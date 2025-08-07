1. Где находится скромный клон величайшего памятника архитектуры Тадж-Махала?

Скромный собрат Тадж-Махала: скрытая архитектурная жемчужина Индии (Мавзолей Биби Ка Макбара, Аурангабад). | Фото: azureskyfollows.com.

Мавзолей Тадж-Махал и его уменьшенный клон Bibi Ka Maqbara (Аурангабад, штат Махараштра).

2. История появления мавзолея Биби Ка Макбара

Издалека мало кто может определить, что на возвышенности красуется не Тадж-Махал, а совершенно другой мавзолей (Bibi Ka Maqbara, Индия). | Фото: azureskyfollows.com.

Мавзолей, посвященный Дилрас Бану построили меньше чем за 10 лет, в то время как для возведения Тадж-Махала понадобилось 20 лет и более чем в 4 раза больше средств (Bibi Ka Maqbara, Индия). | Фото: re-thinkingthefuture.com.

Место выбирали с особой тщательностью, ведь Священную гробницу должно было быть видно с любой точки города (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад). | Фото: uz.wikipedia.org.

Яркая зелень образует живописный фон, подчеркивающий величие архитектурного ансамбля, который стал жемчужиной региона (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад). | Фото: commons.wikimedia.org.

3. Почему мавзолей Биби-Ка-Макбара стал урезанной копией Тадж-Махала

Структура Bibi Ka Maqbara (слева) мало чем отличается от Тадж-Махала (справа).

Урезанный бюджет не позволил превзойти прототип, но все же мавзолей Биби-Ка-Макбара впечатляет своим размахом и изяществом (Аурангабад, Индия). |Фото: re-thinkingthefuture.com.

Несмотря на то, что священная гробница Bibi Ka Maqbara уступает в роскоши убранства выглядит, он более чем достойно (Аурангабад, штат Махараштра). |Фото: re-thinkingthefuture.com.

4. Архитектурные особенности

Обилие водных объектов подчеркивает красоту архитектурного ансамбля, и парка его окружающего (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад). | Фото: timesofindia.indiatimes.com.

Мавзолей украшают фонтаны, пруды и благоухающие сады, созданные в лучших восточных традициях (Bibi Ka Maqbara, штат Махараштра).

Архитектурный комплекс расположен на приподнятой над землей платформе, которую окружили высокой стеной (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад).

Центральная часть священной гробницы имеет круглую форму и окружена входными порталами, украшенными резными элементами в могольском стиле (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад). | Фото: timesofindia.indiatimes.com.

Купол и минареты Bibi Ka Maqbara значительно меньше по размеру нежели в комплексе Тадж-Махала, но они также облицованы белым мрамором (Аурангабад, Индия).

5. Изящные интерьеры мавзолея Биби ка Макбара

Входная галерея, украшенная множеством изящных колонн (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад).

Центральный зал щедро украшен резными мотивам, ничем не уступающими инкрустации полудрагоценными камнями Тадж-Махала (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад).

Подношения в виде монеток, посетители могут сбросить на саркофаг царицы прямо с балкона (Bibi Ka Maqbara, Аурангабад).