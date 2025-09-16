Почему морской космический флот СССР, бывший гордостью страны, отправили в утиль и до сих пор не воз

Самый необычный советский флот. /Фото: vestidosaaf.ru

Результаты полёта первого искусственного спутника Земли показали необходимость создания космического флота. /Фото: argyn.kz

Появление кораблей МКФ позволило максимально контролировать весь полёт. /Фото: niskgd.ru

«Долинск» - одно из первых судов МКФ СССР. /Фото: wikipedia.org

Заход столь необычных судов в порты всегда был источником интереса и внимания. /Фото: agitpro.su

Оборудование на корабле «Космонавт Владимир Комаров». /Фото: topwar.ru

Морской космический флот СССР развивался и увеличивался. /Фото: bolshoyvopros.ru

Флагман морского космического флота СССР. /Фото: naukatehnika.com

Уникальное оборудование позволяло судам МКФ СССР успешно проводить управление полётами в космосе. /Фото: epizodyspace.ru

Основные районы работы судов морского космического флота СССР. /Фото: niskgd.ru

Работа в лабораториях была изнурительной - экипажу требовался отдых. /Фото: maritimeforum.net, naukatehnika.com

НИС «Космонавт Юрий Гагарин» и «Академик Сергей Королёв» во время разбора на металлолом в Индии. /Фото: pikabu.ru

Судно «Космонавт Виктор Пацаев» - всё, что осталось от некогда мощнейшего космического флота. /Фото: wikipedia.org

Кто знает, возможно, МКФ возродится и станет гордостью России. /Фото: yaplakal.com