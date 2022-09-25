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Каково это: ездить 78 лет на одной и той же машине

После Первой мировой войны Rolls-Royce, британский производитель автомобилей класса люкс, перенес производственный центр в США, поскольку там спрос на их машины был высоким. В качестве местоположения для завода компания выбрала город Спрингфилд, штат Массачусетс, из-за высококвалифицированной рабочей силы. В итоге за десять лет в 1920-х на Спрингфилдском заводе было выпущено 3 тысячи автомобилей класса люкс.

Каково это: ездить 78 лет на одной и той же машине

Аллен Свифт из Западного Хартфорда, штат Коннектикут, был известен благодаря преданности семейному бизнесу по производству сусального золота M. Swift & Sons. Свифт родился в 1903 году и рос в эру, когда автомобильная индустрия только зарождалась. Так что у молодого человека был вполне объяснимый интерес к машинам. В возрасте 24 лет Свифт приобрел свой первый автомобиль Franklin 1917. Его второй машиной стал Marmon. Третьим и последним автомобилем был тот самый, благодаря которому Свифт стал легендой среди коллекционеров Rolls-Royce, — Phantom I 1928 года выпуска.

Каково это: ездить 78 лет на одной и той же машине

Rolls-Royce был подарком отца на 26-й день рождения в благодарность за то, что Свифт решил остаться в семейном бизнесе, тем самым позволив двум младшим братьям исполнить мечту и учиться в колледже. Отец семейства сказал, чтобы Свифт выбрал любой автомобиль, какой только пожелает.

Тот выбрал Rolls-Royce, уверенный в том, что это лучшая машина, сделанная руками человека. Он еще больше уверился в своем убеждении, посетив завод в Спрингфилде.

Аллен Свифт вспоминает в интервью 2003 года, что кто-то посоветовал ему сходить на завод. Он был впечатлен качеством работы и количеством проводимых тестов перед выпуском автомобиля.

Каково это: ездить 78 лет на одной и той же машине

Автомобиль Franklin 1917 года выпуска.

Каково это: ездить 78 лет на одной и той же машине

После покупки автомобиля Свифт еще несколько раз бывал на заводе Спрингфилда, привозя своего железного друга на обслуживание. Американец не только тщательно следил за Rolls-Royce, но и не давал ему зачахнуть, каждый день выезжая куда-нибудь вплоть до 1958 года. Свифт также отправлялся на дальние расстояния, а в 2003 году подсчитал, что автомобиль проехал в общей сложности почти 277 тысяч километров.

Каково это: ездить 78 лет на одной и той же машине

Аллен Свифт владел Rolls-Royce 1928 года выпуска дольше, чем кто-либо другой. В 1994 году компания Rolls-Royce Motors даже презентовала ему награду — хрустальный «Дух экстаза», символ марки (та самая фигурка, украшающая капот автомобилей).

Каково это: ездить 78 лет на одной и той же машине

За два месяца до смерти в октябре 2005 года Свифт помог Спрингфилдскому музею купить здание для размещения музея инноваций. Сегодня там располагается музей городской истории, где теперь стоит, гордо поблескивая, Rolls-Royce Phantom I.

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