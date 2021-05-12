7 знаменитостей,кариера которых оказалась под угрозой из-за нелепых случаев:Артем Дзюба,Джонни Депп

Вот уже больше недели вся страна обсуждает скандал, в центре которого, сам того не желая, оказался член сборной России по футболу Артем Дзюба. И пока общественность разделилась на осуждающих и защищающих спортсмена, стало известно, что его лишили капитанской повязки в национальной команде и вообще решили пока не приглашать на сборы. Но это не единственный случай, когда черный пиар оказался не в пользу медийных личностей. Многие из них на своей шкуре убедились, что громкие истории могут самым негативным образом сказаться на карьере.
Артем Дзюба
Артем Дзюба
Собственно, что касается Артема, о котором сейчас не говорит только ленивый. Наверняка футболист не хотел такого внимания к своей персоне. Но за это он должен «благодарить» хакеров, которые взломали его телефон и слили в Сеть видео интимного характера. Причем появилось оно на странице Дзюбы в инстаграме. Спортсмен, естественно, удалил контент, но, как говорится, личное уже стало общественным достоянием.
И даже несмотря на то, что Артем принес извинения, пояснив, что он «неидеален, как и любой человек», скандал сказался и на его карьере. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов лишил его капитанской повязки и не вызвал на матчи сборной, заявив, что игроки не должны отвлекаться на посторонние темы. А на матчах с участием футболиста теперь редко кто не показывает на него пальцем.
По сути, ничего криминального спортсмен не сделал: не садился пьяным за руль, не участвовал в драках, как его небезызвестные коллеги по сборной, но, похоже, страсти вокруг футболиста улягутся нескоро.
Джонни Депп
Джонни Депп
Еще совсем недавно Депп считался самым успешным и высокооплачиваемым голливудским актером, но черная полоса в его жизни длится вот уже несколько лет и грозит обернуться серьезными неприятностями. А началось все с того, что Джонни ушел от своей гражданской жены Ванессы Паради и сразу же связал себя узами брака с молоденькой актрисой Эмбер Херд. Однако союз продержался чуть больше года.
На развод подала супруга, которая обвинила мужа в насилии и рукоприкладстве. Однако тогда мало кто верил, что Депп мог поднять руку на возлюбленную. Но Херд удалось отсудить немалую часть имущества актера. С тех пор проблемы посыпались на звезду одна за другой: банкротство из-за действий менеджеров актера и его собственной расточительности, не самые примечательные роли…
Джонни все это время отрицал, что бил супругу и спустя несколько лет подал в суд на издание The Sun, первым опубликовавшим «обличительные» статьи на актера. Но в начале ноября Депп проиграл иск. И это не все. После этой новости пришла еще одна, не менее печальная: стало известно, что студия Warner Bros. лишила звезду роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях». С чем связано такое решение, компания не объяснила, но общественность не сомневается, что связано все это с судебными тяжбами актера с бывшей женой, и предрекает ему конец карьеры.
Алексей Панин
Алексей Панин
Когда-то Панин подавал большие надежды в кино и плохим поведением не отличался. Что послужило причиной того, что актер буквально слетел с катушек, до сих пор неизвестно. Возможно, на его поведение повлиял развод с Юлией Юдинцевой, с которой мужчина не мог решить, кто будет воспитывать общую дочь Аню. Алексей даже несколько раз похищал ребенка, но суд в конце концов передал опеку над девочкой отцу.
Вероятно и то, что скандальное поведение артиста связано с тем, что он решил таким образом добиться легкой славы. Ведь о нем все равно говорят, а в каком контексте неважно. Вот и начал Панин крушить кафе, разгуливать в чем мать родила по улице или в женском нижнем белье, снимать интимное видео со своим участием, объявлять каминг-аут. Своего Алексей добился – о нем говорят все. Только имя его мелькает в прессе только в связи с новыми громкими историями, а вот в кино актер не снимается давно. Видимо, режиссеры не горят желанием работать с человеком, имя которого является синонимом скандалов и экстравагантных поступков.
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Пожалуй, история Харви Вайнштейна – один из самых ярких примеров того, как человек может лишиться всего в один момент. Еще несколько лет назад он считался самым влиятельным продюсером в Голливуде, который создал крупную кинокомпанию The Weinstein. Однако 2017 год стал для мужчины переломным: больше 50 женщин обвинили его с сексуальных домогательствах, среди которых были такие известные актрисы, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек и другие.
Тогда-то за Вайнштейна взялись всерьез: уволили с созданной им же компании, лишили членства в киноакадемиях, от него отвернулись все, в том числе жена и родной брат. Правда, посадить за решетку Харви не удалось: все обвинения строились на словах, а доказательств вины предоставлено не было. Максимум чего удалось добиться – принудительно отправить мужчину на лечение от сексуальной зависимости. Таким образом человек, который совсем недавно был чуть ли не богом на Фабрике звезд стал никем.
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Карьера голливудского актера шла довольно неравномерно: успех, забвение, суперуспех. Причем в том, что случилось с ним в конце 90-х, актер виноват сам. Ведь он уже в детстве пристрастился к спиртному и наркотикам, а с приходом славы зависимости только усилились. Роберта не раз останавливали за вождение автомобиля в нетрезвом виде и находили у него запрещенные вещества. Однако звезде все прощали, ведь фильмы с его участием имели большой успех.
Но терпение режиссеров лопнуло после того, как Дауни-младшего в очередной раз посадили в тюрьму за хранение наркотиков. Из-за этого от него ушла жена, а создатели фильмов больше не пожелали иметь с ним дело.
Актер больше десяти лет практически не снимался, и уже можно было говорить о том, что его карьере пришел конец. Но вытащила мужчину из омута любовь: ради продюсера Сьюзан Левин Роберт согласился пройти лечение. А настоящее перерождение актера состоялось после того, как его утвердили на главную роль в фильме «Железный человек».
Мел Гибсон
Мел Гибсон
Еще одним актером, который не смог устоять перед зеленым змием, оказался Мел Гибсон. Причем мужчина не просто много пил, но и частенько в пьяном угаре нес откровенный бред. Но до поры до времени на его сумбурные речи никто не обращал внимания (мало ли что скажет нетрезвый человек). Однако однажды Гибсон перегнул палку.
Напившись в очередной раз, актер сел за руль, а когда его остановили, обвинил во всех бедах, и в своих в том числе, евреев. После этого инцидента Мел почти десять лет не мог найти работу. И лишь в 2016 году, когда он представил на суд публики свою режиссерскую работу «По соображениям совести», стало понятно, что поклонники простили его.
Александр Кокорин и Павел Мамаев
Александр Кокорин и Павел Мамаев
Осенью 2018 года футболисты Кокорин и Мамаев решили отметить очередную годовщину дружбы, но отпраздновали так, что оказались в тюрьме. За один вечер нетрезвые спортсмены устроили две драки, разгромили кафе и испортили чужой автомобиль.
В итоге суд приговорил разбушевавшихся спортсменов к реальным тюремным срокам, а их клубы заявили, что такое поведение для футболистов неприемлемо. Осенью 2019 года Кокорин и Мамаев вышла на свободу по УДО, а этим летом последний был оправдан по статье «Хулиганство». Сейчас провинившиеся звезды продолжают играть с своих командах, однако неоспоримо то, что громкая история сильно отразилась на их имидже, а о вызове в сборную страны им пока остается только мечтать.
Линдси Лохан
Линдси Лохан
О том, что такое слава, Линдси узнала уже в детстве, начав сниматься в рекламе уже в три года. А потом ее заметил Disney, и Лохан мгновенно превратилась в кумира подростков. Но и став взрослой, девушка не потерялась, зарекомендовав себя в качестве хорошей актрисы. Казалось бы, у нее есть все шансы стать суперзвездой, но в 2007 году началась полоса неудач.
Однажды Линдси остановили за вождение автомобиля в нетрезвом виде. И это было только началом: девушку не раз обвиняли в хранении запрещенных веществ, в дебошах и неадекватном поведении. Она пыталась лечиться, но снова срывалась. Как итог: Лохан давно уже не снимается в кино, а ее имя мелькает только в светских хрониках в связи с очередными скандалами.
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