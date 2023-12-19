Удивительная и загадочная чилийская пустыня Атакама

Есть достопримечательности, которые известны практически каждому цивилизованному человеку и к которым ежегодно стекаются миллионы туристов. Но остались на нашей планете интереснейшие места, которые не входят в путеводители для массового туризма. Одно из таких мест – чилийская пустыня Атакама. Но тот, кто решится на такое путешествие, получит массу ярких впечатлений на всю жизнь.







Северная часть южноамериканского государства Чили представляет собой пустыню под названием Атакама. Бесконечные барханы, пологие холмы, песчаные и скалистые дюны простираются на многие мили. Это самая сухая пустыня на всей планете и одновременно самая прохладная.







Самым красивым и завораживающим местом Атакамы является «Лунная долина», которая находится восточнее городка-оазиса Сан-Педро-де-Атакама, на расстоянии восьми миль от него Благодаря ее неземным пейзажам, напоминающим инопланетные, мировой кинематограф часто использует эту территорию для съемок фильмов с пейзажами Луны, Марса и других планет.







Мумии Чинчорро.



Исследования, проведенные НАСА, показали, что в среднем количество осадков в этой пустыне составляет примерно 1 мм в год, а ее центральных областях в течение нескольких веков не выпадало ни капли воды. Отсутствие воды и экстремальные амплитуды суточных температур, когда на смену невыносимой дневной жаре приходит ночной холод (иногда даже заморозки), делают очень трудным длительное проживание здесь.







Дюны и скалы «Долины Смерти».



Поэтому поразительным является тот факт, что в 1917 году немецкий археолог Макс Улле обнаружил в этой пустыне мумифицированные останки людей, которые оказались на тысячи лет древнее египетских мумий. По месту обнаружения их назвали мумии Чинчорро. Эти удивительные находки свидетельствуют о существовании здесь некогда древней цивилизации.







В 75 км от города Антофагасты находится главный рукотворный символ Атакамы – 11-метровая скульптура «Рука пустыни», установленная здесь в марте 1992 года. Скульптура изображает человеческую ладонь левой руки, возникающую из-под земли. Протянутые вверх пальцы производят впечатление о похороненном в песках великане, обращающемся за помощью к небу.







«Рука пустыни» на карте Google.



Автор этого творения, чилийский скульптор Марио Ираррасабаль, хотел показать беспомощность и одиночество человека в окружающем его жестоком и несправедливом мире. А то, что скульптура находится в пустынном месте, вдали от цивилизации, только усиливает эффект ее воздействия.







Памятник Утонувшему в Уругвае.



Еще одна скульптура этого же автора в виде правой человеческой руки находится на атлантическом побережье в Уругвае. В результате в совокупности создается впечатление, что человек-великан обхватывает двумя громадными руками весь южноамериканский континент.







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