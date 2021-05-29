Выбросить жалко, да и есть не хочется: что можно приготовить из подпорченных продуктов

Не всегда то, что выглядит не очень аппетитно и привлекательно – таковым является.

Поэтому, если вы увидели чёрные точки на бананах, а зелень внезапно стала вялой – не спешите всё это отправлять в мусорное ведро.

Как правило таким продуктам можно дать вторую жизнь, приготовив из них множество вкуснейших блюд.

1. Бананы

Потемневшие бананы.

Не стоит расстраиваться, если бананы слегка потемнели. Зачастую, такие изменения нисколько не влияют на вкус и качество продукта. Но если вы всё-таки сомневаетесь в его пригодности и боитесь съесть в таком виде, в каком он есть, то лучше всего использовать его для приготовления пирогов, кексов, смузи, десертов, мороженого и даже супов.

Рецепт: Банановый суп

Банановый суп.

Как бы забавно это не звучало, но суп бывает не только классическим, как зачастую мы привыкли, а и банановым.

Ингредиенты:

• Бананы – 3-4 шт;

• Чеснок – 5-6 зубчиков;

• Вода - 2,5-3 стакана;

• Лук репчатый маленький – 1 шт;

• Масло сливочное - 2 ст.л;

• Мука - 2 ст.л;

• Бульон в кубиках - 2 шт;

• Соль - по вкусу;

• Смесь молотых перцев - по вкусу;

• Петрушка свежая - 1 пучок среднего размера.

Суп из бананов.

Способ приготовления:

• Лук и чеснок измельчить;

• Бананы очистить;

• Нарезать произвольными кусочками;

• Масло растопить в глубокой сковороде и обжарить на нём лук, чеснок и бананы;

• Затем добавить муку, соль и перец;

• Помешивая, готовить 5-6 минут;

• Затем добавить воду;

• Уменьшить огонь;

• Накрыть крышкой и тушить 8-12 минут;

• После добавить кубик бульона и готовить ещё 5-6 минут;

• Готовый суп перелить в чашу блендера и слегка взбить;

• Получившуюся массу разлить по тарелкам;

• Посыпать мелко рубленной петрушкой;

• Подавать со сметаной или сливками, а также с гренками, свежим хлебом или сухариками.

2. Цитрусовые

Цитрусовые.

Если цитрусовые начали портиться, не спешите избавиться от них. По меньшей мере их можно использовать для лимонада, горячих напитков, для маринада и даже в качестве чистящего средства для гриля, раковины и мытья полов и окон.

3. Груши/яблоки

Груши и яблоки.

Также не стоит избавлять от слегка потемневших яблок и груш. Просто удалите тёмные пятна, а из оставшейся мякоти приготовьте пюре, или же шарлотку. А для тех, кто любит здоровые завтраки, то из яблок и груш можно сделать подсушенные в духовке слайсы, которыми можно дополнять любые каши, творог или же кефир.

4. Ягоды

Ягоды.

Принесли домой свежие ягоды, а через пару часов заметили, что они начали портиться? Не спешите огорчаться и избавляться от покупки. Попросту возьмите ягоды, промойте под холодной проточной водой, просушите и, рассыпав по контейнерам, отправьте в морозильную камеру. Так вы сможете в любое удобное для вас время варить компоты, готовить пироги и десерты.

5. Зелень

Зелень.

Как правило, свежая зелень в считанные дни становится далеко не свежей, поэтому большинство хозяек тут же спешат выбросить завядшую петрушку, укроп и прочую пряную траву. Но не стоит быть столь категоричными. Ведь зелень, потерявшую надлежащий вид, запросто можно измельчить и засушить, или же пойти более лёгким путём – и попросту заморозить. Поверьте, таким образом она прослужит вам всю зиму и её смело можно будет использовать как для первых блюд, так и для маринадов.

Рецепт: Паштет из зелени

Паштет из зелени.

Но если вы не хотите замораживать или сушить зелень, тогда попробуйте приготовить из неё очень вкусный паштет, который можно подавать в качестве холодной закуски вместо чипсов, сухариков и прочих магазинных вредностей.

Ингредиенты:

• Микс зелени - 1-2 крупных пучка;

• Сырки плавленные или творог - 2-3 шт (или 1 пачка творога);

• Чеснок - 6-8 зубчиков;

• Лук зелёный - 1 маленький пучок;

• Соль и перец - по вкусу.

Зелёный паштет.

Способ приготовления:

• Зелень хорошенько вымыть под холодной проточной водой;

• Просушить;

• Нарезать на части и пересыпать в чашу блендера;

• Лук зелёный вымыть;

• Просушить и нарезать на несколько частей;

• После также пересыпать в чашу блендера к зелени;

• Чеснок измельчить и добавить к зелени;

• Посолить, поперчить;

• Слегка перемешать и добавить натёртые на крупной тёрке сырки (или творог);

• Перебить всё до однородной массы;

• Получившуюся пасту переложить в банку;

• Накрыть крышкой и отправить в холодильник на 1,5-2 часа;

• Подавать на тостах, багете, хлебе, крокете или пресных вафлях.

6. Хлеб

Хлеб.

Многие хотя бы раз в своей жизни сталкивались с тем, что хлеб за пару дней зачерствел так, что и выкинуть жалко, и есть невозможно. И если вдруг вы в очередной раз столкнулись с такой проблемой, не спешите бить тревогу и пытаться накормить им голубей.

Фаршированный хлеб.

Лучше приготовьте из него фаршированные корзиночки, запечённые в духовке. Начинка может быть любой, главное проявить фантазию.

Ну или попросту сделайте пряные сухарики к супу.

7. Овощи

Овощи.

Обнаружили у себя в холодильнике вялую морковь, огурцы, перец или редис и не знаете, что с этим всем делать? Выход очень простой. Возьмите овощи, вымойте хорошенько холодной проточной водой (при необходимости удалите подпорченные места), затем нарежьте их равномерными кусочками. Переложите в глубокую кастрюлю, посолите, поперчите, добавьте пряных сушёных трав, залейте уксусом с разведённым сахаром и, накрыв крышкой, отправьте в холодильник на 10-12 часов. На следующий день вы получите вкуснейшие маринованные овощи, которые можно подавать с гарниром или добавлять в салат из свежих овощей.

8. Молоко

Молоко.

Прокисшее молоко также не стоит выливать в раковину. Как минимум из него можно приготовить ванильные блинчики или пышные оладушки, главное выбрать подходящий по вкусу рецепт.

9. Сметана

Сметана.

Завалялась в холодильнике сметана с истёкшим сроком годности? Не беда. Разумеется, есть её не стоит, а вот использовать для выпечки вполне себе разумно.

10. Сыр

Сыр.

Налёт и плесень на продуктах - первое, на что стоит обратить внимание и забить тревогу. Но только не в случае с некоторыми сортами сыра. Например, плесень или налёт на Пармезане и Чеддере не является опасными для здоровья человека, так как она не проникает внутрь. Поэтому всё, что вам нужно сделать, так это срезать малоприятный глазу кусочек, а весь оставшийся кусок с лёгкостью можете использовать для приготовления любых блюд или использовать для бутербродов, как для горячих, так и холодных.