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С нами не соскучишься!

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Шокирующая еда со всего мира

Покажем вам около десятка разных странных блюд со всех концов мира. И попросим прикинуть, какие из них вы согласились бы отведать.
Будет сложно!

Жареные-вареные куриные лапки из Азии.

Шокирующая еда со всего мира


Целиком зажаренная морская свинка с гарниром. Это из Южной Америки вкуснямба.

Шокирующая еда со всего мира

Итальянское народное блюдо – что-то вроде супчика с говяжьими кишками.

Шокирующая еда со всего мира

Гремучая змея из фритюрницы.

Шокирующая еда со всего мира

Лягушачьи лапки грилль. Их, кстати, едят не столько французы, сколько китайцы.

Шокирующая еда со всего мира

Улитки. Кстати, Беларусь тоннами экспортирует их во Францию!

Шокирующая еда со всего мира

Муктук, деликатес из Аляски. Куски сырого сала кита.

Шокирующая еда со всего мира

Летучие мыши. На фото сырые, а так их обычно жарят на палочке над открытым огнем. Вкуснямба из Азии/Австралии.

Шокирующая еда со всего мира

Жареные личинки. Их как семечки лопают во всем мире.

Шокирующая еда со всего мира

Ширако из Японии, десерт из молок, содержащих сперму трески.

Шокирующая еда со всего мира

Так что заказали бы из этого себе на обед?

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