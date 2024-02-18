Как размножить эустому листом

Эстума — растение, которое заслужило большую любовь садоводов, и не зря. Цветы эустомы очень нарядные и нежные, их расцветка очень разнообразна: нежно-белая с сиреневыми краешками, голубая, розовая, лиловая, пурпурно-красная, фиолетовая, бежевая, светло-жёлтая.

И это далеко не полный список! Цветы могут быть гладкими или махровыми, мелкими и крупными. Найти сорт эустомы, который идеально впишется в ландшафтный дизайн не составит большого труда.







Увидев красивую эустому, аккуратно сорвите несколько листочков, ведь растение очень легко можно размножить именно при помощи листьев.







Листики важно правильно подготовить к посадке: срежьте нижнюю часть листьев, используя стерильный канцелярский нож или лезвие.







Помочь листочкам быстро укорениться поможет обычное куриное яйцо. Для обработки листьев разбейте яйцо в стаканчик, соедините белок и желток.

Поместите листочки в яйцо и оставьте на 30-40 минут. За это время большое количество питательных веществ, содержащихся в яйце, перейдет в листочек эустомы, что положительно скажется на процессе корнеобразования.







Обработанные листочки поместите в плодородный грунт. Регулярно увлажняйте почву, и результат не заставит себя ждать.







Листочки очень быстро укоренятся, начнет нарастать зеленая масса. Продолжайте ухаживать за посадками, чтобы в скором времени получить полноценные кустики прекрасной эустомы, которые будут радовать своим обильным цветением.





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