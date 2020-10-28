Китайская поддельная,отравленная и светящаяся еда

Крысиное мясо

За последние несколько лет более 900 человек в Китае были арестованы за попытку выдать крысиное мясо за любое другое. В основном крысиное мясо продается как говядина и производится в крайне антисанитарных условиях. По данным полиции, мошенники используют запрещенные химические вещества для обработки мяса и закачки в него воды для увеличения веса. Кстати, эта же схема подготовки к продаже актуальна и для производителей традиционного мяса.