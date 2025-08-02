«Библейский» гигант и ещё 4 артефакта, которые оказались фальсификацией

Пытаясь разобраться в собственном прошлом, человечество неустанно ищет памятки древних времён. Вот только это оказывается совсем непросто, когда историкам и археологам в их поисках мешает не только время или катаклизмы, а...другие люди. Причём нечистые на руку, которые в погоне за славой или деньгами опускаются до создания подделок, запутывая и научный мир, и общество.
1. Пилтдаунский человек
Современная реплика одной из самых известных подделок артефактов. /Фото: wikipedia.org
Эта история началась в 1912 году, когда непрофессиональный археолог по имени Чарльз Доусон направил обращение к одному из хранителей Британского музея, где заявлял, что в городке Пилтдаун им был найден череп доисторического человекоподобного существа. Британскими учёными находка была изучена, после чего они заключили, что череп не мог принадлежать ни неандертальцу, ни кроманьонцу. Учёные несколько десятилетий ломали голову над загадкой Пилтдаунского человека, потому что верили, что нашли вероятную «пропущенную» ступень эволюции человека.
И лишь некоторые обращали внимание на то, что уж больно не соотносятся череп и челюсть, которая якобы ему принадлежала. Понадобилось сорок лет, чтобы понять - скептики были как раз правы. Оказалось, что в погоне за славой археолога Доусон приделал к обычному женскому черепу обработанную челюсть орангутана и химически «состарил» свой новодел. Более того, в какой-то момент выяснилось, что Пилтдаунский человек - это самый известный, но далеко не единственный сфальсифицированный «экспонат»: всего таких подделок он сделал не меньше сорока.
2. Камни Ики
Камни, которые пытались нас убедить, что люди жили вместе с динозаврами. /Фото: paleohunters.ru
Камни Ики представляли собой целый комплекс «памяток», потому что состояли из огромного количества валунов. Собирателями этой палеоколлеккции в шестидесятых годах прошлого века стали братья-перуанцы Карлос и Пабло Сольди, которым помог археолог Хавьер Кабрера. Научный интерес камней Ики был представлен тем, что на них размещены изображения первобытных жителей Анд и динозавров одновременно. Само собой, такая находка всколыхнула научный мир, ведь ранее учёные были уверены, что первобытные люди никак не могли жить в одно время с динозаврами.
Более того: камни Ики наглядно демонстрировали, как наши далёкие предки воевали с огромными доисторическими рептилиями, вооружившись простенькими копьями и каменными топорами. Вот только довольно быстро выяснилось, что эти булыжники - обыкновенный новодел, который троица «первооткрывателей» выкупила у фермера, а тот их сам и создал, вооружившись бормашиной и прижигая их, чтобы они выглядели более старыми. Впрочем, множеству конспирологов это разоблачение не мешает верить в подлинность камней Ики и сегодня.
3. Кардиффский гигант
«Библейский» гигант, сделанный из гипса. /Фото: travelask.ru
В октябре 1869 года американское сообщество было потрясено находкой простых рабочие, копавших колодец на земле Уильяма Ньюэлла - они обнаружили окаменевшие останки человека, рост которого превышал три метра. Владелец участка, где был найден артефакт, объявил, его возраст сопоставим с библейскими временами, поэтому его посчитали доказательством существования гигантов, описанных Книге Бытия. Зеваки быстро захотели лицезреть археологическое чудо, а Ньюэлл подсуетился и продавал вход на свой участок за 50 центов.
Потом несколько дельцов выкупили у землевладельца гиганта за огромные по тем временам деньги - 23 тысячи долларов, после чего начали возить его по США на выставки. И ни их, ни прессу, ни верующих не остановил вердикт археологов: находка является подделкой. И только несколько месяцев спустя сам Ньюэлл открыл правду. Оказалось, что создал «артефакт» из простого гипса его кузен, который накануне спорил со священником: первый, будучи атеистом, доказывал второму, что библейских гигантов никогда не существовало, но христиане слишком верят в Библию, чтобы разоблачить обман. В итоге столь странным способом, кузен Уильяма продемонстрировал всей Америке, насколько люди бывают доверчивы.
4. Персидская принцесса
Находка с фальсифицированным и трагическим прошлым. /Фото: lifehacker.ru
Осенью 2000 года на территории пакистанской провинции Белуджистан была обнаружена мумия, которая сопровождалась золотой пластиной с надписью, что здесь покоится некая Родугуне, являющаяся дочерью персидского царя Ксеркса I династии Ахеменидов. Мумия, ставшая археологической сенсацией в стране, стала частью экспозиции Национального музея Пакистана. И местные сильно гордились своей находкой, пока её не проверили американские исследовали, которые и выявили подделку. Оказалось, что все элементы «артефакта» были не просто не достаточно древними, но и созданным в разное время.
Так, наиболее старым оказался гроб - ему 250 лет, а циновка, на которой лежало забальзамированное тело, была сделана всего за пять лет до обнаружения. Но самой пугающей оказалась сама мумия - тело женщины, возраст которой составлял от 21 до 25 лет, погибла в 1996 году, вероятно, в результате ДТП, то есть её сбили на машине. Как она оказалась подделкой персидской мумии, не выяснено до сих пор, однако предполагают, что таким странным образом пытались скрыть следы преступления.
5. Китайский археораптор
Крылатый динозавр, которого никогда не существовало. /Фото: fossil.fandom.com
На год раньше «Персидской принцессы», но на другом конце планеты, в провинции Ляонин, Китай, нашли ещё одни останки, которые взбудоражили околонаучный мир. Только тогда был обнаружен не человек, а динозавр, совершенно незнакомый науке. Назвали его в прессе археораптор и стали считать недостающим звеном эволюции биологического синтеза динозавра и птицы. Правда, подобные выводы тут же раскритиковали профессиональные орнитологи.
А всё потому, что в результате уже квалифицированного расследования фальсификация окаменелости была распознана практически мгновенно. Оказалось, что один из местных фермеров в Китае просто склеил «археораптора» из окаменелостей сразу пяти животных, правда, среди которых были и доисторические. В результате получалось, что нечто среднее между динозавром и птицей получилось благодаря костям микрораптора, древней птицы и ещё нескольких существ.
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