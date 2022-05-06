Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио: когда любовь длиннее жизни

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио. / Фото: allclip.net
Имя Мэрилин Монро знают во всём мире. И даже через полвека после смерти звезды поклонники несут цветы на её могилу. Но только один человек приходил к ней на могилу каждую неделю на протяжении 20 лет, чтобы оставить огромный букет роз. Это был знаменитый бейсболист Джо Ди Маджио. Он пережил свою непутёвую звёздную супругу на много лет, но его чувства остались такими же, как при первой встрече.
Первая встреча
Мэрилин Монро. / Фото: starwiki.org
Ди Маджио и Монро впервые встретились на «свидании в слепую» в 1952 году. Правда, раньше Джо увидел Мэрилин в компании других бейсболистов. На ней были откровенно короткие шорты и высокая шпилька. Актриса участвовала в фото съемке и была бесподобна - молодая, энергичная и обаятельная женщина, которая сводила с ума мужчин. Джо к тому времени уже оставил большой спорт. Он сделал прекрасную карьеру в команде New York Yankees, поэтому ему не составило труда найти выход на молодую актрису через своих знакомых. Самое удивительное то, что Мэрилин, которая была на тот момент уже знаменитой, согласилась на встречу с Ди Маджио, хотя он был, мягко говоря, не в ее вкусе.
Джо Ди Маджио. / Фото: fanparty.ru
Монро к этой встрече подтолкнуло любопытство. Она ожидала увидеть мускулистого парня не слишком умного, а он надеялся, что поведение Мэрилин - это показуха, и в частной беседе она станет более домашней и серьезной девушкой. Увы, в тот день оба обманулись.
На первое свидание Мэрилин опоздала на несколько часов, а в оправдание лишь улыбнулась. Джо, интеллигентный и образованный, пришел в строгом костюме. «Он не такой как другие, – говорила она о Ди Маджио. – С ним я становлюсь особенной». Джо не пытался затащить Мэрилин в постель на первом же свидании, как это делали другие и этим, скорее всего, и покорил актрису. Через некоторое время они стали встречаться. Репортеры узнали про роман достаточно быстро, ведь в то время бейсбол и кино были главными увлечениями американцев. Для поклонников Мэрилин и Джо стали золотой парой.
В отношениях
Счастливы вместе. / Фото: huffingtonpost.com
Джо ДиМаджио все чаще появлялся на съёмочных площадках, где снималась Мэрилин Монро. А Мэрилин старалась не пропускать ни одного бейсбольного матча, в котором участвовал Джо. Разница между парой была 12 лет. Ди Маджио был старше и мудрее, а Мэрилин влекло к таким мужчинам. Она всегда искала защиту и нашла ее в лице Джо. Спортсмен не оставлял надежд на то, что Монро остепенится, станет женой и домохозяйкой. Но прекрасно понимал, что его возлюбленная - необычная девушка, она кумир, ею восхищаются…
Прощание с карьерой бейсболиста. / Фото: listverse.com
Он готов был стерпеть все, однако если кто-то в его окружении заводил разговор о Мэрилин и ее сексуальности он сходил с ума от ревности. Каждый восторженный мужчина вызывал у него раздражение, а Мэрилин только улыбалась, она ничего не могла поделать с этим. Джо Ди Маджио мечтал обосноваться где-нибудь за городом и жить размеренной жизнью с Мэрилин. Но актриса только набирала обороты, и уходить из кино было не в ее планах.
Начало 50-х годов
По-настоящему можно видеть только сердцем. / Фото: moviesmug.com
Период 1950-х стал успешным для Мэрилин Монро, она снялась в нескольких комедиях, среди которых были «Как выйти замуж за миллионера» и «Джентльмены предпочитают блондинок». За ней окончательно закрепился статус секс символа американского кино. Карьера Джо Ди Маджио к тому времени закончилась. Ди Маджио был слишком внимательным и рассудительным, его волновали детали, однажды актриса подарила ему медальон с гравировкой «По-настоящему можно видеть только сердцем. Суть вещей незрима для глаз», Джо был очень возмущен. Мэрилин жила легко, она была падкой на деньги, любила есть в кровати, вытирая руки о простыни. Джо не переносил такого ее поведения, но по-прежнему надеялся, что она изменится.
Свадьба
Великолепная пара. / Фото: theredlist.com
Рождество пара встретила в доме родителей Джо, там они и объявили о намерении жениться.
Мэрилин Монро выходила замуж в костюме коричневого цвета, в руках она держала белые орхидеи.
Букет слишком быстро начал сохнуть, и тогда Мэрилин обратилась к мужу: «Обещай, когда я умру, приносить еженедельно на кладбище живые цветы». И он пообещал. Две недели они провели в Палм-Спрингс, Джо был самым счастливым мужчиной, на тот период Мэрилин была только его, рядом не было репортеров и поклонников. Но ситуация изменилась после совместной поездки в Японию.
Любовь, страсть, счастье... / Фото: summary.ask2.org
Как только пара вышла из самолёта, поклонники перекрыли дорогу супругам, пришлось выходить через отделение для багажа. Джо очень раздражало то, что поклонники Мэрилин нарушали их частную жизнь, в довесок к этому Монро пригласили выступить в Корею перед большим количеством солдат. После выступления Мэрилин была в восторге, а Ди Маджио в ярости, его ревность становилась все острее. В бешенство его приводили декольте и другие вещи, которые были нормальными для Мэрилин. Жизнь для супруга звезды становилась невыносимой.
Последняя капля. / Фото: thecount.com
Случай на съемках картины «Зуд седьмого года» стал последней каплей для Джо Ди Маджио. Он пришел на площадку в то время, когда снимали скандальную сцену - Мэрилин в белом платье, которое взлетает над решеткой вентиляции. Ди Маджио чуть не избил режиссера, требуя объяснений. Позже дома Мэрилин Монро ждал грандиозный скандал. После этого супруги разошлись по разным комнатам. Так они прожили 9 месяцев, а после этого подали на развод.
Монро и ее мужчины
5.08 1962. / Фото: fotosklad.org.ua
Через полтора года Монро вышла замуж за писателя Артура Миллера. Разговаривая однажды с Трумэном Капоте, актриса поведала ему: «Знаешь, вообще-то Джо то, что нужно. Если бы у нас была еще одна возможность, я ведь все еще люблю его. Он – реальный». Несмотря на это Мэрилин Монро все же вышла замуж за Миллера, за полтора года до ее смерти их брак потерпел крах. Ей оставалось жить несколько месяцев, в этот период они с Ди Маджио снова сблизились и хотели снова сыграть свадьбу. Была назначена дата - 8 августа 1962 года. Бракосочетание должно было пройти без шумихи. Шли приготовления, свадебное платье Мэрилин было почти готово. Но 5 августа Мэрилин Монро не стало.
Легенда бейсбола Джо Димаджио. / Фото: actorz.ru
Её возлюбленный больше не женился. Он пережил её на 20 лет, каждую неделю, как и обещал, приносил на её могилу живые цветы и любил только её до конца своих дней.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии