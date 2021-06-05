7 вещей в доме, которые наглядно демонстрируют недостатки хозяйки

1. Немытые окна

/ Фото: Vodakanazer.ru Немытые окна - признак тоски и одиночества./ Фото: Vodakanazer.ru

2. Беспорядок в шкафах

Беспорядок в шкафу характерен для людей с драматическим типом личности. / Фото: Zen.yandex.ru

3. Грязная посуда

Люди, которые оставляют грязную посуду, не думают о завтрашнем дне. / Фото: Fb.ru

4. Неопрятное пространство ванной комнаты

бардак в ванной комнате говорит о низкой самооценке. / Фото: Rekvartira.ru

5. Спрятанные под диван носки

Носки под диваном прячут бережливые люди. / Фото: fishki.net

6. Грязные плита и мойка

Грязная плита может быть признаком депрессии. / Фото: Planktons.ru

7. Захламленность

Беспорядок на балконе говорит о страхе перед переменами. / Фото: dekormyhome.ru