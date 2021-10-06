Женщины допетровской эпохи: Как дочь московского ключника стала первой русской благотворительницей

Ульяна Осорьина — первая русская благотворительница
Сегодня немного известно о женщинах допетровской Руси, если только они не принадлежали к правящему сословию, и тем удивительнее судьба Ульяны Осорьиной. Ведь она вошла в историю не благодаря высокому происхождению или титулованному мужу, а как первая русская благотворительница, сумевшая прожить жизнь так, что после смерти ее причислили к лику святых.
Набожная сирота
В 1530 г. семья московского ключника Иустина Недюрева пополнилась новым членом: дочерью, названной в честь святой Иулиании. Дома девочку называли народной формой имени — Ульяна. Семья была состоятельная, дружная и истово верующая. Первыми яркими впечатлениями Ульяны стали церковные службы. Но вскоре детская вера подверглась испытанию: сперва умирает мать, потом бабушка. Ульяне пришлось расти в Муроме, в семье тетки, где тихой набожной девочке пришлось несладко. Но духовные потребности Ульяны остались неизменными: она много и охотно молилась, даже не имея возможности посещать церковь.
Москва XVI века.
Когда Ульяне исполнилось шестнадцать, ее выдали замуж за вполне достойного человека - жившего вблизи Мурома Георгия Осорьина. И хотя девушка мечтала о монашестве, а не о замужестве, она сумела освоиться в семье мужа, став послушной невесткой и доброй женой и матерью. Однако жажда духовного подвига не оставляла Ульяну, и вскоре она нашла свой способ служения Богу.
Деятельное милосердие
Смыслом жизни Ульяны стала помощь тем, кто оказался без еды и крова, кто не мог о себе позаботиться. А таких в те времена было немало: на престоле сидел Иван Грозный, озабоченный не нуждами подданных, а борьбой с боярской крамолой. Поскольку муж скептически относился к духовным порывам жены, щедрую милостыню приходилось раздавать тайно.
Когда в муромских землях случился неурожай, Ульяна не смогла остаться в стороне и принялась помогать голодающим. Отдав свою еду, она попросила свекровь помочь ей провизией. Те радостно откликнулись, не подозревая, что есть хлеб будет не страшно исхудавшая невестка, а нищие крестьяне.
Икона св. Иулиании Лазаревской из Благовещенского монастыря города Мурома. XIX век.
Деятельное милосердие не мешало Ульяне выполнять обязанности матери и жены. Она родила и вырастила шестеро детей, причем двух сыновей пережила — один погиб на войне, другой был убит в мирное время. Вслед за сыновьями ушел из жизни и муж.
Великий голод
Оставшись вдовой, Ульяна получила право распоряжаться своей частью имущества — так наз. "вдовьей долей". И распоряжалась она самым удивительным образом: если в других богатых домах слуги заботились о барыне, то здесь барыня заботилась о слугах. И эта забота не была показной: когда в 1602 г. на Русь пришел Великий голод, Ульяна продала все свое имущество, чтобы накормить голодных крестьян. И это в то время, когда другие помещики торопились отпустить на волю холопов, чтобы больше не нести за них ответственности.
Иулиания Лазаревская раздает милостыню нищим. Роспись придела во имя прав. жен Анны, Тавифы и Иулиании в Троицком монастыре Мурома. 2008 г. Мастер А. Топорищев.
Никто из живших на землях Осорьиной не пострадал от голода. Более того: услыхав о доброй помещице, раздающей еду и своим, и чужим, к дому Ульяны потянулись вереницы изможденных, ослабевших людей со всего уезда. И когда уже больше нечего было раздавать, Ульяна отдала свой кусок хлеба. Спасая других, Ульяна не думала о себе. Последние два года жизни бывшая богачка прожила в нищете, но ни о чем не жалела. Умерла она с молитвой на устах.
Дань памяти матери
Скончалась Ульяна в начале 1604 г., и, казалось бы, в Смутное время о подвиге ее жизни должны были позабыть. Но этого не случилось благодаря сыну первой русской благотворительницы — Каллистрату. Он написал о матери книгу, что в те времена было делом неслыханным. Из нее современники и потомки узнали о судьбе и убеждениях этой необыкновенной женщины.
Николо-Набережная церковь в Муроме, где одно время были честные мощи святой Иулиании. Сегодня мощи святой Иулиании находятся в храме Благовещения Богородицы
Церковь по заслугам оценила деятельность Ульяны: в 1614 г. она под именем Иулиании Лазаревской была причислена к лику святых. А в историю она вошла как человек, впервые избравший различную помощь нуждающимся целью своей жизни. Впоследствии в России было немало щедрых филантропов, но заложила традицию именно не слишком образованная, но горячо верующая и наделенная добрым сердцем женщина из Мурома.
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