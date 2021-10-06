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Женщины допетровской эпохи: Как дочь московского ключника стала первой русской благотворительницей


Ульяна Осорьина — первая русская благотворительница

Ульяна Осорьина — первая русская благотворительница

Сегодня немного известно о женщинах допетровской Руси, если только они не принадлежали к правящему сословию, и тем удивительнее судьба Ульяны Осорьиной. Ведь она вошла в историю не благодаря высокому происхождению или титулованному мужу, а как первая русская благотворительница, сумевшая прожить жизнь так, что после смерти ее причислили к лику святых.

Набожная сирота


В 1530 г. семья московского ключника Иустина Недюрева пополнилась новым членом: дочерью, названной в честь святой Иулиании. Дома девочку называли народной формой имени — Ульяна. Семья была состоятельная, дружная и истово верующая. Первыми яркими впечатлениями Ульяны стали церковные службы. Но вскоре детская вера подверглась испытанию: сперва умирает мать, потом бабушка. Ульяне пришлось расти в Муроме, в семье тетки, где тихой набожной девочке пришлось несладко. Но духовные потребности Ульяны остались неизменными: она много и охотно молилась, даже не имея возможности посещать церковь.
Москва XVI века.

Москва XVI века.

 

Когда Ульяне исполнилось шестнадцать, ее выдали замуж за вполне достойного человека - жившего вблизи Мурома Георгия Осорьина. И хотя девушка мечтала о монашестве, а не о замужестве, она сумела освоиться в семье мужа, став послушной невесткой и доброй женой и матерью. Однако жажда духовного подвига не оставляла Ульяну, и вскоре она нашла свой способ служения Богу.

Деятельное милосердие


Смыслом жизни Ульяны стала помощь тем, кто оказался без еды и крова, кто не мог о себе позаботиться. А таких в те времена было немало: на престоле сидел Иван Грозный, озабоченный не нуждами подданных, а борьбой с боярской крамолой. Поскольку муж скептически относился к духовным порывам жены, щедрую милостыню приходилось раздавать тайно.

Когда в муромских землях случился неурожай, Ульяна не смогла остаться в стороне и принялась помогать голодающим. Отдав свою еду, она попросила свекровь помочь ей провизией. Те радостно откликнулись, не подозревая, что есть хлеб будет не страшно исхудавшая невестка, а нищие крестьяне.
Икона св. Иулиании Лазаревской из Благовещенского монастыря города Мурома. XIX век.

Икона св. Иулиании Лазаревской из Благовещенского монастыря города Мурома. XIX век.

 

Деятельное милосердие не мешало Ульяне выполнять обязанности матери и жены. Она родила и вырастила шестеро детей, причем двух сыновей пережила — один погиб на войне, другой был убит в мирное время. Вслед за сыновьями ушел из жизни и муж.

Великий голод


Оставшись вдовой, Ульяна получила право распоряжаться своей частью имущества — так наз. "вдовьей долей". И распоряжалась она самым удивительным образом: если в других богатых домах слуги заботились о барыне, то здесь барыня заботилась о слугах. И эта забота не была показной: когда в 1602 г. на Русь пришел Великий голод, Ульяна продала все свое имущество, чтобы накормить голодных крестьян. И это в то время, когда другие помещики торопились отпустить на волю холопов, чтобы больше не нести за них ответственности.
Иулиания Лазаревская раздает милостыню нищим. Роспись придела во имя прав. жен Анны, Тавифы и Иулиании в Троицком монастыре Мурома. 2008 г. Мастер А. Топорищев.

Иулиания Лазаревская раздает милостыню нищим. Роспись придела во имя прав. жен Анны, Тавифы и Иулиании в Троицком монастыре Мурома. 2008 г. Мастер А. Топорищев.

 

Никто из живших на землях Осорьиной не пострадал от голода. Более того: услыхав о доброй помещице, раздающей еду и своим, и чужим, к дому Ульяны потянулись вереницы изможденных, ослабевших людей со всего уезда. И когда уже больше нечего было раздавать, Ульяна отдала свой кусок хлеба. Спасая других, Ульяна не думала о себе. Последние два года жизни бывшая богачка прожила в нищете, но ни о чем не жалела. Умерла она с молитвой на устах.

Дань памяти матери


Скончалась Ульяна в начале 1604 г., и, казалось бы, в Смутное время о подвиге ее жизни должны были позабыть. Но этого не случилось благодаря сыну первой русской благотворительницы — Каллистрату. Он написал о матери книгу, что в те времена было делом неслыханным. Из нее современники и потомки узнали о судьбе и убеждениях этой необыкновенной женщины.
Николо-Набережная церковь в Муроме, где одно время были честные мощи святой Иулиании. Сегодня мощи святой Иулиании находятся в храме Благовещения Богородицы

Николо-Набережная церковь в Муроме, где одно время были честные мощи святой Иулиании. Сегодня мощи святой Иулиании находятся в храме Благовещения Богородицы

 

Церковь по заслугам оценила деятельность Ульяны: в 1614 г. она под именем Иулиании Лазаревской была причислена к лику святых. А в историю она вошла как человек, впервые избравший различную помощь нуждающимся целью своей жизни. Впоследствии в России было немало щедрых филантропов, но заложила традицию именно не слишком образованная, но горячо верующая и наделенная добрым сердцем женщина из Мурома.

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Женщины допетровской эпохи: Как дочь московского ключника стала первой русской благотворительницей

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Женщины допетровской эпохи: Как дочь московского ключника стала первой русской благотворительницейПодписаться на мой Instagram
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