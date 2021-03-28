13 малоизвестных знаков препинания, которые нам бы пригодились

Есть знаки препинания, куда менее известные и куда более интересные, чем банальные точки и запятые. Мы собрали 13 примеров таких знаков, которым мы могли бы найти применение.



1. Интерробанг — лигатура из вопросительного и восклицательного знаков

2. Риторический вопросительный знак

3. Иронический знак

4. Любовный знак

5. Согласительный знак

6. Знак уверенности

7. Знак сомнения

8. Авторитетный знак

9. Саркастический знак

10. Снарк-знак

11. Астеризм

12 и 13. Восклицательная запятая и вопросительная запятая