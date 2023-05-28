19 лучших фотографий природного парка Ергаки

Ергаки считается одним из самых красивых природных парков России. Расположенный в Красноярском крае, этот парк ежегодно открывает свои двери для фотографов и обычных посетителей, приехавших насладиться удивительной природой и подышать по-настоящему чистым воздухом. 19 лучших пейзажных фотографий природного парка – в нашей подборке.



Фото: Грачев Андрей «Сибирское зеркало»







Фото: Александр Лещёнок







Фото: Александр Лещёнок







Фото: Alexander Nerozya







Фото: Владислав Карпюк







Фото: Андрей Грачев







Фото: Дмитрий Дубиковский







Фото: Дмитрий Дубиковский







Фото: Даниил Коржонов







Фото: Рафаэль Гатиятуллин







Фото: Илья Михайлов







Фото: Михаил Мигушин







Фото: Александр Ермолицкий







Фото: Михаил Вершинин







Фото: Михаил Вершинин







Фото: Александр Нерозя







Фото: Александр Лещёнок







Фото: Vilenia Selivanova







Фото: Рафаэль Гатиятуллин







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