Как часто необходимо менять постельное бельё

Соблюдение этих правил обеспечит идеальную гигиену в вашей постели.







Постельное белье напрямую контактирует с кожей, впитывает пот и другие естественные выделения. Со временем на нем скапливаются бактерии, пыль и грязь, а иногда даже размножаются пылевые клещи. Это может привести к раздражению кожи, аллергиям и даже инфекционным заболеваниям. Кроме того, свежее белье приятнее для тела, не вызывает дискомфорта и обеспечивает хороший сон. А значит, простыни и пододеяльники нужно менять регулярно, особенно если у вас чувствительная кожа.



Как часто надо менять постельное белье на самом деле?

Как часто менять белье детям и больным?

Как правильно стирать постельное белье?

Исследования показывают, что постельное белье, а также одежду для сна, следует менять минимум раз в две недели, а в некоторых случаях — даже каждую неделю. Особенно важно менять простыни чаще, если вы сильно потеете, страдаете аллергией или астмой, у вас есть открытые раны или царапины. И тем более, если вы спите с домашними животными или любите позавтракать в постели.Также частота смены постельного белья может зависеть от времени года и степени загрязнения. Например, зимой, когда окна редко открываются или открываются с небольшой щелью, пыльца и пыль с улицы не так активно проникают в дом. Поэтому постельное белье можно менять реже — примерно два раза в месяц. Исключение: если у вас отопление работает на полную мощность и вы сильно потеете.Весной начинается цветение растений и количество аллергенов в воздухе резко увеличивается, а они могут оседать на белье, поэтому его лучше менять раз в 7 дней. Летом, особенно в жаркую погоду и без кондиционера, белье особенно быстро загрязняется от пота, поэтому его стоит менять не реже одного раза в неделю, а вероятно и чаще. В середине осени, когда из-за снижения температуры не так активны бактерии, а дожди прибивают пыль, можно вернуться к зимнему режиму смены белья.Также скорость загрязнения белья зависит от материала. Натуральные ткани, такие как хлопок или лен, дышат и впитывают влагу. Они быстрее пачкаются и требуют более частой смены. Синтетические ткани, наоборот, меньше впитывают влагу и не так сильно пачкаются, так что их можно менять реже.Особенно важно часто менять постельное белье младенцам и маленьким детям с незрелой иммунной системой, так как их организм еще не способен эффективно бороться с бактериями и аллергенами. Так, новорожденному белье менять рекомендуется раз в 5 дней или чаще. Детям старшего возраста, даже приученным к гигиене, белье можно менять по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.Также чаще следует менять белье в период болезни. И дело не только в повышенной потливости, но и в распространении инфекций. Пациентам с ослабленным иммунитетом белье меняют раз в 5-7 дней, чтобы предотвратить развитие инфекций и поддерживать чистоту.Чтобы удалить бактерии и аллергены с белья, рекомендуется стирать его в горячей воде и гладить после стирки. Для детей и больных людей, при наличии дома домашних животных, сильных загрязнениях желательно использовать максимальную температуру, а также гладить белье после стирки. Впрочем, при покупке нового комплекта стоит изучить этикетку с инструкциями по стирке. Не забывайте и о том, что для атласа и шелка надо использовать деликатные средства и режимы стирки.Для детей, больных людей и людей с аллергическими реакциями также можно использовать гипоаллергенные порошки и кондиционеры для белья. Стирать следует также подушки и одеяла: ведь и они накапливают пот, пыль и бактерии. Чехлы для подушек и пододеяльники шьются из негерметичной ткани и не способны полностью защитить от загрязнений. Освежайте подушки и одеяла каждые 6 месяцев или по мере необходимости.Если вдруг у вас дома не работает стиральная машинка, или просто не любите стирать, постарайтесь соблюдать простые правила гигиены. Умываться или принимать душе перед сном. Обязательно заправлять постель на день, чтобы на нем не скапливалась пыль и шерсть домашних питомцев. А еще можно просто приобрести больше комплектов постельного белья, чтобы реже его стирать.