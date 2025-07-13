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В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто

В британском городе Престон в заброшенном ангаре обнаружилась коллекция эксклюзивных автомобилей, начиная с машин начала ХХ века. Сокровище нашли случайно: старый ангар был выставлен на торги и выкуплен застройщиком под снос. Разбирая старое строение, он, к своему изумлению, обнаружил коллекцию из 135 автомобилей, включая редчайшие экземпляры.

Теперь машины будут проданы с аукциона. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто

Коллекция из 135 старых автомобилей была обнаружена в заброшенном ангаре в городе Престон, графство Ланкашир. Нынешний владелец, компания-застройщик, купившая ангар под снос, был изумлен тому, что, оказывается, купил вместе со старым зданием. В коллекции есть по-настоящему ценные экземпляры, включая машины начала ХХ века. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто Среди автомобилей есть такие известные модели, как Ford T-Bucket Hot Rod родом из 1920-х и Morris Minor 1960-х годов. Цена каждой доходит до нескольких десятков тысяч долларов. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто Редкая модель Hustler 6 1970-х годов - полноприводный автомобиль с четырьмя ведущими колесами, разработанный конструкторами фирмы Aston Martin. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто Ford T-Bucket Hot Rod - стильный кабриолет с кожаными сиденьями родом из 1920-х. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто В коллекции, в основном, представлены британские и французские машины, включая давнего любимца Джеймса Бонда - классический Aston Martin. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто Предок нынешних моделей Range Rover, по-прежнему популярных у любителей внедорожников, родом из 1970-х. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто Немецкий автомобиль NSU произведен компанией NSU Moterenwerke, основанной в 1873 году и впоследствии преобразовавшейся в концерн Audi. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто По словам аукционистов, предстоящий аукцион дает любителям авто приобрести настоящий классический автомобиль, включая модели, которые редко встречаются на рынке. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто Потенциальные владельцы могут делать ставки онлайн.
Машины продаются без документов и страховки - дальнейшее оформление победители торгов возьмут на себя. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто На торги выставлена вся коллекция, включая модели начала ХХ века. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто Самые поздние модели в коллекции относятся к 1990-м годам. В основном, это редкие экзотические машины. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто Машины находятся в приличном состоянии, хотя многим требуется ремонт, а у некоторых не хватает люка или крышки капота. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто Энтузиасты и любители старых авто уже выразили интерес к аукциону, хотя о сумме, которую удастся выручить, пока никто не догадывается. В Англии нашли заброшенную коллекцию ретро-авто

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