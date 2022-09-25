Каково это: ездить 78 лет на одной и той же машине

После Первой мировой войны Rolls-Royce, британский производитель автомобилей класса люкс, перенес производственный центр в США, поскольку там спрос на их машины был высоким. В качестве местоположения для завода компания выбрала город Спрингфилд, штат Массачусетс, из-за высококвалифицированной рабочей силы. В итоге за десять лет в 1920-х на Спрингфилдском заводе было выпущено 3 тысячи автомобилей класса люкс.







Аллен Свифт из Западного Хартфорда, штат Коннектикут, был известен благодаря преданности семейному бизнесу по производству сусального золота M. Swift & Sons. Свифт родился в 1903 году и рос в эру, когда автомобильная индустрия только зарождалась. Так что у молодого человека был вполне объяснимый интерес к машинам. В возрасте 24 лет Свифт приобрел свой первый автомобиль Franklin 1917. Его второй машиной стал Marmon. Третьим и последним автомобилем был тот самый, благодаря которому Свифт стал легендой среди коллекционеров Rolls-Royce, — Phantom I 1928 года выпуска.







Rolls-Royce был подарком отца на 26-й день рождения в благодарность за то, что Свифт решил остаться в семейном бизнесе, тем самым позволив двум младшим братьям исполнить мечту и учиться в колледже. Отец семейства сказал, чтобы Свифт выбрал любой автомобиль, какой только пожелает.

Тот выбрал Rolls-Royce, уверенный в том, что это лучшая машина, сделанная руками человека. Он еще больше уверился в своем убеждении, посетив завод в Спрингфилде.Аллен Свифт вспоминает в интервью 2003 года, что кто-то посоветовал ему сходить на завод. Он был впечатлен качеством работы и количеством проводимых тестов перед выпуском автомобиля.Автомобиль Franklin 1917 года выпуска.После покупки автомобиля Свифт еще несколько раз бывал на заводе Спрингфилда, привозя своего железного друга на обслуживание. Американец не только тщательно следил за Rolls-Royce, но и не давал ему зачахнуть, каждый день выезжая куда-нибудь вплоть до 1958 года. Свифт также отправлялся на дальние расстояния, а в 2003 году подсчитал, что автомобиль проехал в общей сложности почти 277 тысяч километров.Аллен Свифт владел Rolls-Royce 1928 года выпуска дольше, чем кто-либо другой. В 1994 году компания Rolls-Royce Motors даже презентовала ему награду — хрустальный «Дух экстаза», символ марки (та самая фигурка, украшающая капот автомобилей).За два месяца до смерти в октябре 2005 года Свифт помог Спрингфилдскому музею купить здание для размещения музея инноваций. Сегодня там располагается музей городской истории, где теперь стоит, гордо поблескивая, Rolls-Royce Phantom I . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)