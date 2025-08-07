С нами не соску...
Скромный собрат Тадж-Махала: скрытая архитектурная жемчужина Индии


Скромный собрат Тадж-Махала: скрытая архитектурная жемчужина Индии


Кто не слышал о неземной красоте мавзолея Тадж-Махал, построенном в XVII веке в Агре, ставшим одной из самых известных мировых достопримечательностей. Хотя мало кто знает, что у великого памятника любви и тяжелой утраты есть свой клон – мавзолей Биби-ка-Макбара, который находится также в Индии, только в штате Махараштра.
Он очень похож на великолепный памятник с мировой славой, но выглядит гораздо меньше и скромнее. Такая себе скрытая архитектурная жемчужина страны периода правления Великих Моголов с захватывающей историей.

1. Где находится скромный клон величайшего памятника архитектуры Тадж-Махала?


Скромный собрат Тадж-Махала: скрытая архитектурная жемчужина Индии (Мавзолей Биби Ка Макбара, Аурангабад). | Фото: azureskyfollows.com.

А знаете ли вы, что в Индии не один, а сразу два мавзолея Тадж-Махал? Это утверждение кажется выдумкой и фантастикой до тех пор, пока не побываете в историческом городе Аурангабаде (штат Махараштра), где на возвышенности можно увидеть практически мираж, отчетливо напоминающий величайший памятник архитектуры – мавзолей Тадж-Махал, романтическую оду любви и невосполнимой утраты, облаченную в мраморную оболочку. Расположенный между высокими хребтами Сихьячал на плато Декан, мавзолей Биби Ка Макбара (Bibi Ka Maqbara), или Священная гробница Леди – именно так называется практически клон знаменитого сооружения, изящно возвышающийся над городскими строениями.
Мавзолей Тадж-Махал и его уменьшенный клон Bibi Ka Maqbara (Аурангабад, штат Махараштра).

Кто уменьшил Тадж-Махал? А может это обман зрения?
Такие мысли приходят на ум тех, кто первый раз видит Биби Ка Макбара, двигаясь по дороге между Даулатабадом и Аурангабадом. И это немудрено, беглого взгляда достаточно, чтобы определить, что архитектурный объект поразительно похож на один из самых известных памятников мира и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя если внимательно присмотреться и принять во внимание такие факторы политическое положение, финансовые возможности правителя этого региона и его склонности (речь идет об императоре Аурангзебе), то сразу станут понятны разительные отличия между столь похожими шедеврами. Хотя Биби Ка Макбара так же, как и предшественник, является символом любви и напоминанием о женщине, этот памятник лишен того внимания, которого он заслуживает, оставаясь в тени более роскошной достопримечательности. К сожалению, во все времена мавзолей Биби-Ка-Макбара считается скрытой жемчужиной архитектурного наследия Индии, хотя заслуживает большего.

2. История появления мавзолея Биби Ка Макбара


Издалека мало кто может определить, что на возвышенности красуется не Тадж-Махал, а совершенно другой мавзолей (Bibi Ka Maqbara, Индия). | Фото: azureskyfollows.com.

Мавзолей Биби-Ка-Макбара, его еще называют Мемориал королевы, был воздвигнут в память о жене императора Великих Моголов Аурангзеба – Дилрас Бану Бегум, которая была щедрой женщиной, известной своим благочестивым и добросердечным характером.

Примечательно: История жизни Дилрас Бану, после смерти получившей титул Рабиа-уд-Дуррани (Рабиа эпохи) в честь иракской знатной дамы Рабии Басри, почитаемой за добродетель, была как у сказочной принцессы. Она родилась в королевской семье властителя Ирана и была дочерью Шахнаваз-хана, бывшего тогда вице-королем штата Гуджарат. В 1637 году она вышла замуж за Аурангзеба – последнего фактического падишаха Империи Великих Моголов, третьего сына того самого Шах-Джахана, приказавшего построить Тадж-Махал в память о его матери. Сохранились свидетельства, что свадьба Аурангзеба и Дилрас Бану была одной из самых экстравагантных и поразительных торжеств того времени, положивших начало счастливой супружеской жизни.
Мавзолей, посвященный Дилрас Бану построили меньше чем за 10 лет, в то время как для возведения Тадж-Махала понадобилось 20 лет и более чем в 4 раза больше средств (Bibi Ka Maqbara, Индия). | Фото: re-thinkingthefuture.com.

Но злой рок уготовил принцессе такую же судьбу, что и свекрови – Мумтаз-Махал, только она умерла в более молодом возрасте (во время пятых родов). Муж и старший Азам Шах настолько горевали о ней, что несколько месяцев не появлялись на публике и не управляли делами государства. Им потребовались огромные усилия, чтобы оправиться от потери. В 1660 году, через три года после смерти Дилрас Бану, в память о ней было решено построить мавзолей по образцу Тадж-Махала — великого памятника, возведение которого к тому времени подходило к концу. Строительство началось вдали от центральных городов бывшей империи Великих Моголов поскольку Аурангзеб в тот период правил еще в Аурангабаде. Нужно сразу оговориться, что удивительный мавзолей стал одним из самых удаленных и изолированных памятников Великих Моголов, правящих в Индии.
Место выбирали с особой тщательностью, ведь Священную гробницу должно было быть видно с любой точки города (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад). | Фото: uz.wikipedia.org.

Место выбирали с особой тщательностью, ведь Священную гробницу должно было быть видно с любой точки города (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад). | Фото: uz.wikipedia.org.

Яркая зелень образует живописный фон, подчеркивающий величие архитектурного ансамбля, который стал жемчужиной региона (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад). | Фото: commons.wikimedia.org.

Выбору места, где должен был воздвигнут величественный памятник уделили особое внимание. Моголы придавали большое значение тому, чтобы здания должны строиться в самом выгодном с эстетической точки зрения месте, поэтому мавзолей находится на возвышенной части города. Вершина холма позволяет видеть его издалека, добавляя великолепия и величия архитектурному творению, красоту которого подчеркивают бархатисто-зеленые сады, образующие живописный фон.

3. Почему мавзолей Биби-Ка-Макбара стал урезанной копией Тадж-Махала


Структура Bibi Ka Maqbara (слева) мало чем отличается от Тадж-Махала (справа).

Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что структура нового мавзолея Биби-ка-Макбара отчетливо напоминает знаменитый Тадж-Махале в Агре не только из-за амбиций сына местного падишаха, мечтавшего поразить провинцию и даже превзойти архитектурный шедевр, построенный в память о его бабушке (строительством руководил старший сын Аурангзеба – Азам Шах). Как оказалось, разрабатывал проект Аттаулла Рашиди – один из трех сыновей Устада Ахмада Лахори, главного архитектора, спроектировавшего Тадж-Махал. Аттаулла учился у своего отца, когда работал вмести с ним на строительстве мавзолея в Агре и накопил ценный опыт.
Урезанный бюджет не позволил превзойти прототип, но все же мавзолей Биби-Ка-Макбара впечатляет своим размахом и изяществом (Аурангабад, Индия). |Фото: re-thinkingthefuture.com.

Единственное, в отличие от своего отца, молодой архитектор должен был работать над грандиозным ансамблем в рамках скудного бюджета, предоставленного ему Аурангзебом. Согласно надписям на южных воротах сооружения, стоимость проекта составляла 700 тысяч рупий, тогда как знаменитый предшественник был построен за более щедрый бюджет – 32 миллиона рупий (на тот момент). Эти цифры красноречиво говорят о том, что правитель Махараштры еще не имел ни того могущества, ни средств как его отец Шах Джахан. Это позже, время правления падишаха Аурангзеба (по-персидски значит «Украшение трона») назовут самым значимым, поскольку в этот период Могольская империя достигла наибольшей площади и могущества.
Несмотря на то, что священная гробница Bibi Ka Maqbara уступает в роскоши убранства выглядит, он более чем достойно (Аурангабад, штат Махараштра). |Фото: re-thinkingthefuture.com.

Ну а на момент строительства мавзолея, пришлось довольствоваться малым. Принцу Азам Шаху не хватало казны, к которой имел доступ его дед Шах Джахан, чьи сундуки ломились от золота и драгоценных камней, а также квалифицированной рабочей силы, которую можно было купить только за большие деньги. А все от того, что в отличие от отца, предшественников и от других восточных правителей, Аурангзеб предпочитал аскетический образ жизни, поэтому был очень скуп. Он мало интересовался архитектурой и вовсе не поддерживал строительство такого роскошного памятника, как Тадж. Но сын Азам, был полон решимости построить памятник имени своей матери, который мог бы соперничать с Таджем.

 

4. Архитектурные особенности


Обилие водных объектов подчеркивает красоту архитектурного ансамбля, и парка его окружающего (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад). | Фото: timesofindia.indiatimes.com.

Обилие водных объектов подчеркивает красоту архитектурного ансамбля, и парка его окружающего (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад). | Фото: timesofindia.indiatimes.com.

 
Мавзолей украшают фонтаны, пруды и благоухающие сады, созданные в лучших восточных традициях (Bibi Ka Maqbara, штат Махараштра).

Зодчие во времена Великих Моголов придавали большое значение тому, чтобы река или ручей проходили вплотную к архитектурным комплексам, и Биби Ка Макбара не исключение. Точно так же, как текущая река Ямуна стала неотъемлемой частью дизайна Тадж-Махала, река Кхам, которая берет начало на холмах Лакенвара в горном хребте Сатара в Махараштре, течет за Биби Ка Макбарой. Это обстоятельство упростило создание гидротехнических сооружений, питающих пруды, фонтаны и водные каналы.
Архитектурный комплекс расположен на приподнятой над землей платформе, которую окружили высокой стеной (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад).

Священная гробница, так еще называют макбару или мавзолей, расположена в центре замкнутой площадки размером 458 на 275 метров на приподнятой квадратной платформе с четырьмя минаретами по углам и лестницами с трех сторон, ведущих к гробнице, точно так же, как в Тадж-Махале. На территории архитектурного комплекса также есть сад в стиле чарбаг, павильон с двенадцатью дверями, обеспечивающими свободный поток воздуха (эти элементы являются общими чертами архитектуры Великих Моголов), пруды, фонтаны, каналы, обрамленные камнем, широкие аллея, по сторонам которых растут сезонные цветы и деревья. К западу от мавзолея находится мечеть, а на восточной стороне – Айна-хана, или Зеркальная камера, на дверях которой закреплены зеркала.
Центральная часть священной гробницы имеет круглую форму и окружена входными порталами, украшенными резными элементами в могольском стиле (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад). | Фото: timesofindia.indiatimes.com.

Главный мавзолей, установленный на высоком постаменте, имеет круглую форму около 58 м в диаметре. Восьмиугольные минареты, облицованные мрамором, представляют собой трехэтажные башни высотой 22 м, на вершину которых ведут по 144 ступени. Кроме того, на площадке каждого этажа созданы галереи с перилами из красного песчаника, вырезанные в стиле джали. Купол этой гробницы также украшен мраморными панелями с замысловатыми узорами из цветов. Это, пожалуй, единственные архитектурные элементы, облицованные мрамором, в отличие от Тадж-Махала, который полностью отделан этим благородным камнем, имеющим особенный оттенок.

Мавзолей Биби-Ка-Макбара же был полностью построен из красного песчаника, извести и гипса, что наложило отпечаток на конечный результат.
Купол и минареты Bibi Ka Maqbara значительно меньше по размеру нежели в комплексе Тадж-Махала, но они также облицованы белым мрамором (Аурангабад, Индия).

Важно: Главным отличием мавзолея Биби ка Макбара от Тадж-Махала является размер архитектурной композиции – он на треть меньше своего прототипа. И это, не говоря о ценности материалов, из которых эти два объекта были построены.

 

5. Изящные интерьеры мавзолея Биби ка Макбара


Входная галерея, украшенная множеством изящных колонн (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад).

В центре мавзолея находится гробница Рабиа-уд-Дауррани, окруженная изысканной восьмигранной решетчатой ширмой из белого мрамора. Хотя его убранство не может похвастаться полудрагоценными камнями, инкрустированными в дизайне, или позолотой – роскошью и богатством, которые до сих пор заманивают посетителей в Тадж-Махал.
Центральный зал щедро украшен резными мотивам, ничем не уступающими инкрустации полудрагоценными камнями Тадж-Махала (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад).

Тем не менее интерьеры мавзолея не лишены изящества, для его оформления использованы различные декоративные элементы: лепнина, рельефный орнамент, глазурованная плитка и резные детали. Потолок входа, как и главный зал восхищает изысканными картинами с геометрическими узорами, переплетенными замысловатыми нитями в сложный узор, решетками, украшенными утонченными цветочными, лиственными или геометрическими узорами.
Подношения в виде монеток, посетители могут сбросить на саркофаг царицы прямо с балкона (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад).

Кстати сказать, саркофаг находится в открытой камере, которая располагается ниже уровня пола, а вокруг нее предусмотрен балкон, откуда посетители могут посмотреть на гробницу и бросить монетку.

источник

