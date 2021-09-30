Toyota Mega Cruiser - супернадежный внедорожник, на который оборачиваются даже владельцы «Геликов»

Большой японский внедорожник.
В Японии делают много интересных автомобилей. Среди них попадаются действительно исключительные и весьма занимательные образцы, такие как Toyota Mega Cruiser. Одного взгляда на этот крутой внедорожник достаточно для того, чтобы окрестить его японским «Хаммером». Примечательно, что эта машина также создавалась для нужд военных и полиции.
Выглядит очень сурово.
Сверхпрочный и сверхпроходимый четырехдверный внедорожник Toyota Mega Cruiser собирался поштучно в период с 1995 по 2002 год, однако так и не был запущен в серийное производство. Это простое обстоятельство объясняет их редкость. Всего было создано от 140 до 150 таких автомобилей. Предназначался такой «Хаммер» исключительно для внутреннего рынка Японии. Использовалась машина силовыми структурами: полицией, пожарной службой, частями самообороны страны. Впрочем, в частные руки Toyota Mega Cruiser все-таки попадал. По информации сайта Novate.ru, некоторое количество машин продали состоятельным клиентам из США, ЮАР, Франции, Германии, Италии и России. Есть такие автомобили даже в Украине и Казахстане.
Машина крута, тут ничего не скажешь.
По своим габаритам внедорожник сопоставим с отечественным ГАЗ-66, правда, у «японца» колесная база длиннее на 10 сантиметров. В качестве основы для автомобиля лонжеронная рама лестничного типа, центральная часть которой была смещена вверх. В движение автомобиль приводится турбированным двигателем 15B-FTE объемом 4.1 литра и мощностью 170 лошадиных сил. Работает он вкупе с автоматической 4-ступенчатой коробкой передач от Toyota Land Cruiser 80 и раздаткой Full Time 4WD. Межосевой дифференциал имеет функцию принудительной блокировки.
Военный аналог.
Гражданские версии этого крутого внедорожника отличались не только внешним видом, но и комплектацией. Такие модели Toyota Mega Cruiser получали двухзонный кондиционер и электростеклоподъёмники, была в машине и аудиосистема. Любопытно, что японский «Хаммер» построили на одном шасси с многоцелевым армейским транспортером Toyota HMV JGSDF Koukidousha, который был принят на вооружение в 1993 году. И хотя этот автомобиль куда менее известен в мире, его распространение значительно выше, чем у Mega Cruiser.
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