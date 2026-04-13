Пирамиды строили не рабы: 4 недостоверных эпизодов из истории, которые всё ещё считают правдой

Историю непрерывно изучают, чтобы заполнить белые пятна в прошлом человечества. Тем более, что до открытия очередного памятника или факта эти пробелы частенько заполняют домыслы и легенды. Вот только даже когда очередной исторический миф официальная наука наконец-то опровергает, в обществе его почему-то продолжают считать истинной в последней инстанции.
1. Все Кресты Виктории отлиты из русских пушек
Высшая британская военная награда появилась ещё в 1856 году, а присуждают их по сей день. Но многие думают, что каждая медаль Креста Виктории была отлита из бронзы, полученной после переплавки русских орудий, взятых как трофеи после взятия Севастополя. В реальности же это не совсем правда - согласно современным исследованиям, для всех наград, созданных после 1914 года, в качестве сырья использовалась бронза из трофейных китайских пушек, а от русских уже не осталось и следа.
2. В Средневековье вели национальные войны
По аналогии с более современными войнами, некоторые считают, что вооруженные конфликты Темных веков тоже представляли собой противостояние наций. Но присваивать тогдашним столкновениям такой статус неправильно, и всё потому, что на то время такого понятия как «национальная» фактически не существовала. Понятие идентичности по национальному признаку сформировалось в представлении людей в основном в период Нового времени, тогда как реальными причинами войн в Средние века были либо политические кризисы, религиозный фактор, желание территориальной экспансии со стороны монархов или банальная нажива.
3. Древнеегипетские пирамиды были построены рабами
Один из самых живучих мифов в массовой культуре, который непонятно, каким образом вообще зародился и столько существует, ведь он противоречит даже банальной логике. Пирамиды Гизы - это не просто очень масштабные даже для современных людей сооружения, но и настоящие инженерные шедевры с массой потайных ходов внутри и идеальной архитектуры снаружи. Малообразованные, измученные постоянным тяжким трудом рабы были просто не в состоянии выполнить такую задачу, как возвести что-то столь величественное. Историки давно утверждают, что ключевыми работниками на строительстве пирамид были квалифицированные специалисты, например, каменщики, и нанимали их десятками тысяч. Кроме того, современные открытия подтверждают, что для столь масштабного проекта привлекались и иностранные мастера.
4. Урон от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки был крупнейшим во Второй мировой войне
Фото ядерных грибов над Хиросимой и Нагасаки, 1945 год. /Фото: en.wikipedia.org
Масштабы единственных в истории уничтожений городов атомными бомбами кто-то считает, что разрушение Хиросимы и Нагасаки были самыми страшными по количеству унесённых жизней, в сравнении с бомбардировками неядерными снарядами. Но статистика - вещь упрямая, а она опровергает такие утверждения. Так, по информации редакции novate.ru, жертвами атаки на Хиросиму стали по разным оценкам от 90 до 146 тысяч человек, в Нагасаки — до 80 тысяч человек. Но при этом авиаудар по Токио 10 марта 1945 года унёс жизни более 90 тысяч человек, а по другим данным больше 100 тысяч. Вот и получается, что от одного массированного удара неядерными боеприпасами и ядерной бомбы страдает приблизительно одно количество людей в краткосрочной перспективе, равно как и разрушений инфраструктуры и зданий.
