Действительно ли викинги побывали в Америке до Колумба: Учёные предъявляют новые доказательства

Упоминания в сагах викингов страны за океаном, до которой доплывали их корабли, давно будоражили умы. Особенно скандинавам было приятно сознавать, что их предки, вероятно, были первыми европейцами в Новом Свете - задолго до Колумба. Но доказать эти догадки и легенды оказалось непросто.
Две саги о хождении за океан
В восемнадцатом веке впервые были печатно опубликованы две обнаруженные записанные исландские саги. Одну назвали “Сага о гренландцах”, другую - “Сага об Эрике Рыжем”. Они были составлены века назад - по современным оценкам, в двенадцатом и тринадцатом столетии - но пересказывали в стихотворной форме простые устные семейные предания об ещё более давних событиях. Событиях где-то одиннадцатого века.
В обеих записях говорилось о походе викингов в страну Винланд (землю винограда) за самым последним после Гренландии морем. А после Гренландии, если плыть от Европы, была уже Северная Америка! Правда, не совсем ясно, почему её звали землёй винограда, ведь доплыть по описанию в сагах так викинги могли только до суровых северных американских берегов.
Кадр из сериала Викинги.
С другой стороны, можно точно так же задаваться вопросом, почему холодная, вечно покрытая льдами Гренландия называется Зелёной землёй. Вопрос случая - в момент, когда открыватель глядел на неё, склоны фиордов были как раз покрыты травой. Возможно, в Винланде какое-то растение случайно напомнило викингам виноград. Может быть, листьями, может быть, тем, что свисало плетями, а может, формой ягод.
Из саг известно, что несколько викингов погибло в новой земле, и что некоторое время европейцы прожили там, построив дом и держа при себе скот. Значит, какие-то следы пребывания должны были остаться. Кроме того, всегда есть вероятность, что скандинавы оставили следы в местном генофонде, и энтузиасты принялись извлекать настоящие или ложные свидетельства тому, что среди привезённых в Европу в качестве трофеев коренных американцев были светловолосые и светлокожие.
Попыток колонизировать новые берега было, в любом случае, три, последнюю возглавляла уже дочь Эрика Рыжего, и хоть от одной экспедиции что-то должно было остаться.
Согласно сагам, викинги предприняли три попытки колонизировать американские берега.
Рунический камень
В 1898 году американский фермер по имени Улоф Эман, этнический швед, заявил, что нашёл, выкорчевав тополь, покрытый знаками камень. Произошло это близ города Кенсингтон, в штате Миннесота. Эман посчитал, что видит перед собой какой-то “индейский альманах” - или заявил, что посчитал так. Размер камня составлял 76 сантиметров в длину, 40 в ширину и 15 в толщину.
Решив, что видят перед собой греческий алфавит, местные власти отослали камень специалисту по древнегреческому. Тот, однако, перенаправил плиту своему коллеге Олаусу Бреду, знатоку скандинавских письмён. Бред решил, что перед ним подделка, но всё же тщательно списал надписи и отправил копию лингвистам Скандинавии - пусть полюбопытствуют. Те согласились с версией о подделке.
Сам камень отправили обратно Эману, и тот просто использовал его как любую другую большую плиту - сделал приступку перед дверью, очень удобно! Чтобы знаки не смущали гостей, камень положили гладкой стороной кверху. Позже камень буквально откопали ещё раз и в ходе нескольких проверок признали его а) настоящим, б) подделкой. В общем, достоверным свидетельством присутствия викингов в Америке его считать нельзя.
Если камень - подделка, то сделан он знатоком одного из очень старых диалектов. Впрочем, кто сказал, что таких знатоков в девятнадцатом веке не было?
Дома из Бухты Медуз
Бухта Медуз - посёлок в Канаде, на острове Ньюфаундленд. Впервые пришедшие сюда французы услышали об индейцах, что где-то рядом - доплыть можно - есть страна, в которой полно золота (что вызвало у французов энтузиазм в её поисках). Кроме золота, страна Сагеней, о которой говорили индейцы, была населена людьми с белой кожей и светлыми волосами. Французы прочесали все острова у побережья Канады, но таинственной страны не нашли. Тогда в честь неё - просто как в честь местной легенды - назвали город в провинции Квебек.
Уже в шестидесятых годах двадцатого века очередная экспедиция супругов Хельге и Энн Стайн Ингстад в поисках следов викингов обнаружила следы европейской кузницы в посёлке Бухта Медуз. Вокруг кузницы было восемь фундаментов, и в этом безымянном древнем поселении нашлись бронзовые застёжки и некоторые другие предметы. Все найденные артефакты уверенно можно было датировать одиннадцатым веком.
Так, вероятно, выглядело поселение викингов на Ньюфаундленде.
В 2012 году экспедиция Патрисии Сазерленд сумела обнаружить второе поселение викингов, за полярным кругом. В руинах обнаруженного археологами здания нашлись, например, точильные камни со следами бронзы - сплава, который жители Арктики никогда не использовали, в отличие от викингов.
Находка была не случайно. Сазерленд, посетив музей канадских культур в 1999 году, увидела среди прочих экспонатов два обрывка верёвки и обратила внимание на то, что они сплетены из ниток, а не сухожилий. Коренные канадцы не пряли, между тем, верёвки были древними и найдены на Баффиновой земле. Сазерленд проверила ещё несколько музеев, и нашла другие верёвки, а также деревянные линейки и точильные камни. Почти всё было найдено на Баффиновой земле, и Сазерленд организовала экспедицию. Повезло ей относительно быстро - внимательный поиск вывел археологов на остатки здания из камня и дёрна.
Раскопки открытого Сазерленд поселения.
Надо сказать, что ряду коренных американцев с северного континента были известны подобные здания, так что находка могла не означать ничего. Но внутри зданий обнаружены были те самые камни со следами бронзы, типичная гренландская лопата из китового уса, остатки пряжи и… кусочки крысиных шкур. Последние были интересны тем, что принадлежали европейским, а не местным, крысам.
Третье поселение нашли уже в 2016 году - с помощью снимков со спутника. Американка Сара Паркак изучила множество снимков и вычислила наиболее перспективное место для новых раскопок - к югу от Бухты Медуз. На месте провели первичную разведку магнитометром и выявили присутствие большого количества железа, что очень обнадёживало. Уже первые раскопки дали куски оплавленной искусственно руды. Научный мир ждёт новых находок с места.
Контакты европейцев и американцев
Первый же контакт гренландцев и американцев был очень типичным для викингов: европейцы напали на девять людей в трёх каноэ, часть убили и часть угнали в рабство. Кое-кто сбежал, и к поселению викингов явились мстители. Так началась война между европейцами и американцами, из-за которой викингам пришлось, в конце концов, вернуться домой.
Однако вернулись они не с пустыми руками. Массовое генетическое исследование исландцев выявило присутствие среди них одиннадцати потомков одной и той же женщины родом из Старого Света. Кто-то из викингов привёз с собой захваченную в жёны американку или детей от неё. И неудивительно: в экспедициях викингов мужчин было куда больше, чем женщин. В таких случаях викинги всегда старались разжиться местными жёнами или наложницами.
Есть вероятность, что викинги захватили и принудили к сожительству куда больше женщин, но всех остальных кинули на американских берегах - и, возможно, беременных. В таком случае есть и вероятность, что дети этих американок родились, выжили и дали потомство. Но найти их следы возможно только при двух условиях. Во-первых, что американские потомки викингов не попали под геноцид коренного населения, которое устроили другие европейцы позже. Во-вторых, что будет проведено масштабное генетическое исследование жителей запада Канады и США из числа коренных народов.
Текст: Лилит Мазикина.
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