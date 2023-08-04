С нами не соскучишься!

8 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    России запад не указка! То что жрут там, это по большей части от нищеты. Можно подумать диетологи в СССР были тупее з...Отголоски советск...
  • ММ
    Заметьте, КРОКОДИЛА, а не женщину. Не увлекайтесь крокодилами!«Красота не требу...
  • Леонид Попивняк
    к своему счастью даже понятия не имею кто это чмо...))))))Как знаменитый шо...

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Взрослые заняты своим взрослыми делами, и дела эти далеко не всегда хорошие и правильные — политика, войны, холодные войны. Но, какие бы смутные времена ни царили на земле, рядом всегда живет своей жизнью прекрасная, свободная, золотая и смешливая страна детства.

25 исторических кадров, которые полны детской искренности, веселья и счастья. Даже забываешь, в какие сложные времена многие из них были сняты.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Австралийский мальчик радуется новым ботинкам во время Второй мировой войны.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Счастливая французская девочка и ее кот, 1959 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Веселый дуэт.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Лучшие друзья.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Девочка обливается водой, 1949 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Малышка «читает» журнал, Чикаго, 1947 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Маленькая Мэрилин, Париж, 1975 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Девочка танцует перед плюшевым мишкой, Париж, 1961 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Самодельные качели после Сталинградской битвы, весна 1943 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Маленький музыкант, 1920-е.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Дети на кукольном спектакле в Париже, 1963 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Белеет парус одинокий, Тулон, Франция, 1949 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Мальчик и его лучший друг.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Малыш со своим медвежонком на разрушенной улице Лондона, 1945 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Игры во дворе, 1948 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Терапия уточками, 1956 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Девочка с куклой сидит около своего разрушенного после бомбежки дома, 1940 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Винни-Пух и Кристофер Робин.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Две девочки на импровизированных качелях, Манчестер, Англия, 1965 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Велосипедисты в Копенгагене, Дания, 1910 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Японская девочка, 1958 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Испытание зонтика, 1963 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

«Подожди меня, папа!», Нью-Уэстминстер, Канада, 1940 г.

Дети остаются детьми даже в самые сложные времена

Сама нежность, 1950 г.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх