Почему мост назвали Золотые Ворота, если цвет у него совсем не золотой

1. Почему на самом деле совсем не золотой мост называется именно Золотые Ворота

Название не связано с цветом /Фото:YouTube

2. Причины, по которым мост имеет столь необычный цвет

Цвет не просто для красоты /Фото:putidorogi-nn.ru

3. Из-за чего строительство моста могло не завершиться

Строительство моста /Фото:ebay.com

4. Невероятное количество болтов, которые имеет конструкция

Неверотяная по размерам конструкция /Фото:commons.m.wikimedia.org

Болты /Фото:mysanantonio.com

5. Как в реальности связаны военный департамент и знаменитый мост

Военный департамент был заинтересован в строительстве моста /Фото:Pinterest

6. Неразрывная связь моста Золотые ворота и окружающего его тумана

Мост в тумане /Фото:life.ru

Пейзажи вокруг тоже очень интерсны /Фото:ru.pinterest.com

Строительство моста /Фото:numeralpaint.com