял своих друзей. И написал очень хороший текст-предупреждение для всех нас, который мы публикуем ниже. Сохраните его себе. И поделитесь с друзями, это действительно важно.
40 дней назад мои друзья разбились насмерть по дороге в горы из-за того, что все в машине уснули, включая водителя. Когда разбивается кто-то незнакомый, то часто думаешь: «Наверное, парень был лихач / неопытный / излишне самоуверенный и т. п. С нами такого не случится».
Но в этот раз был прямо противоположный случай. Здесь погибли ребята, которые постоянно, в течение последних 10–15 лет чуть ли не каждый месяц гоняли то в горы, то на море, наматывая тысячи километров без остановок. Опыта дальнобоя у них — хоть отбавляй! Что Вадим, который сам себя называл «профессиональным балаболом»: мог сутками напролет болтать с любым водителем, даже незнакомым. Что Смолин, который ездил аккуратнее меня, всегда внимательно следил за своим состоянием. Все они прекрасно умели бороться со сном, чувствовать наступление усталости, и понимать тот момент когда уже пора водителю меняться… Узнав об аварии, многие даже поверить не могли, что кто-то из них мог банально заснуть за рулем. И тем не менее, это случилось. Всего один раз, но так, что хватило всем троим.
Глядя на их изуродованную машину, побывав на месте аварии, просматривая записи с регистратора, я совершенно четко осознал для себя такую простую, в общем-то, логичную вещь: «Я не могу сказать, что я умнее или опытнее кого-то из них. Что возраст, что опыт, что манера вождения у нас у всех плюс-минус одинаковая. А значит и я, точно так же как они, могу легко умереть на трассе подобным образом».
И здесь я снова возвращаюсь к своему давнему вопросу: как же этого избежать. Начав кататься на дальние расстояния, лет еще десять назад, я первым делом стал искать для себя самые действенные методы борьбы со сном. Помнится, у меня был целый арсенал разных способов взбодриться: кофе, семечки, энергетики, прогулки, зарядки и т. п.
А потом я догадался, что ищу-то совсем не то! Ни один из них не может мне гарантировать безопасность. Ведь вот в чем парадокс: все это ни что иное, как способы продолжить движение, а главное — уметь вовремя остановиться! И здесь не канает народная мудрость «Устал — отдохни», которую я слышал миллион раз. Что значит устал? Вон вся Москва домой после работы уставшая едет, и чего? Где объективные критерии, когда усталость еще можно спокойно потерпеть, а когда уже точно пора на обочину? И эти критерии должны быть явными и однозначными.
В общем, у меня таких критериев пять. Они проверены сотнями бессонных ночей что на машине, что на яхте. И правило очень простое: лучше до такого состояния вообще себя не доводить. Но если вдруг наступает хоть один из этих признаков, я тут же сменяюсь без раздумий. Либо, если меняться не с кем, встаю на обочину спать. Потому что дальше ехать нельзя.
Итак, пять объективных признаков того, что вот-вот заснешь:
1. Замечаешь момент моргания
Это — самый явный и однозначный критерий. Попробуйте вспомнить момент, когда вы последний раз моргнули? То-то же! Дело в том, что в обычном состоянии человек совсем не замечает момент, когда моргает. Это происходит насколько быстро, что просто не обращаешь внимания. Зато когда это становится явным, то речь уже идет не об обычном моргании, а о начале отключения — немедленно на обочину!
2. Обман зрения
Фигуры на обочине кажутся издалека чем-то одним, а при приближении либо оказываются чем-то совсем другим, либо исчезают вообще. Это пограничная стадия: глаза еще открыты, но мозг уже не успевает обработать всю поступающую информацию — он уже спит! Еще пара минут, и сознание совсем отключится.
3. Зрение не успевает фокусироваться
Я пробую перевести взгляд с дороги на приборы, и тут же вернуть его обратно на дорогу. Какой там был километраж? Еще раз: мгновение на приборы, и снова на дорогу. В нормальном состоянии, зрение успевает перестроиться, и все прекрасно видно. Но если засыпаешь, то взгляд становится стеклянным, глаза не успевает адаптироваться к условиям, становится невозможным окинуть приборы одним беглым взором, и тут же считать нужные показания.
4. Лень напрягать мозг
Попробуйте умножить 18 на 3. В нормальном состоянии это не проблема. А вот засыпающему человеку это не то что бы сложно… ему это нафиг не нужно. Впадлу даже начинать. По той же причине лень разговаривать. Потому что для этого надо напрягаться, держать в уме нить разговора, подбирать слова.
Кстати говоря, любое словесное общение неплохо нагружает мозг, поэтому во-первых: кто болтает — тот не уснет; а во-вторых: если в салоне повисла тишина, значит, скоро всех срубит. В этот момент тоже пора останавливаться, хотя кажется, что можно еще ехать. Вот у ребят именно так и произошло (по регистратору): сперва повисла тишина в салоне, а через некоторое время — авария. Кстати, сильнее всего бодрит не просто пустая болтовня, а беседы на какие-то волнующие темы, будь то секс, политика или какой-нибудь холивар. Так что запасаемся на дорожку больными темами.
5. Мелкие нарушения
Два-три раза подряд забыл переключиться на ближний? Пора спать. Не можешь вспомнить последний дорожный знак? А предпоследний? Никак? Спать! Остановился на мигающий желтый? На зеленый? Ну, вы поняли…
И бонусом экспресс-тест для пассажира, как ненавязчиво проверить водителя на предмет сонливости
Фишка в том, что бесполезно его спрашивать: «Слышь, ты в порядке?». Ответ всегда будет один и тот же: «В порядке». Вместо этого надо задать какие-то вопросы, которые требуют обдумывания, либо внимательности. Например: «А где мы сейчас? Что за населенный пункт проехали?», или «Сколько нам еще осталось до…», а лучше даже что-то более сложное, вроде: «Как ты думаешь, что лучше подарить <имя общего друга> на день рождения?». И если ответы покажутся слишком простыми, либо неадекватными — пора меняться. А если пациент скорее жив, то чтобы стало лучше, желательно начать с ним о чем-то спорить. Хоть о высоких материях, хоть тупо троллить его — пофиг. Главное, что во время жарких дебатов, уснуть невозможно чисто физически, проверено.
В общем, главное правило: мозг не выключается сразу, он выключается постепенно. Как зависающий компьютер, сперва работает на 100%, потом на 50%, потом на 25% а потом бац — уже висит. Вполне реально отловить этот переход со 100% на 50%, если знать что искать, и как проверять. А искать надо любую лень и проверять себя на заторможенность сознания.
И всё же остаётся вопрос: если я могу контролировать себя сам, достаточно ли этого для безопасной езды на дальние расстояния в одиночку? Честно говоря, не уверен. Подвох еще в том, что вместе с притуплением сознания, притупляется и чувство страха. То есть, ты понимаешь что засыпаешь, по всем критериям здравого человека, ты уже, фактически, на волосок от смерти, причем осознаешь это, но тебе в этот момент вообще не страшно! Потому что мозг-то уже почти спит. И кажется: «Подумаешь, проеду еще XX км до ближайшей XXX, а там и посплю/поменяюсь». Так что все эти признаки, конечно, хороши, особенно когда едешь один. И надо стараться до них не доводить, а если хоть один из них наступит — сразу же останавливаться. Но это скорее необходимое, чем достаточное условие безопасности.
Единственным вариантом, в котором я уверен на все 100%, — езда с напарником и постоянными беседами. Не столько для того, чтобы оставаться бодрыми, сколько для того, чтобы постоянно контролировать друг друга (см. пункт 4): разговор затих — оба спать. Да, это очень жесткое правило. Но, например, когда мы ехали в кругосветку, нас было четверо, и мы его легко придерживались. В последнее время я стал все чаще и чаще забивать на него, порой из-за отсутствия собеседников, а иногда уже просто так. Но, видимо, зря. Жизнь, блин, умеет показать как делать не надо. Глупо не учиться.
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