Как открыть банку с винтовой крышкой не прилагая усилий

Процесс закатки банок винтовыми крышками осуществляется по упрощенной схеме / Фото: zip-perm.com

Однако к плюсам прилагается большой минус – открыть такую крышку бывает слишком сложно / Фото: retete-usoare.info

Чтобы открыть такую крышку, некоторые держат банку под горячей водой или пытаются ножом ее поддеть / Фото: eco-kotly.ru







В результате таких действий банка может треснуть и поранить руку / Фото: help-me.pp.ua

Процедура вскрытия максимально проста: одной рукой банку необходимо взять за ее дно, а кулаком второй легонько ударить по крышке сверху / Фото: pixabay.com