Действительно ли викинги побывали в Америке до Колумба: Учёные предъявляют новые доказательства

Две саги о хождении за океан

Кадр из сериала Викинги.

Согласно сагам, викинги предприняли три попытки колонизировать американские берега.

Рунический камень

Если камень - подделка, то сделан он знатоком одного из очень старых диалектов. Впрочем, кто сказал, что таких знатоков в девятнадцатом веке не было?

Дома из Бухты Медуз

Так, вероятно, выглядело поселение викингов на Ньюфаундленде.

Раскопки открытого Сазерленд поселения.

Контакты европейцев и американцев