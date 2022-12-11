Динго: собака, ставшая причиной экологической катастрофы на целом континенте

Первым спутником человека стал волк. Впервые одомашнены волки и шакалы, из которых в последствии и получились современные собаки, были где-то в Южной Азии в период с 13 по 11 тысячелетие до нашей эры. С тех самых пор собака покорно плетётся за «гомо сапиенс». Человек, проявляющий жестокость к собаке или бросающий существо на произвол судьбы, достоин порицания. При этом история знает случаи, когда лишившаяся дома собака едва не стала причиной экологической катастрофы.
Собака не друг человека. /Фото: animaljournal.ru.
Каждый знает о том, что дикая собака динго живет в Австралии. На самом деле это не совсем так. Вторично одичавшие собаки живут или во всяком случае проживали во многих уголках планеты. По большей части во все той же Южной Азии, где когда-то впервые и были одомашнены предки современных «пёселей». Останки динго, например, археологи находят на территории Вьетнама, Южного Китая, вполне себе живые разновидности динго встречаются в лесах Новой Гвинеи. Первоначально считалось, что динго повторно одичали в Австралии. Однако, самые старые окаменелости хищника, найденные на континенте, датируются 3 450 годами. При этом останки динго, найденные во Вьетнаме, имеют древность в 5 500 лет.
Песикам и без человека хорошо. /Фото: wikimedia.org.
Скорее всего собака была завезена в Австралию первыми переселенцами из числа охотников и собирателей где-то между 12 и 5 тысячами лет тому назад. Там собака неизбежно оказывалась в дикой природе по самым разными причинам. Богатая и слабозаселенная человеком Австралия в те древние времена стала идеальной средой для того, чтобы в потомках волков и шакалов заговорил утробный голос древнего неистового хищника. Осложнялась для местной фауны ситуация еще и тем, что помимо динго там не оказалось достаточно эффективных хищников-конкурентов. В итоге повторно одичавшая собака фактически стала причиной экологической катастрофы, полностью уничтожив несколько видов австралийских сумчатых. Ряд более мелких местных хищников, например, сумчатые волки, так же был вытеснен динго.
Скушать можно все. /Фото: obshe.net.
Сегодня динго занимают чрезвычайно важное место в экосистеме Австралии. Они препятствуют исчезновению ряда представителей аборигенной флоры и фауны. Кроме того, дикая собака регулирует популяцию кроликов, привезенных в Австралию человеком. Помогает собака регулировать популяцию и других травоядных, заняв экологическую нишу уже упомянутого ранее сумчатого волка. В XIX веке люди массово уничтожали динго, так как они стали наносить большой вред сельскому хозяйству, в первую очередь овцеводству. Активность дикого пса даже стала причиной строительства «собачьего забора» в 1880-е годы вокруг сельскохозяйственных регионов. Ограда функционирует до сих пор. Ее обслуживание обходится бюджету Австралии в 15 млн австралийских долларов в год.
Нормальная такая собака. /Фото: keywordbasket.com.
Часто можно слышать о том, что динго чрезвычайно опасны для человека, так как совершенно его не боятся. В действительности это не совсем так. Поведение собаки слабо отличается от поведения любого другого дикого хищника. Несмотря на название и внешний вид, собаки динго уже давно превратились диких зверей. Случаи нападения на человека достаточно редки и несильно отличаются от статистики нападения волков. Некоторые люди даже приручают динго и заводят их в качестве питомцев, однако в ряде стран мира заводить динго запрещено законодательно. В Азии дикие собаки нередко становятся объектом охоты и употребляются местными жителями в пищу.
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