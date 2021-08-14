Что сделать с пионами в августе, чтобы зацвели большими шарами весной

Какого ухода требуют пионы в августе? Рассказываем, что сделать, чтобы на следующий год «цветочная принцесса» принесла тебе еще больше радости своими очаровательными, роскошными и пьянящими цветами.





ПИОНЫ В АВГУСТЕ

ОБРЕЗКА И ДЕЛЕНИЕ СТАРЫХ КУСТОВ

КАК РАССАДИТЬ ДЕЛЕНКИ

Если роза — признанная королева цветов, то пион определенно принцесса. И кто из них прекраснее и благороднее — еще можно поспорить.Китайские садовники увлеклись разведением пионов еще в период правления династии Цинь, более 2000 лет назад. В Европе же эти цветы появились в XVIII веке и сразу влюбили в себя венценосных особ.Не зря ими украшали дворцы, их изображали на картинах, разводили в самых изысканных дворянских усадьбах.В первой половине августа у пионов формируются почки будущего года. А с конца месяца и до середины сентября наступает самый благоприятный период для их обрезки и деления.Деление позволяет увеличить количество кустов на участке, омолодить старые растения, не допустить того, чтобы цветки стали бледнее и меньше. Травянистым разновидностям такая процедура предписана раз в 4–5 лет, а древовидным в возрасте 5–6 лет.Для начала вооружись секатором и обрежь стебли на уровне трети от их высоты. Свяжи их веревкой, чтобы не сломать во время деления.Обкопай куст на расстоянии 25 см от центра. Аккуратно извлеки из грунта. Следи, чтобы не повредить корни. Стряхни землю и смой ее остатки под струей воды.Удали все подозрительные, больные, подгнившие части. Разрежь корневище на фрагменты с 3–5 почками и несколькими корнями длиной 10–20 см. Помести их на полчаса в слабый раствор марганцовки, затем просуши и присыпь древесным пеплом.Выбери участок, где солнце будет светить не меньше 4–5 часов в сутки. Посадочные ямки 50х70 см в идеале нужно выкопать и наполнить плодородной почвой за пару недель. Тогда грунт успеет осесть и растению проще будет прижиться.Помести подготовленную часть корневища в ямку так, чтобы верхняя почка на корневой шейке была на 3–5 см ниже уровня земли. Обильно полей растение, а перед морозами замульчируй торфом. Ранней весной сними мульчу, чтобы корни пиона не выпрели.AdsЧтобы молодые кусты быстрее нарастили корневую систему, в первый год не давай им цвести, отщипывая все бутоны. Тогда уже на 3 год твои пионы вознаградят тебя за труды большими шарами пышных цветов.