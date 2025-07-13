В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто

В британском городе Престон в заброшенном ангаре обнаружилась коллекция эксклюзивных автомобилей, начиная с машин начала ХХ века. Сокровище нашли случайно: старый ангар был выставлен на торги и выкуплен застройщиком под снос. Разбирая старое строение, он, к своему изумлению, обнаружил коллекцию из 135 автомобилей, включая редчайшие экземпляры.

Теперь машины будут проданы с аукциона. Коллекция из 135 старых автомобилей была обнаружена в заброшенном ангаре в городе Престон, графство Ланкашир. Нынешний владелец, компания-застройщик, купившая ангар под снос, был изумлен тому, что, оказывается, купил вместе со старым зданием . В коллекции есть по-настоящему ценные экземпляры, включая машины начала ХХ века.Среди автомобилей есть такие известные модели, как Ford T-Bucket Hot Rod родом из 1920-х и Morris Minor 1960-х годов. Цена каждой доходит до нескольких десятков тысяч долларов.Редкая модель Hustler 6 1970-х годов - полноприводный автомобиль с четырьмя ведущими колесами, разработанный конструкторами фирмы Aston Martin . Ford T-Bucket Hot Rod - стильный кабриолет с кожаными сиденьями родом из 1920-х. В коллекции, в основном, представлены британские и французские машины, включая давнего любимца Джеймса Бонда - классический Aston Martin.Предок нынешних моделей Range Rover, по-прежнему популярных у любителей внедорожников, родом из 1970-х . Немецкий автомобиль NSU произведен компанией NSU Moterenwerke, основанной в 1873 году и впоследствии преобразовавшейся в концерн Audi.По словам аукционистов, предстоящий аукцион дает любителям авто приобрести настоящий классический автомобиль, включая модели, которые редко встречаются на рынке.Потенциальные владельцы могут делать ставки онлайн.Машины продаются без документов и страховки - дальнейшее оформление победители торгов возьмут на себя.На торги выставлена вся коллекция, включая модели начала ХХ века. Самые поздние модели в коллекции относятся к 1990-м годам. В основном, это редкие экзотические машины. Машины находятся в приличном состоянии, хотя многим требуется ремонт, а у некоторых не хватает люка или крышки капота. Энтузиасты и любители старых авто уже выразили интерес к аукциону, хотя о сумме, которую удастся выручить, пока никто не догадывается. Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: