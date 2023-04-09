Как открыть банку с винтовой крышкой не прилагая усилий

Во время консервации очень много современных хозяек используют не закаточную машинку со стандартными крышками, а модные в последние годы банки с закручивающимися крышками. Это надежно, да и сам процесс закатки осуществляется по упрощенной схеме.
Процесс закатки банок винтовыми крышками осуществляется по упрощенной схеме / Фото: zip-perm.com
Однако к плюсам прилагается большой минус – открыть такую крышку бывает слишком сложно / Фото: retete-usoare.info
Однако к плюсам прилагается большой минус – открыть такую крышку бывает слишком сложно. В процессе консервации внутри банки появляется вакуум, который и не дает впоследствии без применения серьезной физической силы открыть крышку.
Чтобы открыть такую крышку, некоторые держат банку под горячей водой или пытаются ножом ее поддеть / Фото: eco-kotly.ru
Естественно, наш народ легких путей не ищет. Немало людей, чтобы впустить воздух в банку и легко открутить крышку винтового типа, берут нож и вставляют его под эту самую крышку, слегка его проворачивая.
В результате таких действий банка может треснуть и поранить руку / Фото: help-me.pp.ua
Это срабатывает, только делать так небезопасно. Во-первых, нож может сорваться и поранить руку. Во-вторых, банка может лопнуть и опять-таки травмировать открывающего. В-третьих, осколки стекла могут попасть в содержимое банки и тогда продукт будет испорчен.
Процедура вскрытия максимально проста: одной рукой банку необходимо взять за ее дно, а кулаком второй легонько ударить по крышке сверху / Фото: pixabay.com
Есть более простой, удобный, а главное безопасный способ. Одной рукой банку необходимо взять за ее дно, а кулаком второй легонько ударить по крышке сверху. Таким образом, внутрь заходит воздух и крышка без проблем откручивается.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии