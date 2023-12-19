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Удивительная и загадочная чилийская пустыня Атакама

Есть достопримечательности, которые известны практически каждому цивилизованному человеку и к которым ежегодно стекаются миллионы туристов. Но остались на нашей планете интереснейшие места, которые не входят в путеводители для массового туризма. Одно из таких мест – чилийская пустыня Атакама. Но тот, кто решится на такое путешествие, получит массу ярких впечатлений на всю жизнь.

Удивительная и загадочная чилийская пустыня Атакама

Северная часть южноамериканского государства Чили представляет собой пустыню под названием Атакама. Бесконечные барханы, пологие холмы, песчаные и скалистые дюны простираются на многие мили. Это самая сухая пустыня на всей планете и одновременно самая прохладная.

Удивительная и загадочная чилийская пустыня Атакама

Самым красивым и завораживающим местом Атакамы является «Лунная долина», которая находится восточнее городка-оазиса Сан-Педро-де-Атакама, на расстоянии восьми миль от него Благодаря ее неземным пейзажам, напоминающим инопланетные, мировой кинематограф часто использует эту территорию для съемок фильмов с пейзажами Луны, Марса и других планет.

Удивительная и загадочная чилийская пустыня Атакама

Мумии Чинчорро.

Исследования, проведенные НАСА, показали, что в среднем количество осадков в этой пустыне составляет примерно 1 мм в год, а ее центральных областях в течение нескольких веков не выпадало ни капли воды. Отсутствие воды и экстремальные амплитуды суточных температур, когда на смену невыносимой дневной жаре приходит ночной холод (иногда даже заморозки), делают очень трудным длительное проживание здесь.

Удивительная и загадочная чилийская пустыня Атакама

Дюны и скалы «Долины Смерти».

Поэтому поразительным является тот факт, что в 1917 году немецкий археолог Макс Улле обнаружил в этой пустыне мумифицированные останки людей, которые оказались на тысячи лет древнее египетских мумий. По месту обнаружения их назвали мумии Чинчорро. Эти удивительные находки свидетельствуют о существовании здесь некогда древней цивилизации.

Удивительная и загадочная чилийская пустыня Атакама

В 75 км от города Антофагасты находится главный рукотворный символ Атакамы – 11-метровая скульптура «Рука пустыни», установленная здесь в марте 1992 года. Скульптура изображает человеческую ладонь левой руки, возникающую из-под земли. Протянутые вверх пальцы производят впечатление о похороненном в песках великане, обращающемся за помощью к небу.

Удивительная и загадочная чилийская пустыня Атакама

«Рука пустыни» на карте Google.

Автор этого творения, чилийский скульптор Марио Ираррасабаль, хотел показать беспомощность и одиночество человека в окружающем его жестоком и несправедливом мире. А то, что скульптура находится в пустынном месте, вдали от цивилизации, только усиливает эффект ее воздействия.

Удивительная и загадочная чилийская пустыня Атакама

Памятник Утонувшему в Уругвае.

Еще одна скульптура этого же автора в виде правой человеческой руки находится на атлантическом побережье в Уругвае. В результате в совокупности создается впечатление, что человек-великан обхватывает двумя громадными руками весь южноамериканский континент.



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