Женщины допетровской эпохи: Как дочь московского ключника стала первой русской благотворительницей

Ульяна Осорьина — первая русская благотворительница

Набожная сирота

Москва XVI века.

Деятельное милосердие

Икона св. Иулиании Лазаревской из Благовещенского монастыря города Мурома. XIX век.

Великий голод

Иулиания Лазаревская раздает милостыню нищим. Роспись придела во имя прав. жен Анны, Тавифы и Иулиании в Троицком монастыре Мурома. 2008 г. Мастер А. Топорищев.

Дань памяти матери

Николо-Набережная церковь в Муроме, где одно время были честные мощи святой Иулиании. Сегодня мощи святой Иулиании находятся в храме Благовещения Богородицы