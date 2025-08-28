Правда и мифы о традициях норвежцев

Потомок Одина, если верить поисковику, голубоглаз, суров и волосат. Его гостиную наполняют портреты предков, на столе стоит винный кубок, на чердаке подвешены лыжи, а по дому бегают многочисленные ребятишки. Типичный норвежец много зарабатывает и может всех содержать. Рассказываем о настоящих норвежцах.

Они любят троллей и природу

Они не нарушают

Они обожают выпить

Норвегия — край блондинов

Они питаются исключительно рыбой

Здесь холодный климат

Характер норвежцев — нордический

Они не снобы

Они любят минимализм