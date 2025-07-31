





Заброшенную водонапорную башню XIX века превратили в роскошные апартаменты, пентхаус и кафе (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: theflighter.com.

Здание водонапорной башни было спроектировано архитектором В. К. де Вийсом в стиле амстердамской школы и построено Я. К. Рийком по заказу Утрехтского водного хозяйства (Утрехт, Голландия).

Вплоть до 1980-х годов 43,5 метровая башня с резервуаром объемом 1 тыс. кубометров воды использовалась по прямому назначению (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт).

В начале 2010-х водонапорную башню не раз «оккупировали» сквоттеры (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт).

Проект перепланировки Amsterdamsestraatweg Water Tower, разработанный специалистами архитектурной студии Zecc Architecten. | Фото: newatlas.com.

Обновления исторического памятника архитектуры заметны лишь по увеличению количества окон и их размера, а также по новой крыше (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: commons.wikimedia.org.

При создании нового пространства оставили много аутентичных элементов, которые напоминают об индустриальном прошлом архитектурного сооружения (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт).

В водонапорной башне помимо лестницы теперь имеется еще и лифт, который приведет в конкретную квартиру или таунхаус. | Фото: fineartamerica.com

Поэтажная планировка реконструированной Amsterdamsestraatweg Water Tower.

Лаундж-зона откуда стартует лифт и начинается лестница, которые приведут в пентхаус площадью 400 кв. метров (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: fineartamerica.com.

Металлическая обшивка резервуара, который превратили в роскошную жилую резиденцию, придает интерьеру особое очарование (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: fineartamerica.com

На пятом этаже нет окон, поэтому его легко можно превратить в домашний кинозал или особо интимную зону (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: newatlas.com.

Одна из гостевых спальных комнат, расположенных на шестом этаже (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: theflighter.com.

Главная спальня порадует простором, стильным интерьером и восхитительными видами из окна (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт).

Роскошная кухня находится на восьмом этаже обновленной башни (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: netherlands.postsen.com.

Зона столовой расположена у ленточных окон, подоконники которых также можно использовать с пользой (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт).

Чтобы получить массу впечатлений, лучше подниматься по лестнице, которая связывает все уровни 6-этажного пентхауса (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт).

Верхний уровень превращен в огромную гостиную, откуда открывается панорамный вид на город (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: newatlas.com.

Тот самый «Остров свободы», откуда можно увидеть панораму города, не вставая с дивана (Amsterdamsestraatweg Water Tower, Утрехт). | Фото: netherlands.postsen.com.