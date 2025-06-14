Кабачковая икра и «Птичье молоко»: вкусные символы советской эпохи, которые остаются популярными и с

1. Колбаса «Докторская»

Колбаса, без которой невозможно представить советскую эпоху. /Фото: ru.pinterest.com

2. Шампанское «Советское»

Сегодня шампанское даже рекламировать не надо - оно давно стало символом Нового года. /Фото: youtube.com

3. Плавленый сырок «Дружба»

Знаменитый сырок в не менее знаменитой упаковке. /Фото: panorama.pub

4. Шоколадка «Алёнка»

Легендарный шоколад из СССР сегодня может похвастаться ассортиментом вариантом, но свой уникальный вкус не утратил. /Фото: Pinterest.com

5. «Кильки в томате»

Одна из самых известных консерв советской эпохи, любимая миллионами и сегодня. /Фото: moreprodukt.info

6. Кабачковая икра

Икра из кабачков, которая смогла сохранить свою популярность. /Фото: zira.uz

7. «Птичье молоко»

Знаменитое советское изобретение, рецепт которого можно любят воссоздавать на своих кухнях и сегодня. /Фото: sm-news.ru