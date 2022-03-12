Страсти Артюра Рембо и Поля Верлена: от гениальных стихов до выстрелов из пистолета

Поль Верлен и Артюр Рембо.
Поль Верлен и Артюр Рембо – два французских поэта, которые внесли огромный вклад в мировую литературу. Их связь называют страстной, губительной, «неправильной». Поль Верлен был человеком тонкой душевной организации, легко подающийся чужому влиянию, а Рембо называли юным гениальным негодяем. Как бы там ни было, но их отношения породили прекрасные стихи, которыми до сих пор зачитываются потомки.
Артюр Рембо в юности. | Фото: representations.org.
Артюр Рембо появился на свет в 1854 году. Отец покинул семью, когда сын был еще совсем маленьким. Мать имела жесткий характер и не проявляла никакой нежности ни к сыну, ни к остальным детям. Учеба давалась Артюру легко, он с детства проявлял успехи в рифмовании, вот только ему не доставало усердия. Мать совершенно не заботилась о том, чтобы привить сыну элементарные манеры, обратить внимание на внешний вид. Артюр рос абсолютным неряхой. Уникальный талант сочинительства резко контрастировал с небрежным видом Рембо.
Французский поэт Артюр Рембо. | Фото: larousse.fr.
Неуемная энергия юного поэта не могла найти входа в провинции. Когда Артюру Рембо исполнилось 16 лет, он решился написать Полю Верлену, на тот момент уже известному поэту. Юноша восторгался творчеством Верлена и приложил к письму свои стихи. К огромному удивлению Рембо Полю Верлену понравилась его поэзия, и он даже пригласил юношу в Париж, оплатив дорогу.
Поль Верлен - французский поэт, один из основоположников литературного импрессионизма и символизм. | Фото: svitppt.com.ua.
Условия, в которых рос Поль Верлен, совершенно отличались от жизни его протеже. Мать, которая перенесла три выкидыша, считала сына уникальным ребенком и прикладывала все усилия, чтобы дать ему самое лучшее. Поль рос некрасивым мальчиком, но взамен этого природа наделила его талантом.
Чрезмерная опека восторженной матери привела к тому, что Поль легко поддавался чужому влиянию. Уже в юном возрасте он распробовал вкус алкоголя и гашиша. Но, что более всего страшило поэта, так это влечение к мужчинам. Поль Верлен считал, что это противоестественно. Он попытался «излечиться от этой болезни», связав себя узами брака.
Справа: Матильда Моте - супруга Поля Верлена. Слева: дом поэта.
Избранницей поэта стала Матильда Моне. Будучи 17-летней девушкой, она зачитывалась стихами Верлена. В 1870 году они поженились, и вскоре Матильда забеременела.
В 1871 году на пороге дома поэта появился Артюр Рембо. Выглядел он ужасно: растрепанные немытые волосы, грязная одежда, холодный взгляд. Когда его пригласили за стол, провинциальный поэт постоянно срыгивал, чавкал, говорил с открытым ртом. Матильда была в ужасе, а Поль смотрел на юное дарование как завороженный. Рембо воспринял супругу поэта как врага, и в разговорах с Верленом, он называл ее не иначе, как «крыса».
Поль Верлен и Артюр Рембо. Фрагмент картины Henri Fantin-Latour. | Фото: u.livelib.ru.
Поль Верлен ввел Артюра Рембо, бывшего на 10 лет младше его, в свое окружение. Друзья не знали, как относиться к протеже поэта. Его талант признавали все, а вот ужасное поведение Рембо отталкивало людей.
Матильда не могла долго терпеть Рембо у себя дома и, в конце концов, настояла, чтобы муж выпроводил его за порог. Поль Верлен попытался пристроить юного поэта к знакомым, но его отовсюду гнали. Тогда он снял для «милого друга» комнату.
Артюр Рембо пагубно влиял на Верлена. Если раньше тот как-то сдерживал «демонов» внутри себя, то теперь они вырвались на свободу. Когда Верлен перешел на сторону гомосексуальной любви, из его стихов тут же исчезли образы Минервы и Венеры. Более того, Верлен стал ежедневно напиваться до беспамятства. Вину поэт предпочитал абсент.
Поль Верлен в зрелые годы. | Фото: 4.bp.blogspot.com.
Поэт в состоянии алкогольного опьянения становился очень агрессивным. Поль Верлен стал бить свою жену, но каждый раз после драк он вымаливал прощение у Матильды. Однажды он чуть не спровоцировал выкидыш. В конце концов, она не выдержала и подала заявление о разводе.
В страстных отношениях двух поэтов постоянно присутствовала агрессия. Однажды Артюр ранил Поля ножом в бедро и руку. Тот не стал заявлять в полицию. Через некоторое время уже Верлен стрелял в Рембо, и это закончилось для него 2-летним тюремным заключением. Впрочем, Артюр Рембо даже обрадовался такому повороту событий, ему стал надоедать взрослый, вечно пьяный любовник.
После освобождения из тюрьмы Верлена они встретились в последний раз. Их разговор окончился ссорой. Артюр Рембо нашел себе богатых покровителей и отправился в колонии. Что касается Поля Верлена, то с каждым годом он опускался все ниже. Единственным «светлым пятном» в своей жизни он считал связь с «гениальным негодяем».
Карикатура на французских поэтов. | Фото: biography.wikireading.ru.
Артюр Рембо скончался в 37 лет. Именно этот возраст называют критическим для поэтов: «под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, а Маяковский лег виском на дуло».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии