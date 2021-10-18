Не живописью единой: Печки-лавочки от Врубеля, чайник от Малевича, украшения от Дали

Не одна только живопись: Печки-лавочки от Врубеля, чайник и граффити от Малевича, ювелирные украшения от Дали....

«Одеть картину» или Рама от художника

Портрет неизвестной (в авторской раме) Иван Кузьмич Макаров 1860

В мастерской художника (в авторской раме) Константин Егорович Маковский 1881

В. Верещагин. Старуха нищенка 96 лет, 1889 г. Авторская рама

В. Верещагин. «Японский нищий», авторская рама 1903 г.

В. Верещагин. Японка. Авторская рама. 1900-е годы (ГРМ, Санкт-Петербург)

Торжественное заседание Государственного совета, Репин, 1903

Акварель «Мальчик в костюме боярина» Е.Бём в авторской раме. Собрание ГРМ

В. Кандинский. «День всех святых» 1911 г. Холст, масло. Авторская рама . Городская галерея Ленбаххауз, Мюнхен

Рафаэль. Мадонна Конестабиле (с обрамлением). 1502-1504

Стеклянная посуда от художницы Бём

Елизавета Бем (1843-1914)

Набор для вина. Автор Е.М. Бём. Кон. XIX в.

Набор для вина. Автор Е.М. Бём. Штоф

Ковшик с орнаментом в русском стиле. Автор Е.М. Бём

«Фарфоровое искусство» Франсуа Буше

Портрет Франсуа Буше (1703-1770)

1.Аполлон и пастушка из Иссы. 2.Брак Амура и Психеи

1.Гении искусств. 2.Вакханки

Буше. Фарфоровый сервиз

Печки-лавочки от Врубеля

Фрагмент знаменитой врубелевской скамейки из майолики. Абрамцево

Печные изразцы Врубеля

Камин Врубеля «Встреча Вольги и Микулы Селяниновича»

Керамика Врубеля для украшения фасадов зданий

Керамическое панно «Принцесса Грёза», гостиница «Метрополь»

Панно из керамики на фасаде дома в Лебяжьем переулке

Город Витебск - мировая столица супрематизма

Принцип росписи стены, плоскости или всей комнаты, или целой квартиры по системе супрематизма (Смерть обоям)

Казимир Северинович Малевич 1920

Граффити в Витебске

Супрематический трамвай

Подобные трамваи ходили по улицам Витебска с 1920 по 1926 год.

Супрематический чайник Казимира Малевича

Получашка

Мебельные и ювелирные фантазии Дали

Диван в форме губ. 1974 год