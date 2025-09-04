5 кухонных вещей, которые мы чаще всего храним неправильно

Кухня - это место, где всё должно быть исключительно полезным, безопасным и здоровым. Данный материал расскажет о пяти предметах, которые в каждой кухне вполне себе могут храниться с серьёзными нарушениями принципов основ безопасной жизнедеятельности.
1. Крупы и мука в бумажных пакетах
Хранить крупы без контейнеров не так сложно. У нас у всех есть пластиковые зажимы для пакетов, упаковка с зип-локом или клейкой лентой — много всего. Однако продукты в открытых пачках все-таки создают беспорядок. Из-за разных размеров их сложно аккуратно разместить. Башня из набитых кульков постоянно падает. Сложенные в ряд они выглядят безобразно. Да и смотрится эта разномастная груда пластика неэстетично. Лучшим решением станут металлические или стеклянные контейнеры в едином стиле. Их легко двигать, ставить друг на друга и можно красиво разместить на открытых полках.
Важно! Из-за обилия конденсата в кухне бумажные апкеты рано или поздно начнут слегка подгнивать, тем самым превратив крупы в желанный домик для некоторых форм жизни, которые, как известно, заводятся в той же муке ниоткуда (из личинок).
2. Полотенца на столешницах и других горизонтальных поверхностях кухонных секций
Убийца уюта и гнездилище бактерий.
Бомба замедленного действия - пара безобидных кухонных полотенец без места. Их можно найти на рабочей столешнице, на спинках стульев, «аккуратно» сложенными на тостере или мультиварке. В любом случае не испортить общую картину им не удается. А ведь есть простые пути решения вопроса: магнитные органайзеры на холодильник, вешалки на внутреннюю сторону дверцы шкафа, специальные ящики в кухонном гарнитуре.
3. Ножи, валяющиеся в общем лотке или стоящие в общем стакане
Вот как выглядит правильное решение для ножей.
А вот в случае с ножами мы рискуем не только устроить на кухне беспорядок, но и испортить сами инструменты. От совместного хранения они быстро тупятся и портятся. Тут нам на помощь приходят разнообразные органайзеры. Самые эстетичные (хоть и спорные по безопасности) - магнитные ленты, закрепленные на стене. Не менее интересные — горизонтальные и вертикальные подставки-ёжики, где ножи защищены от прикосновения друг к другу.
4. Противни стопкой в отсеке духовки
Правильное решение для противней.
Раздражает, что, прежде чем использовать духовку, ее нужно освободить от кучи поддонов и противней? Желание одно: захлопнуть духовой шкаф поскорее! Но мы советуем остановиться. Устроить поудобнее ваши принадлежности для выпечки очень просто. Отведите для поддонов вертикальную полку с несколькими отсеками и рассортируйте все по размерам. Больше кулинария не вызовет раздражение. Нет вертикальной полки? Берем держатель для крышек и храним их вертикально в ящиках.
5. Фужеры вперемешку с чашками
Правильное решение для бокалов.
Пожалуй, самая незаметная и самая нелепая ошибка. Затея однозначно опасная: тонкое стекло бокала легко задеть толстыми керамическими кружками, которые мы, кстати, не советуем покупать. Рискуете и посуды лишиться, и получить травму. Есть эстетичный и оригинальный выход. Купите подвесной держатель для бокалов. Его можно закрепить под любой полкой или просто на стене над раковиной. Теперь на кухне все в порядке!
