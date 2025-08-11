Подразделение «Морские котики»

«Морские котики» — основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США, занимающееся спасением заложников, ведением разведки, проведением специальных и поисковых операций. Колоритные фотографии бравых парней — «морских котиков».
«Морские котики» являются одним из самых подготовленных и оснащенных подразделений в мире: На земле и в воздухе: Эмблема «морских котиков» — орел, держащий в когтях якорь и трезубец: И днем, и ночью: В любых условиях они должны быть незаметными: «Мы тренируем этих людей так, чтобы они воспринимали воду как единственную безопасную среду», — говорят инструктора в процессе подготовки. У подводной лодки: Одно из испытаний во время отбора — «испытание штормом».минут, обдаваемая ледяными волнами Тихого океана. Затем по команде, вся группа выходит на берег и проводит пять минут на пронизывающем осеннем ветру, а затем снова — в океан. И так по несколько раз. «Морские воины»: Отбор кандидатов в «морские котики» производится из числа добровольцев не моложе 18 и не старше 28 лет, к службе допускаются только мужчины — граждане США. На закате: Маскировка: Главные приоритеты — безопасность товарищей и выполнение миссии: На закате: А финальный отсев — 90 % от первоначального количества. Уходят все, кто хоть самую малость не дотянул до наиболее высоких показателей. Кто выдержал поистине адский марафон отбора, допускают в элитное сообщество. Им в торжественной обстановке вручают эмблему «морских котиков» (орел, держащий в когтях якорь, трезубец и кремневый пистолет), называемую на жаргоне «будвайзер», и распределяют по группам. Силуэты: «Морским котикам» доверяют задания, с которыми вряд ли справятся другие подразделения: Водолаз: Каждый из них понимает, какая ответственность лежит на нем:
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии