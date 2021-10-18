Не живописью единой: Печки-лавочки от Врубеля, чайник от Малевича, украшения от Дали

Не одна только живопись: Печки-лавочки от Врубеля, чайник и граффити от Малевича, ювелирные украшения от Дали....
Творческое поле деятельности художников зачастую не ограничивается лишь рамками холста, и они пробуют свои силы в иных, отличных от живописи, сферах, в частности, в дизайне. Познакомимся с некоторыми весьма интересными работами знаменитых живописцев в этой области.
«Одеть картину» или Рама от художника
Очень часто сами художники выступают дизайнерами при создании «правильного» обрамленияя своих живописных работ, ведь неудачно подобранная рама может так легко испортить впечатление от картины. Многие художники сами лично создавали для своих полотен эскизы рам.
Портрет неизвестной (в авторской раме) Иван Кузьмич Макаров 1860
В мастерской художника (в авторской раме) Константин Егорович Маковский 1881
Занятная сценка - малыш украдкой забирает яблоко из приготовленного художником для работы натюрморта.
Из русских живописцев особенно тщательно к подбору рам подходили Василий Верещагин и Илья Репин.
Верещагин почти все рамы для своих картин придумывал сам и заказывал по собственным рисункам, а Репин в основном с особой тщательностью подбирал их в мастерских.
Массивные, богато декорированные золоченые рамы, обрамляющие картины Верещагина, действительно впечатляют!
В. Верещагин. Старуха нищенка 96 лет, 1889 г. Авторская рама
В. Верещагин. «Японский нищий», авторская рама 1903 г.
В. Верещагин. Японка. Авторская рама. 1900-е годы (ГРМ, Санкт-Петербург)
Рама, специально изготовленная для этого грандиозного полотна, написанного И. Репиным, является шедевром сама по себе. Ее украшают золоченый орнамент и гербы всех волостей, направивших своих представителей для чествования императора. Речь, произнесенная императором, также записана на специальной вставке, размещенной на раме.
Торжественное заседание Государственного совета, Репин, 1903
Весьма оригинальные рамы изготавливала для своих картин и художница Елизавета Бём, использующая при этом самые разные и материалы (кожу, бархат) и техники – резьбу по дереву, роспись красками, золочение, чеканку, гравировку.
Акварель «Мальчик в костюме боярина» Е.Бём в авторской раме. Собрание ГРМ
В. Кандинский. «День всех святых» 1911 г. Холст, масло. Авторская рама . Городская галерея Ленбаххауз, Мюнхен
Однако, доля авторского участия в создании рам не всегда известна, особенно если речь идет о старинных картинах. Некоторые из них имеют настолько великолепные рамы, что их создателями предположительно считают самих живописцев. Это относится, в частности, к картине Рафаэля «Мадонна Конестабиле» в роскошном обрамлении, хранящейся в Эрмитаже. Позолоченная рама необыкновенно удачно подошла к картине, образовав с ней единое целое.
Рафаэль. Мадонна Конестабиле (с обрамлением). 1502-1504
Стеклянная посуда от художницы Бём
Елизавета Бем (1843-1914)
В 1893 году, съездив в Орловскую губернию к брату, который руководил там хрустальным заводом, Бём всерьез увлеклась стеклянной посудой. До этого стекло в основном производили для практических целей, а Елизавета Бём решила освоить технику росписи по стеклу, чего в то время практически никто из профессиональных художников не делал. Вскоре работы Елизаветы Меркурьевны со стеклом заслужили международное признание, получив в начале XX века медали на европейских выставках в Париже, Мюнхене , Милане .
Набор для вина. Автор Е.М. Бём. Кон. XIX в.
Набор для вина. Автор Е.М. Бём. Штоф
На самом деле из этих стаканов много не выпьешь – они на 2/3 своего объема уже заполнены стеклянной массой. Все стаканы снабжены шутливыми надписями.
Ковшик с орнаментом в русском стиле. Автор Е.М. Бём
«Фарфоровое искусство» Франсуа Буше
Портрет Франсуа Буше (1703-1770)
Франсуа Буше был художником при дворе Людовика XV и оставил богатое живописное наследие. Его картины хранятся во многих музеях мира.
1.Аполлон и пастушка из Иссы. 2.Брак Амура и Психеи
1.Гении искусств. 2.Вакханки
Но помимо этого, он оказал большое влияние на развитие "фарфорового искусства" Франции. По инициативе любовницы короля мадам де Помпадур Буше был привлечен для работы на фарфоровой мануфактуре в Севре и за десять лет работы создал огромное количество интереснейших эскизов для фарфоровых сервизов и статуэток.
Буше. Фарфоровый сервиз
Печки-лавочки от Врубеля
В усадьбах Талашкино и Абрамцево царил творческий дух. Приезжавшие художники зачастую не только писали здесь свои картины, но и с большим увлечением занимались украшением самих помещений и окружающей территории. Именно здесь в небольшой мастерской Михаил Врубель и начал осваивать работу с майоликой. Глазурью он покрывал не только статуэтки, но и более крупные предметы.
Фрагмент знаменитой врубелевской скамейки из майолики. Абрамцево
Печные изразцы Врубеля
Одной из самых известных его работ с майоликой стал великолепный камин, созданный по мотивам русских былин - «Встреча Вольги и Микулы Селяниновича», отмеченный на парижской выставке 1900 года золотой медалью.
Камин Врубеля «Встреча Вольги и Микулы Селяниновича»
Керамика Врубеля для украшения фасадов зданий
Самое известное панно Врубеля под названием «Принцесса Грёза» служит украшением фасада гостиницы «Метрополь».
Керамическое панно «Принцесса Грёза», гостиница «Метрополь»
А другой красочный шедевр, над которым Врубель работал вместе с Васнецовым, можно увидеть в Лебяжьем переулке на фасаде одного из домов.
Панно из керамики на фасаде дома в Лебяжьем переулке
Город Витебск - мировая столица супрематизма
В 20-е годы Малевич с женой были вынуждены перебраться в Витебск. Здесь неугомонный Малевич занялся активным продвижением нового направления в живописи, родоначальником которого был он, - супрематизма. Жизнь в небольшом провинциальном городке закипела, и вскоре Витебск превратился в мировую столицу не очень понятного супрематизма, в основе которого лежали главенство цвета и беспредметность.
На фасадах городских зданий Витебска появились красочные супрематические панно, по городу людей развозили супрематические трамваи. Для витебских пролетариев выпускали ткани и посуду тоже в духе супрематизма.
Принцип росписи стены, плоскости или всей комнаты, или целой квартиры по системе супрематизма (Смерть обоям)
Казимир Северинович Малевич 1920
Казимир Северинович Малевич 1920
Граффити в Витебске
Супрематический трамвай
Подобные трамваи ходили по улицам Витебска с 1920 по 1926 год.
Супрематический чайник Казимира Малевича
Получашка
Мебельные и ювелирные фантазии Дали
С развитием современного искусства многие художники начинают довольно смело работать с дизайном. Нельзя не отметить удивительные образцы мебели, созданные эпатажным художником Сальвадором Дали, в частности, его диван ярко-красного цвета, выполненный в форме губ. Cо слов самого Дали, форма этого дивана повторяет форму губ актрисы Мэй Уэст, женщины-скандал, которую Дали называл «выдающимся эротическим памятником нашей эпохи».
Диван в форме губ. 1974 год
Проектировал великий испанец и ювелирные украшения. Они у него тоже имеют необычную форму и выглядят весьма вызывающе, а иногда даже пугают.
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