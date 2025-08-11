С нами не соску...
Подразделение «Морские котики»



«Морские котики» — основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США, занимающееся спасением заложников, ведением разведки, проведением специальных и поисковых операций. Колоритные фотографии бравых парней — «морских котиков». Подразделение «Морские котики»

«Морские котики» являются одним из самых подготовленных и оснащенных подразделений в мире: Подразделение «Морские котики» На земле и в воздухе: Подразделение «Морские котики» Эмблема «морских котиков» — орел, держащий в когтях якорь и трезубец: Подразделение «Морские котики» И днем, и ночью: Подразделение «Морские котики» В любых условиях они должны быть незаметными: Подразделение «Морские котики» «Мы тренируем этих людей так, чтобы они воспринимали воду как единственную безопасную среду», — говорят инструктора в процессе подготовки. У подводной лодки: Подразделение «Морские котики» Одно из испытаний во время отбора — «испытание штормом».
По команде инструктора группа выстраивается на самом берегу океана (причем выбирается самый ненастный день и самый сильный шторм) и стоит на протяжении 20 минут, обдаваемая ледяными волнами Тихого океана. Затем по команде, вся группа выходит на берег и проводит пять минут на пронизывающем осеннем ветру, а затем снова — в океан. И так по несколько раз. Подразделение «Морские котики» «Морские воины»: Подразделение «Морские котики» Отбор кандидатов в «морские котики» производится из числа добровольцев не моложе 18 и не старше 28 лет, к службе допускаются только мужчины — граждане США. На закате: Подразделение «Морские котики» Маскировка: Подразделение «Морские котики» Главные приоритеты — безопасность товарищей и выполнение миссии: Подразделение «Морские котики» На закате: Подразделение «Морские котики» А финальный отсев — 90 % от первоначального количества. Уходят все, кто хоть самую малость не дотянул до наиболее высоких показателей. Кто выдержал поистине адский марафон отбора, допускают в элитное сообщество. Им в торжественной обстановке вручают эмблему «морских котиков» (орел, держащий в когтях якорь, трезубец и кремневый пистолет), называемую на жаргоне «будвайзер», и распределяют по группам. Подразделение «Морские котики» Силуэты: Подразделение «Морские котики» «Морским котикам» доверяют задания, с которыми вряд ли справятся другие подразделения: Подразделение «Морские котики» Водолаз: Подразделение «Морские котики» Каждый из них понимает, какая ответственность лежит на нем: Подразделение «Морские котики»


военно морские силы (вмс), армия, сша
