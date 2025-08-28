Правда и мифы о традициях норвежцев

Потомок Одина, если верить поисковику, голубоглаз, суров и волосат. Его гостиную наполняют портреты предков, на столе стоит винный кубок, на чердаке подвешены лыжи, а по дому бегают многочисленные ребятишки. Типичный норвежец много зарабатывает и может всех содержать. Рассказываем о настоящих норвежцах.
Они любят троллей и природу
Не спешите смеяться. Наравне с фьордами, викингами и Григом тролли считаются национальным достоянием. Эти духи природы непременно защитят вас, если вы хороший человек. Есть даже шутка: если всматриваться в фигурку сказочного существа, можно заметить сходство с внешностью местных (видимо, в сильном гневе). Норвежцы всех поколений любят фэнтези и фантастику. Как и природу. Жить стараются у воды. Но совсем не разбираются в ягодах и грибах, в лес не ходят. Белые, голубика, ежевика и малина растут там как сорняки. Местные поражаются грибным способностям русских, но пробовать дары природы отказываются.
Они не нарушают
Одно из самых тяжелых преступлений здесь — кража велосипеда. Норвежцы не запирают двери домов, и лишь крупные торговые сети ставят детекторы краденых товаров и камеры наблюдения. Местные стараются не нарушать, например, запрет на шум после 23:00. А если ваши соседи полночи смотрели футбол, наутро к вам придут с извинениями. Панического страха перед штрафами ни у кого нет. То же касается ПДД. Нарушение скорости, обгон на повороте, парковку в неположенном месте, невключенные поворотники можно встретить даже в Норвегии. Однако, если норвежец нарушает закон, он делает это не для того, чтобы похвастаться (машиной и ее скоростью), не назло (подрезать визави на дороге) и т.
Они обожают выпить
Да. Северяне очень уважают горячительное. Любят получать его в подарок, так как крепкий алкоголь в Норвегии продают лишь в государственных магазинах Vinmonopolet и стоит он дорого. В супермаркетах можно купить напитки не крепче 5,2° типа сидра. Вино и все остальное можно найти в ресторанах и барах, но алкогольная политика заставляет себя контролировать. Вход в некоторые заведения возможен лишь с 23 или 26 лет. Паспорт могут попросить даже при заказе пива в кафе. Гости страны отмечают, что пить норвежцы совсем не умеют. Быстро напиваются, ведут себя забавно. О том, что делать наутро, не знает почти никто. Если же вы напоите их рассолом, они искренне поразятся его свойствам и причислят вас к волшебникам.
Норвегия — край блондинов
На самом деле национальный состав страны сильно размыт приезжими. Слетав на отдых куда-нибудь в Таиланд, норвежцы все чаще возвращаются на родину с женой-иностранкой. Университеты принимают студентов со всего мира. Целыми семьями люди приезжают из Азии, открывают рестораны и лавочки. Растет количество мигрантов. Среди коренных жителей блондина на каждом шагу тоже не встретишь, шатены и брюнеты — нормальное явление.
Они питаются исключительно рыбой
Норвегия имеет длинную береговую линию и много видов рыб в своих водах. Но ее не едят на обед, завтрак и ужин. В рационе есть разные блюда: фрикадельки из смеси фаршей, феналар — засушенная баранья нога, тушеные ребра, лосятина или дичь под ягодным соусом. Вкусовые пристрастия все больше европеизируются, популярна недорогая азиатская еда. Молодежь часто предпочитает на завтрак хлопья, на перекус — сэндвич. И хотя рыба в рационе присутствует, она недешевая. Самая доступная выращивается на фермах. А дороже всего она на островах. Что касается заведений с морепродуктами или рыбных ресторанов, их не встретишь на каждом шагу. И если у нас пожарить рыбу могут где угодно, в Норвегии этим занимаются только профессионалы в специализированных местах.
Здесь холодный климат
В Норвегии поражает не холод, а дожди. С неба льет часто, ливни бывают затяжными. В лагунах температура невысока (хотя в южных она может подниматься до 20 °С). На востоке страны летом плодоносит черешня. В некоторых губерниях (Вестфолле, Вест-Агдере, Эусте и Телемарке) выращивают персики, клубнику, сливу, груши и даже бамбук. Зима комфортна благодаря Гольфстриму. Есть более точная характеристика норвежского климата: «переменчивый». Яркое солнце может быстро смениться туманом, на смену которому придет дождь. В стране даже есть поговорка: «Не нравится наша погода? Подождите 15 минут».
Характер норвежцев — нордический
Норвежская суровость — стереотип. С вами будут здороваться, даже если вы незнакомы. Улыбаться, подавая сдачу. А вообще, глобализация добралась и до скандинавских земель. Поэтому в больших городах молодежь сложно отличить от европейцев. Они так же одеты, раскованно себя ведут. Представители маргинальных группировок и вовсе кажутся вышедшими из кинокартин Финчера или Тарантино, но никак не с постеров, изображающих марвеловского Тора. Но при этом Норвегия остается верной вековым ценностям. И хотя многие сетуют, что жизнь скучна, законы строгие, цены высоки, — страной и нацией искренне гордятся. Норвежцы тепло относятся к иностранцам. Заинтересовать местных несложно — просто покажите свое уважение и ненавязчивость. Дружба с норвежцем возможна. Она будет не слишком эмоциональна, но глубока. Если же вам удалось вызвать улыбку на лице местного, знайте, он с вами всей душой.
Они не снобы
Норвегия — дорогая страна. Но хотя местные зарплаты — одни из самых высоких в мире, здесь не хвастаются. На островах, где живут весьма обеспеченные люди, редко встретишь большие дома. Местные могут иметь по несколько машин, но здесь непопулярны роскошные марки, такие как «Бентли» или «Ламборгини». А вот удобная «Вольво», чтобы забирать детей из школы, всегда стоит в гараже. Если вы живете у воды, яхта — это не роскошь, а необходимость. Норвежцам все равно из какого бокала пить, хрустального или купленного в IKEA. В дорогих гостиницах и ресторанах даже отсутствует особый сервис. Что касается цен, они в два-пять раз выше российских, особенно если закупаться не на материке. Однако есть несколько способов сэкономить.
Они любят минимализм
Кажется, что в Норвегии все должно быть по высшему стандарту. Но это миф. Некоторые ее части все еще выглядят неосвоенными. Скандинавы живут не напоказ, а как удобно. Архитектура не стремится поразить воображение. Муниципалитет скорее вложит средства в строительство нового горного туннеля, чем в помпезное сооружение. Посмотрите на норвежский парламент или ратушу, которые выглядят как привет из прошлого. А королевский дворец? Он напоминает обычный дом где-нибудь в Северной столице. В метро красиво и чисто, но не удивляйтесь, если вам придется прождать поезда минут 15. Строят здесь, кстати, из дорогих материалов, но стройки и свалки после окончания работ встречаешь повсеместно. Так что норвежцы не идеальны. И это хорошо.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии