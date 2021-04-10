Как появились бургеры в СССР задолго до открытия американского Макдональдса

Практически в каждом городе повсеместно продаются всевозможные булочки с сосисками и котлетами, бургеры и прочие продукты питания. Так называемый фастфуд вызывает массу противоречивых откликов. Многие его ругают, утверждают, что эта пища вредная для здоровья. Однако и эти люди периодически забегают в KFC или Макдональдс перекусить. Как ни крути, а такая булочка достаточно вкусная.
Первые советские бургеры стоили 50 копеек / Фото: instagram.com
Многие родители и бабушки с дедушками пытаются доказать современной молодежи и ребятне, что вся эта еда нездоровая, и в Советском Союзе ее не было, а о всяких там бургерах вообще никто не слышал. Люди употребляли только полезную пищу. Многие думают, что первые бургеры в России появились в девяностых, но на самом деле их стали изготавливать задолго до этого времени – в тридцатых годах двадцатого столетия.
Детвора очень любит гамбургеры / Фото: m.uz.sputniknews.ru
В то время Анастас Микоян занимал должность Народного Комиссара внешней торговли Советского Союза. Кроме этого он был членом Политбюро ЦК ВКП(б), Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР и зам. председателя Совета Народных Комиссаров.
«Городская» булочка с котлетой - так называли бургер в СССР / Фото: topkyiv.info
Именно этому чиновнику очень понравились булочки с котлетами. Им были закуплены специальные машины в количестве двадцати пяти штук для производства именно котлет. Вскоре в крупных городах (Ленинграде, Москве, Харькове, Киеве и других) открылись киоски с первыми бургерами по пятьдесят копеек за штуку. Название, естественно, было стандартным, отечественным – «городская» булочка с котлетой.
Анастас Микоян привез в СССР рецепт бургера еще в 30-х годах / Фото: artsandculture.google.com
Технология по приготовлению этого продукта быстрого питания была привезена Микояном из США. Следовательно, граждане СССР уже в далеких тридцатых с удовольствием ели «бургеры» на городских улицах и запивали их отечественным лимонадом «Буратино» или другой газированной водой.
В Америке же только в 1940 году был открыт первый Макдональдс. Это событие произошло в штате Калифорния в Сан-Бернардино. Поэтому нельзя сказать, что это явление к нам пришло гораздо позже. Просто под американской торговой маркой оно действительно появилось позднее. Официально открытие первого такого заведения у нас датируется 90-м годом. Не удивительно, что появился фастфуд в столице нашей родины.
Первый Макдональдс открылся в Москве в 90-х годах / Фото: ok.ru
Все планы были изменены в связи с началом Великой Отечественной войны. Конечно же, до булочек с котлетами уже не было никакого дела. Производство продукта остановили, а вот котлеты продолжали изготавливать и продавать в замороженном виде на всей территории страны.
Производство бургеров возобновилось в 90-х годах / Фото: hochyvseznat.ru
Возвращение технологии пришлось уже на пресловутые девяностые, после того, как и у нас появился Макдональдс.
Такая простая, но интересная история у бургера советского производства. Это еще раз подтверждает теорию о том, что новое – это давно забытое старое. Согласитесь, ведь приятно осознавать, что начало всему было положено у нас. Жаль только, что на долгий период времени все было позабыто-позаброшено и вернулось уже в обновленном импортном виде.
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