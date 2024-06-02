Впервые опубликованы неизвестные фотографии беременной Мэрилин Монро

В интернете появились шесть цветных фотографий Мэрилин Монро, на которых актриса беременна — предположительно не от мужа Артура Миллера, а от партнера по фильму «Давай займемся любовью» Ива Монтана.











Снимки сделаны 8 июля 1960 года в Нью-Йорке, актрисе в это время 34 года. Монро вышла из павильона Fox Studios, где шли съемки картины «Неприкаянные» с Кларком Гейблом и Монтгомери Клифтом. Гейбла актриса боготворила с самого детства и даже верила, что на самом деле именно он ее отец.

В феврале этого года Мэрилин Монро и французский шансонье Ив Монтан начали сниматься в фильме «Давай займемся любовью», и вскоре у них начался роман , хотя оба состояли в браке.Известна фраза жены Монтана Симоны Синьоре: «Если Мэрилин влюблена в моего мужа, то у нее хороший вкус: я тоже в него влюблена». Сам Монтан позже подтверждал свою связь с актрисой.Монро в январе и в июле 1960 года.Фотографии сделала Фрида Халл, состоявшая в «Шестерке Мэрилин», — так называли самых преданных фанатов актрисы. «Шестерка» повсюду ездила за любимой звездой: они узнавали ее местоположение из киножурналов или от парикмахера и поджидали у дома или отеля. Фанаты придумали для Монро секретное имя «Маззи», чтобы посторонние не могли понять, о ком они говорят. В какой-то момент актриса узнала подростков, спросила их имена, и они подружились: Монро даже приглашала их домой на пикник.Халл (на фото в красном круге) работала в авиакомпании Pan Am. Снимок сделан 25 февраля 1956 года, Монро вылетает в Голливуд из аэропорта Айдлуайлд (сейчас это Международный аэропорт имени Джона Кеннеди). На одной из фотографий этой серии есть подпись звезды — «Для Фриды с любовью. Целую».Халл всю жизнь хранила «беременные слайды», как она их называла, в секрете. В 2014 году в возрасте 83 лет она умерла, а в ноябре 2016 года все ее имущество распродали на аукционе. Фотографии купил сосед и близкий друг Фриды Тони Майклс, на фото он рядом с Фридой.Халл говорила Майклсу, что Монро потеряла ребенка после того, как после съемок десять дней провела в больнице, но неясно, что было причиной — выкидыш или аборт. Монро очень хотела детей, но к моменту этой беременности у нее уже было три выкидыша. Майклс утверждает, что Монро скрывала свою беременность. Он также уверен, что отцом ребенка был именно Монтан: «Это не догадка или предположение, Фрида знала это точно, она была очень близка к Мэрилин».Сразу после съемки Монро закрыла живот плащом Новый владелец фотографий признается, что предлагал подруге продать фотографии и другие памятные вещи, оставшиеся от Монро, чтобы она могла позволить себе жилье получше , но Фрида отказалась со словами: «Нет, я не могу зарабатывать на смерти Мэрилин, я никогда не предам человека, с которым дружила десять лет».В архиве Фриды Халл — более 550 цветных и черно-белых снимков, более 150 цветных слайдов, почти 750 изображений из фильмов, 14 автографов звезды, рекламные буклеты, пригласительные билеты и видео. Есть даже шарф актрисы и прядь ее волос — Монро разрешила подруге забрать ее у своего личного парикмахера. Волосы были проданы на аукционе за 72 700 долларов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)