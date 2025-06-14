Кабачковая икра и «Птичье молоко»: вкусные символы советской эпохи, которые остаются популярными и с

Несмотря на то, что советский период не стал многовековой эпохой, он всё равно оставил огромное наследие. И кулинарная сфера исключением не стала: немало продуктов продолжают ассоциироваться с ушедшим временем под эгидой СССР. Впрочем, утраченным всё-таки не до конца, ведь даже сейчас на прилавках магазинов можно найти товары, известные и любимые ещё с того периода., которые остаются популярными и сегодня.
1. Колбаса «Докторская»
Колбаса, без которой невозможно представить советскую эпоху. /Фото: ru.pinterest.com
Легендарная «Докторская колбаса» в следующем году будет праздновать 90-летний юбилей, однако по-прежнему находится на полках магазинов. Появилась она в качестве диетической, практически лечебной еды, которую предписывалось употреблять людям с проблемами пищеварения или общим упадком физического благополучия. К слову, именно это объясняет, почему в советские годы её готовили из преимущественно нежирного и качественного мяса, а также с минимальным количеством специй. И хотя ещё с семидесятых её рецептура стала меняться в сторону упрощения, она была и остаётся популярным продуктом для бутербродов к чаю за завтраком.
2. Шампанское «Советское»
Сегодня шампанское даже рекламировать не надо - оно давно стало символом Нового года. /Фото: youtube.com
В советские годы трудно было представить новогоднее застолье без одноимённого шампанского. А ведь история этого напитка началась ровно столетие назад, когда большевики ликвидировали действие «сухого закона» и инициировало возрождение отечественного виноделия, в том числе производство игристого.
3. Плавленый сырок «Дружба»
Знаменитый сырок в не менее знаменитой упаковке. /Фото: panorama.pub
В знаменитой детской песне утверждается, что крепкая дружба не сломается. Занятно, но это оказалось применимо и к доброму отношению людей к сырку с говорящим названием «Дружба». В годы СССР плавленые сырки производят с довоенных времён, но именно «Дружба» появилась на излёте периода хрущёвской оттепели. Тогда же разработали и этикетку продукта, которая осталась в истории. Сырок настолько понравился советским гражданам, что из него готовили десятки закусок или блюд посложнее. Сегодня завод, который начал его производство, продолжает выпуск плавленого сыра «Дружба», а ещё установила памятник легендарному продукту.
4. Шоколадка «Алёнка»
Легендарный шоколад из СССР сегодня может похвастаться ассортиментом вариантом, но свой уникальный вкус не утратил. /Фото: Pinterest.com
Вряд ли найдётся человек на отечественных просторах, который хотя бы однажды не попробовал знаменитый шоколад, с чьей обёртки смотрит милое личико девочки в платочке. А ведь «Алёнка» появилась в далёком 1964 году, и далеко не всем известно, что она была своего рода революцией. Дело в том, что до её создания шоколад был не только менее разнообразный, но и менее доступный. Но вот «Алёнка» как раз была призвана позволить рядовым советским гражданам порадовать себя и своих малышей сладостью без удара по кошельку, но не утратив при этом знаменитый знак качества.
5. «Кильки в томате»
Одна из самых известных консерв советской эпохи, любимая миллионами и сегодня. /Фото: moreprodukt.info
Продукция консервной промышленности вообще прочно ассоциируются с Советском Союзом, но чаще всего в этом контексте вспоминают именно «Кильки в томате». Этот продукт также появился в годы правления Хрущева, который, к слову, также любил такую рыбку. Тем более, что консерва отличалась дешевизной, зато могла быть использована в самых разных сочетаниях во время приготовления пищи. Любовь к кильке в томате сохранилась и после распада Советского Союза - она всё также продаётся и остаётся популярной.
6. Кабачковая икра
Икра из кабачков, которая смогла сохранить свою популярность. /Фото: zira.uz
История кабачковой икры в СССР была непростой: первый этап её производства в тридцатых годах прошлого века был остановлен из-за обвинения продукта в массовой заболеваемости ботулизмом, которая тогда случилась. Второй шанс кабачковой икре дали в годы оттепели, когда в советском обществе появился своего рода фуд-тренд на поворот от мяса к овощам. Вот тут и наступил звёздный час продукта: икру из кабачков стали предлагать по всех уголках Советского Союза, и она завоевала огромную популярность. Не утратила она её и сегодня, как в повседневном рационе, так и в праздничном застолье.
7. «Птичье молоко»
Знаменитое советское изобретение, рецепт которого можно любят воссоздавать на своих кухнях и сегодня. /Фото: sm-news.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что речь в данном случае идёт не только о конфетах с таким названием, но и о тортике. Причём второй продукт является чисто советским изобретением: сначала в СССР освоили производство популярных в Европе конфет «Птичье молоко», а на их основе создали аутентичный десерт в виде торта. И хотя сегодня чаше встречаются именно первоначальная сладость с названием «Птичье молоко», однако и советский кулинарный шедевр продолжает пользоваться популярностью и развиваться, даже несмотря на количество альтернатив.
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