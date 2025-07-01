Почему мост назвали Золотые Ворота, если цвет у него совсем не золотой

Одно из самых всемирно известных строений, находящихся в городе Сан-Франциско (США), - это мост под названием Золотые Ворота. У него, без сомнения, очень впечатляющая архитектура, цвет и расположение, что не может не привлекать множество туристов круглый год. Как и любой известный и разрекламированный построенный объект, он имеет в своей истории очень много загадочных тайн. Ведь это не просто архитектурное чудо, а также важный объект как для передвижения, так и для стратегических решений, в прошлом.
1. Почему на самом деле совсем не золотой мост называется именно Золотые Ворота
Название не связано с цветом /Фото:YouTube
В реальности название моста никогда не было связано с его цветом, как думается всем туристам. А происходит оно как раз от названия залива, через который мост и проходит. Он был возведён через пролив под названием — Золотые Ворота, соединяющим Тихий океан с заливом Сан-Франциско. Сам пролив обрёл такое название во времена всемирно известной золотой лихорадки, которая была в США и конкретно в Калифорнии в середине девятнадцатого века.
Тогда тысячи и тысячи людей приезжали на поиски золота в надежде разбогатеть. Название было дано в честь исторического контекста, также тесно связанного с испанскими исследователями, которые ещё в начале того же века назвали пролив так из-за потрясающего вида, открывающегося с холма поблизости.
2. Причины, по которым мост имеет столь необычный цвет
Цвет не просто для красоты /Фото:putidorogi-nn.ru
На самом деле цвет, в которой окрашен мост, вовсе и не красный. Однако он - неотъемлемая черта популярности и имеет не просто идею сделать конструкцию особо впечатляющей, но и результат функционального выбора. При строительстве его покрыли специальным составом, который называется составом Международный оранжевый.отчётливо видимым для проходящих по заливу больших судов.
В планах не было какого-то особо цвета для строящейся конструкции. Предполагалось покрасить его в коричневый или оставить просто стальным. Однако всё равно было принято решение нанести защитный слой, и потому яркий цвет стал очень хорошим решением. Также этот цвет очень выгодно подчеркнул все архитектурные линии конструкции. Открыли мост в 1937 году, и он тут же стал притягивать туристов со всей страны.
3. Из-за чего строительство моста могло не завершиться
Строительство моста /Фото:ebay.com
Как и любое строительство столь громоздких и масштабных проектов, он столкнулся с рядом трудностей. Конечно, основная проблема всегда заключается в финансировании, особенно когда при строительстве требуются какие-то дополнительные расходы. В строительстве этого моста также произошли и трагические происшествия.
В 1935 году в регионе произошло очень сильное землетрясение, оказавшее воздействие не только на строительную технику, но и на рабочих. Тринадцать рабочих, которые находились на вершине несущих опор конструкции в тот момент оказались в шатком положении. Опоры ещё не были достаточно укреплены, и потому колебания, которые вызвало землятресение, начали их расшатывать. Однако никто не погиб.
4. Невероятное количество болтов, которые имеет конструкция
Неверотяная по размерам конструкция /Фото:commons.m.wikimedia.org
Мост Золотые Ворота - признанное во всём мире инженерное чудо не только из-за размеров, но и практически бесконечного количества деталей. Одна из любопытных характеристик - это количество креплений, которым обладает мост. Он насчитывает около шестисот тысяч болтов на каждой башне. Он, а также специальные заклепки использовались при соединении разных других элементов и оказывают особое влияние на его долговечность. При более точном подсчёте становится ясно, что только в опорных башнях общее количество этих болтов превышает более миллиона, а в целом по всему мосту и более трёх. Общая цифра и правда впечатляет, но вполне логична и реальна для столь большой конструкции, для её прочности и устойчивости.
Болты /Фото:mysanantonio.com
5. Как в реальности связаны военный департамент и знаменитый мост
Военный департамент был заинтересован в строительстве моста /Фото:Pinterest
Мост - несомненно, гражданское строительство, для удобного перемещения через пролив. Однако он не остался без интереса со стороны военного департамента Штатов. В двадцатом веке, уже после того, как строительство моста завершилось, он приобрел важное стратегическое значение для всего залива Сан-Франциско. Сам район служил как основные морские ворота для флота США, и полное его согласование было достигнуто в 1930 году.
Военному департаменту было необходимо в срочном порядке начать рассматривать возможность хорошей защиты всего побережья. Потому важной единицей в этом плане стали Золотые Ворота, а также создание специальных укреплений на доступах к нему. Ведь участки рядом с конструкцией принадлежали военному департаменту. В своё время при строительстве на инженеров, проектировавших мост, были наложены из-за этого разного рода ограничения. Нужно было согласовывать действия и чертежи с властями.
6. Неразрывная связь моста Золотые ворота и окружающего его тумана
Мост в тумане /Фото:life.ru
Золотые ворота в Сан-Франциско постоянно оказываются окутаны туманом. Такова особенность региона. Особые, уникальные климатические условия рядом с заливом Сан-Франциско и связаны с этим красивым, но опасным явлением. Там туман формируется из-за того, что холодный ветер встречает нагретый морской воздух и воздушные потоки над заливом Тихого океана. А воды там очень холодные. При их столкновении и образуется сильный туман в определенные времена года, и в особенности в летние месяцы.
Создаётся конденсация водяного пара, из-за того, что температура океана в несколько раз ниже температуры самого воздуха, получается отличное условия для образования конденсации водяного пара. Так и образуются туманные облака, которые полностью заполняют пространство вокруг Золотых Ворот.
Пейзажи вокруг тоже очень интерсны /Фото:ru.pinterest.com
Туман не только зависает над заливом, но и окутывает сам мост. Тут очень пригождается его яркий цвет. Он ярко выделяется, а также и красиво смотрится, особенно живописно на фоне серой завесы. Однако туман там бывает настолько сильный, что не помогают ориентироваться судам даже установленные специальные фонари. Однако у моста существует и другая интересная особенность при этом природном явлении мост начинает издавать необычный звенящий звук, также специально сделанный для помощи прохода судов. Разработанная звуковая система похожа на звон колоколов, свидетельствующий о том, что корабль проходит под мостом при плохой видимости.
Строительство моста /Фото:numeralpaint.com
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