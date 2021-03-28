13 малоизвестных знаков препинания, которые нам бы пригодились

Есть знаки препинания, куда менее известные и куда более интересные, чем банальные точки и запятые. Мы собрали 13 примеров таких знаков, которым мы могли бы найти применение.
1. Интерробанг — лигатура из вопросительного и восклицательного знаков
Возможно, вы уже встречали этот знак: в последнее время он становится всё более популярным. Конечно, комбинацию из вопросительного и восклицательного знака можно заменить, просто написав их один за другим, например, вот так «?!», но интерробанг выглядит на письме более представительно.
2. Риторический вопросительный знак
Этот знак препинания, похожий на зеркальное отражение обыкновенного вопросительного знака, был придуман Генри Денхэмом в 1580-м году. Его использовали для обозначения риторического вопроса вплоть до начала 1600-х годов.
3. Иронический знак
Иронический знак очень похож по написанию на риторический вопросительный знак, но всё же несколько отличается — он меньше и расположен чуть выше над строкой, и обычно он стоит перед предложением, а не после. Впервые использовать иронический знак предложил Алькантер де Брам в XIX-м веке, а в 1966-м году писатель Эрве Базен в своей книге «Plumons l’Oiseau» описал аналогичный символ вместе с ещё пятью новыми знаками.
4. Любовный знак
Среди предложенных Базеном знаков был любовный знак, состоящий из двух вопросительный знаков, зеркально отражающих друг друга, и точки внизу. Его можно использовать для выражения любви, например, в поздравительных открытках: «С юбилеем [любовный знак]». Возможно, если бы его было проще набрать на клавиатуре, такой знак действительно пользовался бы популярностью.
5. Согласительный знак
Базен описал этот знак как «стилистическое представление двух флажков, веющих над экскурсионным автобусом, когда президент приезжает в город». Согласительный знак выражает демонстрацию доброй воли или приветствие, так что вы можете использовать его, чтобы сказать «Как я рад тебя видеть [согласительный знак]» или «Да здравствует Лас-Вегас [согласительный знак]».
6. Знак уверенности
Нужно высказать что-то с непоколебимой уверенностью? Тогда можете завершить свой письменный доклад, используя ещё один предложенный Базеном знак препинания — знак уверенности.
7. Знак сомнения
Знак сомнения — противоположность знака уверенности. Таким образом, он может быть использован для выражения сомнения или скептицизма.
8. Авторитетный знак
Авторитетный знак, также придуманный Базеном, придаёт предложению оттенок уверенности эксперта — «как зонтик турецкому султану». Кроме того, он также используется для указания на приказ или совет, исходящий от власть предержащих.
9. Саркастический знак
Саркастический знак защищён авторским правом и торговой маркой «Paul Sak». Хотя он применяется не слишком широко, его можно использовать для того, чтобы подчеркнуть сарказм в какой-либо фразе, предложении или сообщении. Например, «Половина удовольствия от сарказма заключается в том, чтобы на него указать [саркастический знак]».
10. Снарк-знак
Этот знак используется для того, чтобы показать, что предложение содержит скрытый смысл, и его не следует понимать буквально. В отличие от саркастического знака, снарк-знак авторским правом не защищён, а напечатать его легко: это просто точка, за которой идёт волна.
11. Астеризм
Этот милый, но редко используемый знак препинания раньше служил для разделения смысловых глав или частей книги или для обозначения незначительных перерывов в длинном тексте. Сейчас астеризм устарел, поскольку для тех же целей в наши дни используются три звёздочки [***] — по сути, это тот же астеризм, только выстроенный в линию.
12 и 13. Восклицательная запятая и вопросительная запятая
Благодаря этим знакам препинания вы можете выразить восклицание или вопросительную интонацию, не заканчивая предложения.
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