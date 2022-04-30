10 самых экстремальных диет, испытывать которые на себе не рекомендуется

Самые экстремальные диеты.
Люди садятся на диеты по самым разным причитан: кто-то для того, чтобы похудеть, кто-то - чтобы поправить здоровье, а кто-то по идеологическим или религиозным соображениям. Да и диеты бывают самым разнообразными. В этом обзоре собрано 10 самых экстремальных диет, одни из которых кажутся, как минимум странными, тогда как другие - откровенно сумасшедшими. Повторять подобные эксперименты над собой ни в коем случае не рекомендуется.
1. Без пищи и воды с 1940 года
Индийский садху Прахлад Джани.
Прахлад Джани - индийский садху, который утверждает, что живет без пищи и воды в течение более 70 лет. Он говорит, что его поддерживает индуистская богиня Амба, которая «подает жидкий хлеб насущный прямо в его горло». Прахлада Джани неоднократно исследовали на протяжении многих лет, в том числе в течение десяти дней в 2003 году и в течение 15 дней в 2010 году. При этом он находился под непрерывным наблюдением.
2. Шесть с половиной лет ничего, кроме фруктового сока и кофе
Доктор Майкл Вернер - самый известный бретарианец.
Доктор Майкл Вернер из северной Германии является одним из самых известных бретарианцев. Он утверждает, что в течение 6 с половиной лет каждый день питается исключительно 4 чашками кофе и 2 стаканами фруктового сока (плюс иногда пропускает бокал вина). Он даже опубликовал книгу под названием «Жизнь от света» и считает, что бретарианство вполне возможно при «правильном настрое».
3. Питание только пивом в течение 46 дней
Де-Мойна Джей Уилсон – пивовар-любитель и ярый поклонник пива.
Житель американского Де-Мойна Джей Уилсон – пивовар-любитель, который также является верующим христианином. Он решил объединить свои страсти и подражать традиции баварских монахов - не пить ничего, кроме пива и воды между Пепельной средой и Пасхой, в общей сложности в течение 46 дней. Во время своей необычной диеты он выпивал 4-5 бутылок пива в день.
4. Питание в Starbucks в течение одного года
"Starbucks
Прекрасное создание (да, это ее настоящее имя) решила не есть ничего, кроме меню Starbucks в течение одного года. Мало того, что ей не хватало питательных веществ, так это еще и обходилось очень дорого (женщина тратила около $ 500- $ 600 в месяц). После того, как прошел год, первое, что она съела, это были… рыба и картошка фри из другой закусочной в Сиэтле.
5. Только картофель в течение 2 месяцев
Крис Войт - фанат картофеля.
У Криса Войта есть повод любить картофель - он глава комиссии штата Вашингтон по картофелю. Когда Министерство сельского хозяйства США запретило людям использовать продовольственные талоны на белый картофель, он устроил протест, употребляя в пищу только картофель в течение 60 дней. За это время он съедал 20 картофелин в день и потерял 12 килограммов. В картофеле полно белка, но он немного токсичен, а также в картошке не хватает витаминов и кальция.
6. Диета из сырных пицц
Только пиццы!
Дэн Янсен из штата Мэриленд хотел стать вегетарианцем, но при этом просто ненавидел овощи. В итоге он решил есть только пиццу с сыром. Дэн якобы придерживается этой диеты в течение 25 лет, изредка позволяя себе миску каши. У американца диабет, но его уровень холестерина полностью в норме, а также он довольно худой и энергичный.
7. Рамен в течение 13 лет
13 лет только на японском фастфуде.
Джорджи Ридмэн с острова Уайт впервые обнаружила свою любовь к рамэну (японский фастфуд из пшеничной лапши быстрого приготовления) еще в 5 лет. На самом деле, это единственная еда , которую она любит. Именно поэтому она питается только лапшой в течение 13 лет, съедая по 50 км лапши за год. Но при росте в 160 см, девушка весит всего 44 кг и врачи говорят, что она недоедает, а здоровье у нее 80-летнего человека.
8. Куриные наггетсы в течение 15 лет
15 только наггетсы!
Другой британский подросток, которая выросла на нездоровом питании, Стейси Ирвин не ела почти ничего, кроме куриных наггетсов каждый день с тех пор, как ей исполнилось 2 года. Иногда она также употребляет картофель фри или чипсы и напрочь отказывается есть что-либо еще. После того, как она упала в обморок на работе, врачи сказали ей, что Стейси умрет, если не изменит диету.
9. Бананы в течение 12 дней
Баноновая диета.
Диетолог Юла Тарбат как-то просидела 12 дней на «островной диете», состоящей только из бананов и воды. В итоге Юла заявила, что после этого она почувствовала необычайную ясность ума, ее кожа стала мягкой и блестящей, а также она смогла пробежать марафон 22 км. Бананы содержат калий, имеют мало калорий и много клетчатки. Врачи предупреждают, что если съесть несколько десятков бананов за двое суток, это может вызвать остановку сердца.
10. Soylent
Soylent - диета от программиста.
В 2013 году инженер - программист Роб Райнхарт решил провести эксперимент и создать простую порошкообразную пищу, которая была бы недорогой, но содержала все необходимые для здоровья питательные ингредиенты. Он назвал свой продукт Soylent и провел на диете, состоящей исключительно из него, 30 дней. Посредством Kickstarter, где он собрал $ 3 млн и последующего привлечения венчурного капитала в размере $ 20 млн Райнхарт вывел Soylent на рынок в США и Канаде. В настоящее время многие люди прошли 30-дневный курс, питаясь только Soylent. Они действительно наращивали мышцы и теряли вес, но при этом был один побочный эффект – невероятно вонючий метеоризм.
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