Идеи очень красивого и практичного дизайна детской комнаты для двоих и больше детей

Дети наполняют жизнь смыслом. Сегодня мы собрали удачные примеры оформления комнаты для двух и более детей. Интерьер не только красивый, но и практичный.



1. Расположение буквой «П»

2. Восточные мотивы

3. Над двумя кроватями

4. По всему периметру

5. Разделитель по цвету

6. Шахматный порядок

7. Пространство под потолком

8. Угловое расположение

9. По типу лестницы

10. Двухуровневые кровати

Две кровати вдоль стены и третья между ними решает проблему нехватки места. Третью кровать можно использовать как диван для гостей. Здесь можно устроить декорированную зону с мягкими игрушками.Они превратят жизнь в сказку. Комната выглядит уютной. Чтобы рационально использовать пространство, стоит использовать двухъярусные кровати. Они помогут сэкономить место. Чтобы поддерживать гармонию, можно использовать постельное белье в восточном стиле.Такое близкое соседство между двумя детьми позволит избежать ссор и конфликтов, ведь у каждого будет свое место. Оформление несложное, эту идею легко повторить у себя дома.Дизайнеры советуют максимально использовать жилую площадь. Совет дельный, вот так он выглядит на практике. Если поставить большой круглый пуф, будет визуально казаться, что комната просторнее. Этот эффект будет наиболее заметен, если выбрать мебель светлых оттенков.Таким образом мальчики и девочки будут чувствовать себя особенными.У каждого ребенка будет своя зона комфорта, поэтому дети будут жить дружно.Стильный дизайн интерьера. Обстановка моментально преображается, внутреннее убранство кажется красивым и современным. При этом комната не будет казаться тесной.Отличный лайфхак для малогабаритных квартир. Комната выглядит необычной, но зато здесь хватит места для всех детишек. Конструкция надежная, поэтому не стоит переживать о безопасности.Эта хитрость поможет грамотно распоряжаться пространством. Минимизируется визуальный шум. Светлые и яркие цвета создают положительную атмосферу и заряжают оптимизмом.Интерьер выглядит очаровательно. Если дети маленькие, это отличный вариант для обустройства их личного пространства. Они будут чувствовать себя уютно.Важно предоставить детям свободу выбора яруса. Так они будут приучаться к самостоятельности. Также необходимо гармонично подбирать цвета и оттенки мебели, постельного белья и других предметов интерьера.Из одной комнаты может получиться уютная и комфортная спальня для двоих и более детей. При этом у каждого ребенка будет свое личное пространство. Нужно лишь заранее продумать дизайн.