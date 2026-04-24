Двигатель для «Копейки»: как в СССР создали мотор по всем статьям, превосходящий итальянский оригина

Двигатель, ставший легендой. /Фото: drive2.ru.
Автомобиль ВАЗ-2101 стал первым по-настоящему знаковым и всенародным автомобилем Советского Союза. Едва первая машина этой линейки сошла с конвейера, как советские автолюбители принялись разбирать «Копейку» подобно горячим пирожкам. И надо признать, что ключевой причиной такого успеха конечно же стал двигатель советско-итальянского автомобиля.
1. На пути к совершенству
Двигатель, ставший прототипом. /Фото: movisti.de.
Безусловно, созданный в тесном сотрудничестве со специалистами итальянской компании Fiat ВАЗ‑2101 стал наиболее знаковым творением советской автомобильной промышленности. Заложившим основы для дальнейшего развития отечественного производства на годы вперёд. При этом важнейшей страницей в истории появления «Копейки», конечно же, стала эпопея о создании двигателя. Первоначально предполагалось, что автомобиль будет ездить на итальянском двигателе. Однако, в дальнейшем заграничному мотору было решено отвести роль прототипа. Спустя некоторое время появился советский ВАЗ-2101, который не просто отличался от своего итальянского родича FIAT 124. Учитывая степень доработки, можно было со всей уверенностью сказать, что у советских и итальянских конструкторов получилось создать новую и во многом оригинальную силовую установку, превосходящую итальянского родича практически во всём и обставившуюся огромный потенциал для дальнейшей модернизации.
Мотор нуждался в доработке. /Фото: autopapa23.ru.
Чем советских конструкторов не устраивал мотор FIAT 124? Нет, сам по себе двигатель был вполне годным. Однако, был ряд принципиальных моментов, которые советским конструкторам всё-таки не нравились применительно к тому, что на дворе уже были 1960-е, а 124-й по-прежнему содержал ряд откровенно архаичных решений.сказывалось на закладке модернизационного потенциала установки. Оригинальный итальянский мотор имел рабочий объем в 1.2 литра, степень сжатия в 8.8, отдачу в 60 «лошадок» и момент в 87 Нм при 5 600 и 3 400 об/мин, соответственно. При этом итальянский мотор оснащался нижним распредвалом. Последнее вызывало у советских конструкторов больше всего негодования. Специалисты МЗМА были главными противниками итальянского мотора: настаивали на алюминиевом блоке, чугунных гильзах и верхневальной схеме.
Автомобиль понравился народу. /Фото: ratnik.tv.
Итальянцы были несогласны с таким виденьем перспективной установки. Справедливости ради, противников алюминиевого блока оказалось немало и среди советских специалистов. В итоге сводный творческий коллектив сошёлся в компромиссе: верхний распредвал и доработанный чугунный блок с дополнительными каналами для охлаждающей жидкости. Так, на свет появился 1.2-литровый ВАЗ‑2101, который при сопоставимой с FIAT 124 степенью сжатия выдавал на аналогичных оборотах уже 62 лошадиные силы и 89 Нм. Именно с этим двигателем в Советском Союзе начался выпуск «Копейки», ставшей в последствии легендарной машиной эпохи Застоя.
2. Успех, не заставивший себя ждать
Хвалили за невиданную динамику. /Фото: carsweek.ru.
Едва новый автомобиль пошёл в народ, как двигатель ВАЗ‑2101 тут же произвёл фурор среди отечественных автомобилистов. Водители отмечали стабильную работу, уверенный пуск, надёжный карбюратор и простоту обслуживания установки. Особенно советских автолюбителей порадовала простота регулировки системы зажигания и замены свечей. А ещё с нового двигателя совершенно ничего не капало и не подтекало. Наконец, ВАЗ‑2101 стал первым отечественным автомобилей, который сходил с конвейера с залитой охлаждающей жидкостью. Всё это проложило АвтоВАЗ дорожку к дальнейшему развитию линейки вширь и вглубь. Вскоре Волжский автозавод стал первым советским автомобильным предприятием, освоившим производство по-настоящему широкой палитры двигателей с разными спецификациями. Так, благодаря удачному прототипу, коллективному творчеству и упорству советских конструкторов появился, пожалуй, один из самых удачных отечественных автомобильных моторов.
Стал основой для двигателей нескольких линеек. /Фото: zr.ru.
Новые модели в линейке не заставили себя ждать. Спустя некоторое время завод представил 1.5-литровый двигатель ВАЗ‑2103 с отдачей, возросшей до 77 л.с. Мотор вышел в серию в 1972 году и сразу же собрал букет симпатий отечественных автомобилистов за невиданную ранее динамику. В момент времени «Жигули» с ВАЗ‑2103 стали самым быстрым крупносерийным автомобилем Советского Союза! Спустя ещё три года в свет вышел 1.3-литровый 69-сильный ВАЗ‑21011 новая установка снискала невероятную популярность в экспортных вариантах «Жигулей», куда требовался мотор «послабее» из-за специфики местных законодательств, экологических стандартов и системы налогового обложения. Наконец, при создании ВАЗ-2121 появился незабвенный 1.6-литровый ВАЗ‑2106, который на стендовых испытаниях продемонстрировал производительность в 84 л.с. Появившись в 1976 этот мотор на долгие годы стал любимчиком не только простых автомобилистов, но и спортсменов по обе стороны железного занавеса. Конечно, в дальнейшем советские автомобилисты ещё столкнуться с проблемами на двигателях «Жигулей». Однако, до этого злосчастного момента оставались ещё годы. Впрочем, даже это обстоятельство не способно изменить того факта, что именно советские конструкторы смогли создать моторы во всём превосходящие итальянский оригинал.
